Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 10/8: Sụt giá không phanh ở nhiều tỉnh, nhưng có nơi vẫn đạt mức khủng Giá sầu riêng 10/8 sụt mạnh ở Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, Ri6 loại A chỉ 38.000-40.000 đồng/kg, nhưng Đắk Lắk vẫn đạt đỉnh 90.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng ngày 10/8 bất ngờ sụt giảm tại nhiều vùng trọng điểm như Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, khiến người nông dân và thương lái không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, một số địa phương lại tạo ra sự khác biệt, với mức giá vẫn duy trì ở đỉnh cao, thậm chí lên đến gần 90.000 đồng/kg cho các loại sầu riêng cao cấp.

Giá sầu riêng hôm nay 10/8: Ri6 và Thái sụt giá đồng loạt

Tại Đồng Nai, giá sầu riêng Thái và Ri6 đồng loạt hạ nhiệt. Cụ thể:

Sầu riêng Thái loại A chỉ còn 72.000 đồng/kg, loại B còn 52.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 loại A chỉ còn 40.000 đồng/kg, loại B còn 25.000 đồng/kg.

Tương tự, ở Bình Phước, sầu Ri6 loại A cũng rớt xuống còn 38.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, dù giá sầu Thái vẫn giữ ở mức tương đối tốt (73.000 đồng/kg cho loại A), nhưng giá sầu Ri6 lại đứng ở mức thấp, loại A chỉ có 40.000 đồng/kg.

Những con số này cho thấy một xu hướng giá sầu riêng đang có dấu hiệu đi xuống, gây ra nhiều khó khăn cho người trồng trọt.

Điểm sáng ở Đắk Lắk giữ vững giá 'khủng'

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, Đắk Lắk lại nổi lên như một điểm sáng đầy bất ngờ. Các kho thu mua tại đây vẫn sẵn sàng chi trả mức giá cao ngất ngưởng cho những loại sầu riêng chất lượng.

Sầu Thái VIP loại đẹp được thu mua với mức giá 90.000 đồng/kg - một con số đáng kinh ngạc.

Musang King loại A cũng không hề kém cạnh, với giá 80.000 đồng/kg.

Giá sầu Thái và Ri6 ở Đắk Lắk cũng duy trì ở mức cao hơn so với các địa phương khác. Sầu Thái loại A dao động từ 71.000 – 75.000 đồng/kg, trong khi sầu Ri6 loại A đạt 39.000 đồng/kg.

Khánh Hòa cũng là một địa phương có mức giá tương đối ổn định, với sầu riêng Thái loại A giữ ở mức 72.000 đồng/kg và sầu Ri6 loại A là 40.000 đồng/kg.

Sự chênh lệch giá giữa các vùng cho thấy thị trường sầu riêng vô cùng phức tạp và biến động. Giá cả có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố, từ nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ đến các vấn đề về logistics và thời tiết. Điều này đòi hỏi người nông dân phải luôn cập nhật thông tin và có kế hoạch sản xuất linh hoạt để tránh những rủi ro không mong muốn.