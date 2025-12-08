Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 12/8: Sắc xanh trải từ sàn tới vườn Giá cà phê hôm nay (12/8) tại Tây Nguyên đồng loạt tăng, giá trung bình đạt 103.900 đồng/kg. Tuy nhiên, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 12/8/2025

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng so với hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 103.900 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng, đạt 104.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 100 đồng, đạt 103.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng so với hôm qua, đạt 103.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Nông tăng 200 đồng so với hôm qua, đạt 104.200 đồng/kg.

Thị trường cà phê hiện tại đang thể hiện sự khó đoán và nhiều rủi ro. Mặc dù giá cà phê đang tăng trên cả hai sàn giao dịch, nhưng vẫn tồn tại những yếu tố cần được xem xét kỹ lưỡng.

Trong tháng 7, khối ngoại đã tăng cường xuất khẩu cà phê nhân với tỷ trọng lớn (42,7% khối lượng và 46,4% giá trị), vượt xa mức trung bình 30% trước đó. Động thái này có thể cho thấy một số nhà đầu tư lớn đang dự báo giá cà phê có khả năng không duy trì đà tăng trong dài hạn.

Sự mâu thuẫn giữa hành động "xả kho" của khối ngoại và diễn biến giá thực tế lại tăng mạnh cho thấy thị trường đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Có thể nhu cầu từ các nhà rang xay vẫn còn cao hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô khác đang hỗ trợ giá. Bên cạnh đó, tình hình thời tiết và sản lượng từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Brazil, Colombia cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả.

Đối với những người kinh doanh cà phê, việc quản lý rủi ro là hết sức quan trọng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Các quyết định đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên việc theo dõi sát sao các thông tin thị trường và phân tích chuyên sâu. Sự biến động khó lường này đòi hỏi người kinh doanh phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi đột ngột về giá trong tương lai.

Giá cà phê hôm nay ngày 12/8/2025 trên thế giới

Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.614 USD/tấn, tăng 53 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.550 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn. Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt tăng nhẹ.

Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 315,80 cent/lb, tăng 6,45 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 309,10 cent/lb, tăng 6,65 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt tăng nhẹ, phản ánh sự tích cực trên thị trường.