Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 12/8/2025: Fed "quay xe", vàng có đổi chiều? Giá vàng ngày mai 12/8/2025: Lạm phát Mỹ công bố dữ liệu, liệu vàng có lội ngược dòng sau khi giảm mạnh 12 triệu?

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 11/8/2025 mới nhất

Cập nhật giá vàng hôm nay 11/8/2025 mới nhất: Sáng nay, thị trường vàng trong nước chứng kiến một xu hướng giảm giá rõ rệt trên diện rộng. Hầu hết các thương hiệu lớn đều điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng.

Giá vàng SJC, DOJI không còn giữ mốc 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay 11/8/2025 tại Hà Nội đã đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều giao dịch. Hiện tại, giá mua vào là 122,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự như SJC, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận một ngày giao dịch với xu hướng giảm giá. Giá vàng hôm nay 11/8/2025 tại DOJI được niêm yết ở mức mua vào 122,7 triệu đồng/lượng và bán ra 123,9 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt lao dốc

Trong bối cảnh thị trường giảm chung, vàng tại Mi Hồng lại có mức điều chỉnh đáng chú ý. Giá mua vào của Mi Hồng hiện là 123,0 triệu đồng/lượng, giảm tới 600 nghìn đồng/lượng so với trước đó. Trong khi đó, giá bán ra của thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 123,9 triệu đồng/lượng, bằng với các thương hiệu lớn khác.

PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung của thị trường. Giá vàng miếng PNJ được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, Vietinbank Gold cũng niêm yết giá bán ra ở mức 123,9 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/8/2025 tại Bảo Tín Minh Châu là 122,7 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 123,9 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Phú Quý có mức giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào, chỉ 300 nghìn đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 121,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra của thương hiệu này vẫn giảm 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 11/8/2025 giảm gần triệu

Vào 18h00 ngày 11/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 11/8/2025 giảm nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 11/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 11/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7

▼500K 123,9

▼500K Tập đoàn DOJI 122,7

▼500K 123,9

▼500K Mi Hồng 123,0

▼600K 123,9

▼500K PNJ 122,7

▼500K 123,9

▼500K Vietinbank Gold - 123,9

▼500K Bảo Tín Minh Châu 122,7

▼500K 123,9

▼500K Phú Quý 121,9

▼300K 123,9

▼500K

1. DOJI - Cập nhật: 11/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

▼500K 123.900

▼500K AVPL/SJC HCM 122.600

▼100K 123.900

▼500K AVPL/SJC ĐN 122.600

▼100K 123.900

▼500K Nguyên liệu 9999 - HN 109.500

▼500K 110.500

▼500K Nguyên liệu 999 - HN 109.400

▼500K 110.400

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 11/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Hà Nội - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Đà Nẵng - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Miền Tây - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Tây Nguyên - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Đông Nam Bộ - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K

3. AJC - Cập nhật: 11/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,470

▼20K 11,920

▼20K Trang sức 99.9 11,460

▼20K 11,910

▼20K NL 99.99 10,820

▼20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820

▼20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,680

▼20K 11,980

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,680

▼20K 11,980

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,680

▼20K 11,980

▼20K Miếng SJC Thái Bình 12,300

▼20K 12,420

▼20K Miếng SJC Nghệ An 12,300

▼20K 12,420

▼20K Miếng SJC Hà Nội 12,300

▼20K 12,420

▼20K

4. SJC - Cập nhật: 11/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.700

▼500K 123.900

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 122.700

▼500K 123.920

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.700

▼500K 123.930

▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.900

▼400K 119.400

▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.900

▼400K 119.500

▼400K Nữ trang 99,99% 116.800

▼400K 118.800

▼400K Nữ trang 99% 113.123

▼396K 117.623

▼396K Nữ trang 68% 73.742

▼272K 80.942

▼272K Nữ trang 41,7% 42.494

▼166K 49.694

▼166K

Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 11/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h20 ngày 11/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3359,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 38,5 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,73 triệu.

Giá vàng hôm nay 11/8/2025 trên thị trường thế giới đã giảm mạnh hơn 1%, sau khi có những tin tức mới nhất về thuế quan và các yếu tố kinh tế khác. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm xuống còn $3.362,21 mỗi ounce, còn giá vàng tương lai cho tháng 12 giảm xuống $3.417,30 mỗi ounce.

Sự sụt giảm này một phần đến từ sự chờ đợi của nhà đầu tư vào thông tin rõ ràng hơn từ Nhà Trắng về việc áp thuế đối với vàng thỏi. Trước đó, các tin đồn về việc Mỹ áp thuế đã khiến thị trường vàng hỗn loạn. Tuy nhiên, sau đó Nhà Trắng đã thông báo sẽ làm rõ lập trường của mình, làm giảm bớt lo lắng ban đầu và khiến giá vàng điều chỉnh lại.

Một yếu tố quan trọng khác tác động đến giá vàng là dữ liệu lạm phát sắp được công bố của Mỹ. Dữ liệu này sẽ cho biết mức độ tăng giá tiêu dùng và có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có nên giảm lãi suất hay không. Khi lãi suất thấp hơn, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn vì vàng không tạo ra lãi suất. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, khả năng Fed giảm lãi suất sẽ giảm, điều này có thể làm giảm sức hút của vàng.

Ngoài ra, thị trường cũng đang theo dõi các thông tin chính trị khác như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga để bàn về cuộc chiến ở Ukraine, hay việc Mỹ gia hạn thời hạn áp thuế đối với Trung Quốc. Tất cả những yếu tố này đều góp phần tạo nên sự biến động và phức tạp cho thị trường vàng.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 12/8/2025

Giá vàng ngày 12/8/2025 được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động đáng chú ý, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố trên thế giới. Để hiểu một cách đơn giản nhất, bạn hãy hình dung giá vàng như một chiếc bập bênh: một bên là những tin tức tốt lành, một bên là những rủi ro và lo lắng.

Trong những ngày gần đây, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 1% sau khi đạt đỉnh vào cuối tuần trước. Nguyên nhân chính là do thị trường đang tập trung vào hai sự kiện quan trọng.

Một là, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga để bàn về hòa bình ở Ukraine đã làm giảm bớt căng thẳng toàn cầu. Khi thế giới bớt lo lắng về chiến tranh và xung đột, người ta sẽ ít tìm đến vàng như một nơi an toàn để cất giữ tài sản hơn, khiến giá vàng có xu hướng giảm.

Hai là, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ, sẽ được công bố vào ngày mai. Lạm phát giống như "chỉ số sốt" của nền kinh tế. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) có thể sẽ không giảm lãi suất, thậm chí là tăng lãi suất để hạ nhiệt nền kinh tế.

Điều này sẽ khiến đồng USD mạnh lên và vàng trở nên kém hấp dẫn hơn, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu lạm phát thấp, khả năng Fed giảm lãi suất sẽ tăng cao. Lãi suất thấp làm giảm chi phí khi nắm giữ vàng, giúp giá vàng có cơ hội tăng trở lại.

Trước đó, báo cáo về việc làm của Mỹ không mấy khả quan đã khiến nhiều người tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 tới. Điều này từng là động lực lớn cho giá vàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các yếu tố mới đã làm cho thị trường trở nên phức tạp hơn.

Với những diễn biến trên thị trường thế giới, rất có khả năng giá vàng SJC trong nước cũng sẽ giảm theo trong phiên giao dịch sáng ngày mai, 12/8. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo cơ hội cho những người muốn mua vào ở mức giá thấp hơn. Tóm lại, giá vàng ngày 12/8/2025 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu kinh tế của Mỹ và kết quả của các cuộc đàm phán chính trị quốc tế.