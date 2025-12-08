Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 13/8/2025: Liệu lạm phát Mỹ sẽ thổi bay giá SJC? Giá vàng ngày 13/8/2025 sẽ ra sao? Dữ liệu lạm phát Mỹ sắp công bố có thể tác động mạnh, khiến vàng SJC điều chỉnh để thu hẹp khoảng cách.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 12/8/2025 mới nhất

Giá vàng SJC, DOJI vẫn duy trì mốc 123,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tại Hà Nội tiếp tục "án binh bất động", duy trì mức giao dịch từ đầu ngày. Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá niêm yết. Vàng miếng SJC tại đây đang giao dịch ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác có Mi Hồng

Mi Hồng là một trong số ít thương hiệu có sự thay đổi. Giá mua vào của vàng miếng SJC tại đây tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng, lên mức 123,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

PNJ tiếp tục giữ giá vàng miếng SJC đi ngang, ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

VietinBank Gold chỉ niêm yết giá bán ra của vàng miếng SJC ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng tiếp tục đi ngang, niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Khác với các thương hiệu khác, Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 121,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 12/8/2025 xảy ra phản ứng trái chiều

Vào 18h00 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,3 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 12/8/2025 giảm nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

1. DOJI - Cập nhật: 12/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC HCM 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC ĐN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 9999 - HN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 999 - HN 122.700

- 123.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 12/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.700

- 123.900

- Hà Nội - PNJ 122.700

- 123.900

- Đà Nẵng - PNJ 122.700

- 123.900

- Miền Tây - PNJ 122.700

- 123.900

- Tây Nguyên - PNJ 122.700

- 123.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 122.700

- 123.900

-

3. AJC - Cập nhật: 12/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,470

- 11,920

- Trang sức 99.9 11,460

- 11,910

- NL 99.99 10,820

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,680

- 11,980

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,680

- 11,980

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,680

- 11,980

- Miếng SJC Thái Bình 12,300

- 12,420

- Miếng SJC Nghệ An 12,300

- 12,420

- Miếng SJC Hà Nội 12,300

- 12,42

-

4. SJC - Cập nhật: 12/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.700

- 123.900

- Vàng SJC 5 chỉ 122.700

- 123.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.700

- 123.930

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.500

▼100K 119.000

▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.500

▼100K 119.100

▼100K Nữ trang 99,99% 116.100

▼100K 118.100

▼400K Nữ trang 99% 112.430

▼396K 116.930

▼396K Nữ trang 68% 73.266

▼272K 80.466

▼272K Nữ trang 41,7% 42.202

▼166K 49.402

▼166K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h23 ngày 12/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3348,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 6,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,99 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,73 triệu.

Giá vàng đã tăng nhẹ sau khi giảm mạnh vào phiên giao dịch trước. Sự thay đổi này đến từ việc các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến một báo cáo quan trọng về lạm phát của Mỹ, thứ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có nên cắt giảm lãi suất hay không. Vàng giao ngay đã tăng 0,2%, đạt mức 3.349,13 USD mỗi ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao tháng 12 của Mỹ giữ ở mức ổn định là 3.398,90 USD.

Giá vàng đã giảm 1,6% xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào thứ Hai, và hợp đồng tương lai thậm chí còn giảm hơn 2%. Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng áp thuế lên vàng nhập khẩu.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ không quá cao, nó có thể làm tăng khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Việc giảm lãi suất thường có lợi cho vàng, vì khi đó, chi phí giữ vàng (một tài sản không sinh lãi) sẽ thấp hơn, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác.

Tuy nhiên, có một số ý kiến khác nhau về sự biến động này. Một số chuyên gia nhận định rằng nếu không có một tuyên bố chính thức về việc áp thuế, sự ổn định của giá vàng hiện tại có thể chỉ là tạm thời và giá có thể thay đổi bất ngờ.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao ai sẽ là người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 tới. Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn Fed cắt giảm lãi suất, và điều này càng làm tăng thêm sự không chắc chắn về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã gia hạn thỏa thuận ngừng áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, một tin tức khác có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Trong khi vàng thu hút sự chú ý, các kim loại quý khác cũng có những biến động tích cực. Giá bạc giao ngay tăng 0,6%, bạch kim tăng 0,8%, và palladium tăng 1,5%.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 13/8/2025

Vào cuối ngày 12/8/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang nhích nhẹ lên mức 3.348,4 USD mỗi ounce. Điều này xảy ra sau một phiên giảm mạnh trước đó. Khi so sánh với giá vàng SJC trong nước, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn khoảng 12,73 triệu đồng mỗi lượng, đây là một khoảng cách khá lớn.

Sự thay đổi của giá vàng chủ yếu đến từ một yếu tố rất quan trọng: dữ liệu lạm phát của Mỹ. Về cơ bản, lạm phát tăng cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ nguyên hoặc tăng lãi suất để kiểm soát. Ngược lại, nếu lạm phát giảm, Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất.

Vì vậy có khả năng giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh theo xu hướng của thị trường thế giới. Mặc dù giá vàng quốc tế đang có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng trước đó đã có một phiên giảm mạnh. Hơn nữa, tâm lý thị trường vẫn đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ.

Do đó, các chuyên gia nhận định rằng trong phiên giao dịch sáng ngày 13/8, giá vàng SJC có thể sẽ có xu hướng giảm nhẹ hoặc điều chỉnh để thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, việc giá vàng biến động như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu và quyết định của các nhà đầu tư lớn.