Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 13/8: Sàn Robusta và Arabica xuyên thủng đáy Giá cà phê hôm nay 13/8 ở trong nước tăng mạnh, đạt 107.075 đồng/kg, nhưng Robusta và Arabica xuyên thủng đáy, giảm mạnh do lo ngại lạm phát và thuế Mỹ.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 13/8/2025

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng so với hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 107.075 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 3.300 đồng, đạt 107.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.900 đồng, đạt 106.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 3.200 đồng, đạt 107.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Nông tăng 3.300 đồng, đạt 107.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở trong nước 13/8/2025

Theo đại diện Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam, diễn biến giá trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào những thông tin chính thức về thuế đối ứng từ Mỹ, cũng như tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông trại Ede đã tạm dừng các hoạt động mua bán để chờ đợi thị trường ổn định hơn. Sự chênh lệch giữa giá cà phê trong nước và giá thế giới cũng tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là khi họ vẫn còn tồn kho nguyên liệu giá cao từ trước.

Giá cà phê hôm nay ngày 13/8/2025 trên thế giới

Giá cà phê Robusta London ngày 13/8/2025

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.716 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.624 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn. Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.555 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn. Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt giảm mạnh.

Giá cà phê Arabica New York ngày 13/8/2025

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 316,05 cent/lb, giảm 4,65 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 309,35 cent/lb, giảm 4,70 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt giảm mạnh, phản ánh xu hướng tiêu cực trên thị trường.

Sự giảm giá trên thị trường thế giới diễn ra trái ngược với những dự báo trước đó về nguồn cung thắt chặt. Một trong những lý do khiến giá cà phê thế giới giảm là do những lo ngại về lạm phát và thuế đối ứng mà Mỹ có thể áp dụng lên các nước xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, triển vọng giá cà phê trong tương lai vẫn còn nhiều bất định. Mặc dù về dài hạn, sản lượng cà phê toàn cầu có thể sẽ tăng do nông dân đẩy mạnh đầu tư và trồng mới, nhưng trong ngắn hạn, giá cà phê sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường. Điều này đã khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà xuất khẩu, tạm thời chững lại các hoạt động mua bán để theo dõi tình hình.