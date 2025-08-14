Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 14/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng nối dài đà tăng, vàng thế giới quay đầu giảm Chiều 14/8/2025, giá vàng SJC, DOJI tăng mạnh, chạm kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tăng nhẹ, nhưng vàng thế giới giảm về 3.359,2 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 14/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, giá vàng SJC tại Hà Nội đã có một cú bứt tốc ấn tượng. Theo đó, giá mua vào tăng tới 700 nghìn đồng, lên mức 123,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng, niêm yết ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Tập đoàn DOJI đã điều chỉnh giá vàng miếng với mức tăng mạnh nhất. Cụ thể, giá mua vào và bán ra của DOJI đều tăng 800 nghìn đồng/lượng, lần lượt đạt 123,5 triệu đồng/lượng và 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác ghi nhận Mi Hồng có mức mua vào cao nhất

Tại cửa hàng Mi Hồng, giá vàng miếng cũng có sự điều chỉnh giá mua vào tăng tới 800 nghìn đồng, đưa mức giá lên 124,2 triệu đồng/lượng – là một trong những mức cao nhất thị trường. Giá bán ra tăng nhẹ hơn, thêm 500 nghìn đồng, niêm yết ở 124,7 triệu đồng/lượng.

PNJ công bố giá vàng miếng ở mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 700 nghìn đồng và 500 nghìn đồng ở cả hai chiều.

Tương tự Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 700 nghìn đồng và 500 nghìn đồng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý cho thấy sự điều chỉnh đồng đều hơn ở cả hai chiều. Giá vàng SJC tại đây được niêm yết ở 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra), với cả hai mức giá đều tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 14/8/2025 tăng nhẹ so với hôm qua

Vào 16h00 ngày 14/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 14/8/2025 tăng đồng loạt theo xu hướng chung

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 14/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 14/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,7

▲700K 124,7

▲500K Tập đoàn DOJI 123,5

▲800K 124,7

▲800K Mi Hồng 124,2

▲800K 124,7

▲500K PNJ 123,7

▲700K 124,7

▲500K Vietinbank Gold - 124,7

▲500K Bảo Tín Minh Châu 123,7

▲700K 124,7

▲500K Phú Quý 122,7

▲500K 124,7

▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 14/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC HCM 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC ĐN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 14/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Hà Nội - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Đà Nẵng - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Miền Tây - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Tây Nguyên - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 14/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,460

▲20K 11,910

▲20K Trang sức 99.9 11,450

▲20K 11,900

▲20K NL 99.99 10,860

▲20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,860

▲20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,670

▲20K 11,970

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Nghệ An 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Hà Nội 12,350

▲50K 12,470

▲50K

4. SJC - Cập nhật: 14/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.700

▲700K 124.700

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123.700

▲700K 124.720

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.700

▲700K 124.730

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.400

▼200K Nữ trang 99% 112.727

▼198K 117.227

▼198K Nữ trang 68% 73.470

▼136K 80.670

▼136K Nữ trang 41,7% 42.327

▼83K 49.527

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 14/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 14/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3359,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,7-124,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,23 triệu.

Giá vàng thế giới chiều nay có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng mức giảm không đáng kể. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do đồng Đô la Mỹ bất ngờ tăng giá trở lại. Khi đồng Đô la mạnh lên, vàng trở nên đắt hơn đối với những người đang sử dụng các loại tiền tệ khác, làm giảm sức mua và kéo giá vàng đi xuống.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá vàng không giảm sâu là nhờ một yếu tố hỗ trợ cực kỳ quan trọng: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Cụ thể, sau khi có các số liệu kinh tế mới cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng chậm lại và số lượng việc làm suy yếu, thị trường đang rất tin tưởng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng Fed có thể giảm lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Lãi suất thấp luôn là môi trường thuận lợi cho vàng. Bởi vì vàng không mang lại lãi suất như khi gửi tiết kiệm, nên khi lãi suất giảm, sức hấp dẫn của vàng sẽ tăng lên. Chính vì vậy, mặc dù đồng Đô la tăng giá gây áp lực, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã giữ cho giá vàng không bị lao dốc.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao các thông tin kinh tế khác của Mỹ sẽ được công bố trong ngày hôm nay, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu thất nghiệp hàng tuần. Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về quyết định chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng.