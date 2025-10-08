Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 10/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục ở đỉnh 124,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới sát mốc 3400 USD Giá vàng hôm nay 10/8, SJC, DOJI giữ đỉnh 124,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn ổn định. Vàng thế giới sát mốc 3.400 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 10/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2 - 124,4 - Tập đoàn DOJI 123,2 - 124,4 - Mi Hồng 123,6 - 124,4 - PNJ 123,2 - 124,4 - Vietinbank Gold

124,4 - Bảo Tín Minh Châu 123,2 - 124,4 - Phú Quý 122,2 - 124,4 -

Giá vàng SJC, DOJI giữ vững mốc đỉnh kỷ lục

Theo khảo sát lúc 6h00 ngày 10/8/2025, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội tiếp tục duy trì đà đi ngang. Cụ thể, giá mua vào được niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng, không có sự thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá này. Vàng miếng SJC của DOJI đang được giao dịch ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt giữ mức đỉnh kỷ lục

Tại Mi Hồng, giá vàng cũng ghi nhận xu hướng đi ngang. Giá mua vào của vàng miếng SJC tại đây là 123,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng, không có thay đổi nào.

Giá vàng miếng SJC tại PNJ đang đi ngang ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra của vàng miếng SJC ở mức 124,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với ngày trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng đi ngang trong phiên này. Cụ thể, giá mua vào là 123,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng, không có biến động.

Vàng miếng SJC của Phú Quý được niêm yết ở mức mua vào là 122,2 triệu đồng/lượng và bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 10/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 06h00 ngày 10/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 10/8/2025 giữ nguyên ở các thương hiệu lớn

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 10/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 10/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2

- 124,4

- Tập đoàn DOJI 123,2

- 124,4

- Mi Hồng 123,6

- 124,4

- PNJ 123,2

- 124,4

- Vietinbank Gold - 124,4

- Bảo Tín Minh Châu 123,2

- 124,4

- Phú Quý 122,2

- 124,4

-

1. DOJI - Cập nhật: 10/08/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.200

- 124.400

- AVPL/SJC HCM 123.200

- 124.400

- AVPL/SJC ĐN 123.200

- 124.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 10/08/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.200

- 124.400

- Hà Nội - PNJ 123.200

- 124.400

- Đà Nẵng - PNJ 123.200

- 124.400

- Miền Tây - PNJ 123.200

- 124.400

- Tây Nguyên - PNJ 123.200

- 124.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 123.200

- 124.400

-

3. AJC - Cập nhật: 10/08/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,490

-

11,940

- Trang sức 99.9 11,480

-

11,930

- NL 99.99 10,840

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,700

- 12,000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,700

- 12,000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,700

- 12,000

- Miếng SJC Thái Bình 12,320

- 12,440

- Miếng SJC Nghệ An 12,320

- 12,440

- Miếng SJC Hà Nội 12,320

- 12,440

-

4. SJC - Cập nhật: 10/08/2025 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.200

- 124.400

- Vàng SJC 5 chỉ 123.200

- 124.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.200

- 124.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

- 119.800

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

- 119.900

- Nữ trang 99,99% 117.200

- 119.200

- Nữ trang 99% 113.519

- 118.019

- Nữ trang 68% 74.014

- 81.214

- Nữ trang 41,7% 42.661

- 49.861



Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 10/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 06h00 ngày 10/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3397,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không đổi so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,34 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,06 triệu.

Giá vàng thế giới ngày 9/8/2025, ghi nhận xu hướng tăng nhẹ với giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.398,5 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đạt 3.475,6 USD/ounce, tăng 21,5 USD so với phiên trước, dù vẫn chưa vượt qua mức đỉnh lịch sử 3.534,1 USD/ounce được ghi nhận gần đây. Biến động giá chủ yếu xuất phát từ sự không chắc chắn liên quan đến chính sách thuế nhập khẩu vàng mà Mỹ đang xem xét.

Thông tin về khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi, đặc biệt là loại 1 kg và 100 ounce, đã gây xáo trộn trên thị trường toàn cầu. Chính sách này có thể tác động đến các trung tâm giao dịch vàng lớn như Thụy Sĩ, London và Hồng Kông, đặc biệt khi Thụy Sĩ – trung tâm tinh chế vàng hàng đầu – đang đối mặt với thuế nhập khẩu 39% vào Mỹ. Một số lò tinh luyện tại Thụy Sĩ đã tạm ngừng giao hàng sang Mỹ để chờ thêm thông tin chi tiết về quy định mới, làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường.

So sánh với thị trường hàng hóa thông thường, tình hình này giống như một nhà cung cấp lớn tạm dừng giao hàng do lo ngại về chi phí tăng cao. Kết quả là, chênh lệch giá giữa vàng giao ngay và vàng kỳ hạn thu hẹp còn khoảng 55 USD, từ mức hơn 100 USD trước đó. Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn tăng 1,2% trong tuần, cho thấy sức hút của vàng như một tài sản an toàn trong bối cảnh thị trường biến động.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng chịu ảnh hưởng. Giá bạc duy trì ở mức 38,35 USD/ounce, gần như không đổi. Trong khi đó, bạch kim giảm 0,4% xuống 1.326,50 USD/ounce, và palladium giảm mạnh hơn, mất 2% xuống 1.128,20 USD/ounce. Những biến động này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước các chính sách kinh tế và thương mại mới.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 10/8/2025

Theo thông báo mới nhất từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) ngày 31/7/2025, Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce – những loại vàng được giao dịch phổ biến trên thị trường quốc tế.

Quyết định này, được Bloomberg trích dẫn, làm tăng chi phí nhập khẩu vàng vào Mỹ, vốn trước đây nhiều nhà đầu tư kỳ vọng được miễn thuế. Điều này đã tạo áp lực lên thị trường vàng toàn cầu, đặc biệt là các trung tâm như Thụy Sĩ và Hồng Kông.

Dự báo giá vàng ngày 10/8/2025 có xu hướng tăng, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Trong tháng 7/2025, PBOC đã bổ sung 65.000 ounce vàng vào kho dự trữ, đưa tổng lượng vàng lên 74,01 triệu ounce.

Động thái này nhằm giảm phụ thuộc vào USD và củng cố danh mục dự trữ quốc gia. Nhu cầu vàng tăng từ các quốc gia lớn như Trung Quốc đã góp phần đẩy giá vàng lên cao.

Ngoài ra, tình hình kinh tế Mỹ cũng tác động đến giá vàng. Số liệu mới nhất cho thấy 230.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 2/8/2025, vượt dự báo 225.000, báo hiệu kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại.

Trong bối cảnh này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể xem xét hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Lãi suất giảm khiến vàng – tài sản không sinh lãi – trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn, thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư.

Các chuyên gia từ Citibank và JPMorgan dự đoán giá vàng thế giới ngày 10/8/2025 sẽ dao động trong khoảng 3.410 - 3.530 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Việt Nam (khoảng 26.400 VND/USD), giá vàng tương đương 111,5 - 115,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). Trong khi đó, giá vàng trong nước, như vàng SJC, có thể dao động từ 124 - 126 triệu đồng/lượng, do giá nội địa thường cao hơn giá quốc tế.