Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 10/8/2025: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC duy trì mức đỉnh, vàng thế giới đợi đà mới Giá vàng trưa 10/8/2025, vàng miếng SJC, DOJI ổn định mức đỉnh 123,2-124,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn đi ngang, vàng thế giới chờ xu hướng mới.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 10/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2 - 124,4 - Tập đoàn DOJI 123,2 - 124,4 - Mi Hồng 123,6 - 124,4 - PNJ 123,2 - 124,4 - Vietinbank Gold

124,4 - Bảo Tín Minh Châu 123,2 - 124,4 - Phú Quý 122,2 - 124,4 -

Giá vàng SJC, DOJI giữ vững mốc đỉnh kỷ lục

Trưa ngày 10/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về xu hướng, với các thương hiệu lớn như SJC và DOJI duy trì mức giá đi ngang.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại Hà Nội ở mức mua vào 123,2 triệu đồng/lượng và bán ra 124,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng ghi nhận mức giá tương tự. Giá vàng miếng tại DOJI đang được niêm yết ở ngưỡng 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt giữ mức đỉnh kỷ lục

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng có một chút khác biệt. Chiều mua vào được niêm yết ở mức cao hơn so với SJC và DOJI, đạt 123,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 124,4 triệu đồng/lượng.

PNJ giữ mức giá vàng miếng ở 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng SJC ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra), hoàn toàn đi ngang.

Riêng với Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng SJC có sự chênh lệch đáng kể ở chiều mua vào. Giá mua vào của Phú Quý là 122,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 10/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 12h00 ngày 10/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 10/8/2025 giữ nguyên ở các thương hiệu lớn

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 10/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 10/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2

- 124,4

- Tập đoàn DOJI 123,2

- 124,4

- Mi Hồng 123,6

- 124,4

- PNJ 123,2

- 124,4

- Vietinbank Gold - 124,4

- Bảo Tín Minh Châu 123,2

- 124,4

- Phú Quý 122,2

- 124,4

-

1. DOJI - Cập nhật: 10/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.200

- 124.400

- AVPL/SJC HCM 123.200

- 124.400

- AVPL/SJC ĐN 123.200

- 124.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 10/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.200

- 124.400

- Hà Nội - PNJ 123.200

- 124.400

- Đà Nẵng - PNJ 123.200

- 124.400

- Miền Tây - PNJ 123.200

- 124.400

- Tây Nguyên - PNJ 123.200

- 124.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 123.200

- 124.400

-

3. AJC - Cập nhật: 10/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,490

-

11,940

- Trang sức 99.9 11,480

-

11,930

- NL 99.99 10,840

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,700

- 12,000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,700

- 12,000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,700

- 12,000

- Miếng SJC Thái Bình 12,320

- 12,440

- Miếng SJC Nghệ An 12,320

- 12,440

- Miếng SJC Hà Nội 12,320

- 12,440

-

4. SJC - Cập nhật: 10/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.200

- 124.400

- Vàng SJC 5 chỉ 123.200

- 124.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.200

- 124.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

- 119.800

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

- 119.900

- Nữ trang 99,99% 117.200

- 119.200

- Nữ trang 99% 113.519

- 118.019

- Nữ trang 68% 74.014

- 81.214

- Nữ trang 41,7% 42.661

- 49.861



Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 10/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 10/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3397,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không đổi so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,34 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,06 triệu.

Ngày 9/8/2025, giá vàng thế giới đã có một phiên giao dịch đầy biến động nhưng kết thúc với xu hướng tăng nhẹ, chủ yếu do những bất ổn mới trên thị trường. Giá vàng giao ngay hiện đang xoay quanh mức 3.398,5 USD/ounce. Đáng chú ý, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đã tăng thêm 21,5 USD, lên mức 3.475,6 USD/ounce, dù vẫn còn cách đỉnh kỷ lục 3.534,1 USD/ounce một khoảng.

Sự thay đổi này đến từ thông tin Mỹ đang cân nhắc áp thuế nhập khẩu vàng. Việc này đã tạo ra làn sóng lo ngại trên thị trường toàn cầu. Đặc biệt, các trung tâm lớn như Thụy Sĩ, London và Hồng Kông bị ảnh hưởng nặng nề.

Thụy Sĩ, vốn là trung tâm tinh chế vàng hàng đầu thế giới, đang đối mặt với nguy cơ thuế nhập khẩu 39% vào Mỹ. Trước tình hình này, một số nhà tinh luyện vàng Thụy Sĩ đã tạm ngừng giao hàng sang Mỹ, gây nên sự bất ổn và tâm lý chờ đợi trên thị trường.

Kết quả là, chênh lệch giữa giá vàng giao ngay và giá vàng kỳ hạn đã thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 55 USD, so với mức hơn 100 USD trước đó. Bất chấp những xáo trộn, giá vàng vẫn ghi nhận mức tăng 1,2% trong tuần, khẳng định vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng có những diễn biến riêng. Giá bạc giữ nguyên ở mức 38,35 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim giảm 0,4% xuống 1.326,50 USD/ounce và palladium chịu áp lực giảm mạnh hơn, mất 2% để về mức 1.128,20 USD/ounce. Những diễn biến này cho thấy sự nhạy cảm của toàn bộ thị trường kim loại quý trước các chính sách kinh tế vĩ mô.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 10/8/2025

Vào ngày 31/7/2025, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã công bố quyết định mới, theo đó áp thuế nhập khẩu lên các loại vàng thỏi 1kg và 100 ounce – những loại vàng được giao dịch phổ biến trên thị trường quốc tế.

Quyết định này, được Bloomberg dẫn lời, đã làm tăng chi phí nhập khẩu và gây áp lực không nhỏ lên giá vàng toàn cầu, đặc biệt là tại các trung tâm giao dịch lớn như Thụy Sĩ và Hồng Kông.

Trong bối cảnh đó, giá vàng được dự báo có xu hướng tăng vào ngày 10/8/2025. Một trong những động lực chính đến từ nhu cầu mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, điển hình là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Cụ thể, trong tháng 7 vừa qua, PBOC đã bổ sung thêm 65.000 ounce vàng vào kho dự trữ, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 74,01 triệu ounce.

Động thái này của Trung Quốc không chỉ nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối mà còn để giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Nhu cầu vàng ngày càng tăng từ các nền kinh tế lớn như Trung Quốc đã tạo ra một lực đẩy đáng kể cho giá kim loại quý này.

Ngoài ra, diễn biến kinh tế Mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Dữ liệu mới nhất cho thấy có 230.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 2/8/2025, cao hơn mức dự báo 225.000.

Con số này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu chậm lại, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cân nhắc hạ lãi suất để kích thích tăng trưởng. Lãi suất giảm thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lời, thu hút thêm dòng vốn đầu tư.

Các chuyên gia từ các định chế tài chính lớn như Citibank và JPMorgan dự đoán giá vàng thế giới ngày 10/8/2025 sẽ dao động trong khoảng từ 3.410 đến 3.530 USD/ounce. Khi quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá 26.400 VND/USD, mức này tương đương 111,5 - 115,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Trong khi đó, giá vàng trong nước, đặc biệt là vàng SJC, có thể giữ ở mức cao hơn, dao động khoảng 124 - 126 triệu đồng/lượng.