Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 15/8/2025: Robusta lên ngôi, Arabica thất thế Giá cà phê Robusta hôm nay 15/8/2025 tăng mạnh trên sàn quốc tế, kéo theo giá cà phê trong nước lên cao kỷ lục, đạt 111.600 đồng/kg. Ngược lại, giá Arabica lại giảm nhẹ, phản ánh sự phân hóa rõ rệt của thị trường.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 14/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.990 USD/tấn, tăng 57 USD/tấn (tương đương 1,45%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.876 USD/tấn, tăng 77 USD/tấn (tương đương 2,03%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.753 USD/tấn, tăng 59 USD/tấn (tương đương 1,60%). Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt tăng mạnh, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 37 USD/tấn (1,02%) và kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 33 USD/tấn (0,92%).

Giá cà phê arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 14/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 318,80 cent/lb, giảm 0,80 cent/lb (tương đương 0,25%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 311,55 cent/lb, giảm 1,10 cent/lb (tương đương 0,35%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 302,00 cent/lb, giảm 1,00 cent/lb (tương đương 0,33%). Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt giảm nhẹ, phản ánh xu hướng tiêu cực trên thị trường.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE tăng vào ngày 13.8 sau khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ đối với Brazil. Bên cạnh đó, thông tin về sương giá nhẹ tại một số vùng trồng cà phê trọng điểm ở Brazil cũng góp phần đẩy giá lên.

Dù sương giá lần này không nghiêm trọng bằng đợt năm 2021, nhưng vẫn có khả năng gây hại cho nụ hoa của vụ mùa tiếp theo. Các hợp tác xã tại Brazil đang tiến hành khảo sát để đánh giá mức độ thiệt hại.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 15/8/2025

Sáng 15.8, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 111.000 - 111.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng ngày thứ sáu liên tiếp, với mức tăng thêm 3.400 – 3.700 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 111.000 – 111.600 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 3.400 đồng/kg, lên 111.600 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 3.500 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 111.500 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 111.200 đồng/kg, tăng 3.400 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng mạnh nhất, tăng đến 3.700 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng cao là tin vui cho người trồng, nhưng lại tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp thương mại và sản xuất. Ví dụ, Công ty CP cà phê Thắng Lợi (Đắk Lắk) báo cáo lợi nhuận quý II/2025 giảm 97% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng mạnh. Nguyên nhân chính là do giá cà phê trong nước tăng đột biến khiến giá vốn tăng cao, gây khó khăn trong việc thu mua.

Tiến độ thu hoạch cà phê tại Brazil vẫn diễn ra, nhưng chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cooxupe, hợp tác xã lớn nhất Brazil, cho biết tính đến ngày 8/8, nông dân của họ đã thu hoạch được 80,4% vụ mùa 2025, thấp hơn mức 87,3% của năm ngoái.