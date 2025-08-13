Thứ Tư, 13/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá cà phê hôm nay 13/8: Sàn Robusta và Arabica xuyên thủng đáy

AN HỘI 13/08/2025 04:00

Giá cà phê hôm nay 13/8 ở trong nước tăng mạnh, đạt 107.075 đồng/kg, nhưng Robusta và Arabica xuyên thủng đáy, giảm mạnh do lo ngại lạm phát và thuế Mỹ.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 13/8/2025

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng so với hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 107.075 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 3.300 đồng, đạt 107.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.900 đồng, đạt 106.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 3.200 đồng, đạt 107.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Nông tăng 3.300 đồng, đạt 107.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở trong nước 12/8/2025
Giá cà phê hôm nay ở trong nước 13/8/2025

Theo đại diện Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam, diễn biến giá trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào những thông tin chính thức về thuế đối ứng từ Mỹ, cũng như tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nông trại Ede đã tạm dừng các hoạt động mua bán để chờ đợi thị trường ổn định hơn. Sự chênh lệch giữa giá cà phê trong nước và giá thế giới cũng tạo ra những thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt là khi họ vẫn còn tồn kho nguyên liệu giá cao từ trước.

Giá cà phê hôm nay ngày 13/8/2025 trên thế giới

Giá cà phê Robusta London ngày 13 8 2025
Giá cà phê Robusta London ngày 13/8/2025

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.716 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.624 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn. Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.555 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn. Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt giảm mạnh.

Giá cà phê Arabica New York ngày 13 8 2025
Giá cà phê Arabica New York ngày 13/8/2025

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 316,05 cent/lb, giảm 4,65 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 309,35 cent/lb, giảm 4,70 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt giảm mạnh, phản ánh xu hướng tiêu cực trên thị trường.

Sự giảm giá trên thị trường thế giới diễn ra trái ngược với những dự báo trước đó về nguồn cung thắt chặt. Một trong những lý do khiến giá cà phê thế giới giảm là do những lo ngại về lạm phát và thuế đối ứng mà Mỹ có thể áp dụng lên các nước xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, triển vọng giá cà phê trong tương lai vẫn còn nhiều bất định. Mặc dù về dài hạn, sản lượng cà phê toàn cầu có thể sẽ tăng do nông dân đẩy mạnh đầu tư và trồng mới, nhưng trong ngắn hạn, giá cà phê sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố khó lường. Điều này đã khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà xuất khẩu, tạm thời chững lại các hoạt động mua bán để theo dõi tình hình.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Dự báo giá tiêu ngày mai 13/8: Gió đã đổi chiều, giá có tăng kịch trần?

Dự báo giá tiêu ngày mai 13/8: Gió đã đổi chiều, giá có tăng kịch trần?

Dự báo giá cà phê ngày mai 13/8: Giá cà phê tăng khủng, xuyên thủng 107.000 đồng

Dự báo giá cà phê ngày mai 13/8: Giá cà phê tăng khủng, xuyên thủng 107.000 đồng

Giá vàng chiều nay 12/8/2025: SJC, DOJI giữ giá, Mi Hồng lội ngược dòng, vàng thế giới mất mốc 3500 USD

Giá vàng chiều nay 12/8/2025: SJC, DOJI giữ giá, Mi Hồng lội ngược dòng, vàng thế giới mất mốc 3500 USD

Giá vàng trưa nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước giữ mức chênh lệch hơn 12 triệu với vàng thế giới

Giá vàng trưa nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước giữ mức chênh lệch hơn 12 triệu với vàng thế giới

Giá sầu riêng hôm nay 12/8: Tăng mạnh, Thái dẫn đầu

Giá sầu riêng hôm nay 12/8: Tăng mạnh, Thái dẫn đầu

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Dự báo giá tiêu ngày mai 13/8: Gió đã đổi chiều, giá có tăng kịch trần?

Dự báo giá tiêu ngày mai 13/8: Gió đã đổi chiều, giá có tăng kịch trần?

Dự báo giá cà phê ngày mai 13/8: Giá cà phê tăng khủng, xuyên thủng 107.000 đồng

Dự báo giá cà phê ngày mai 13/8: Giá cà phê tăng khủng, xuyên thủng 107.000 đồng

Giá vàng chiều nay 12/8/2025: SJC, DOJI giữ giá, Mi Hồng lội ngược dòng, vàng thế giới mất mốc 3500 USD

Giá vàng chiều nay 12/8/2025: SJC, DOJI giữ giá, Mi Hồng lội ngược dòng, vàng thế giới mất mốc 3500 USD

Giá vàng trưa nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước giữ mức chênh lệch hơn 12 triệu với vàng thế giới

Giá vàng trưa nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước giữ mức chênh lệch hơn 12 triệu với vàng thế giới

Giá sầu riêng hôm nay 12/8: Tăng mạnh, Thái dẫn đầu

Giá sầu riêng hôm nay 12/8: Tăng mạnh, Thái dẫn đầu

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá cà phê hôm nay 13/8: Sàn Robusta và Arabica xuyên thủng đáy

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO