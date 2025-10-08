Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 10/8: Lúa gạo bất ngờ lội ngược dòng , Ấn Độ lao dốc Giá lúa gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh, gạo 5% tấm đạt 395 USD/tấn. Ấn Độ lao dốc xuống 369-374 USD/tấn do đồng Rupee yếu và thuế Mỹ tăng cao.

Xuất khẩu Việt Nam lội ngược dòng, Ấn Độ điêu đứng

Trong một ngày mà giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ bình ổn, giao dịch chậm và nguồn cung khan hiếm, điểm sáng duy nhất chính là giá gạo xuất khẩu. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm tăng 4 USD, lên mức 395 USD/tấn. Tương tự, gạo 100% tấm cũng tăng 4 USD, đạt 339 USD/tấn.

Đà tăng này diễn ra trong một thị trường quốc tế đầy biến động. Cụ thể, giá gạo Ấn Độ, đối thủ lớn của Việt Nam, đang chạm mức thấp nhất trong ba năm qua. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giảm xuống còn 369-374 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022.

Điều gì đã đẩy giá gạo Ấn Độ xuống dốc không phanh? Nguyên nhân chính nằm ở hai yếu tố:

Đồng Rupee suy yếu: Việc đồng nội tệ mất giá buộc các doanh nghiệp Ấn Độ phải hạ giá bán để duy trì tính cạnh tranh.

Đòn 'phủ đầu' từ Mỹ: Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Ấn Độ. Thuế mới lên tới 50% có thể khiến Ấn Độ mất đi thị trường xuất khẩu béo bở là Mỹ.

Trong khi đó, Thái Lan duy trì sự ổn định, chờ đợi các động thái tiếp theo từ Ấn Độ. Một thương nhân tại Bangkok dự báo, việc Ấn Độ giải phóng tới 7 triệu tấn gạo ra thị trường có thể tạo áp lực giảm giá toàn cầu.

Đồng bằng sông Cửu Long bình lặng trước 'cơn bão'

Trong khi thị trường xuất khẩu sôi động, giá lúa gạo nội địa tại ĐBSCL lại khá trầm lắng. Tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, giao dịch chậm, nguồn cung về nhỏ giọt. Giá các loại lúa và gạo nguyên liệu nhìn chung đi ngang, không có biến động lớn.

Một số mức giá đáng chú ý:

Gạo nguyên liệu CL 555: 8.600 – 8.750 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu OM 5451: 9.500 – 9.650 đồng/kg.

Lúa OM 18 (tươi): 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Lúa Đài Thơm 8 (tươi): 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tuy nhiên, với việc giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, nhiều chuyên gia tin rằng đây là tín hiệu tích cực cho các thương lái và nông dân Việt Nam trong thời gian tới.