Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu đồng loạt giảm ĐNO - Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng dầu đồng loạt hạ nhiệt. Dầu diesel giảm mạnh nhất với 723 đồng/lít, kế đến là dầu hỏa giảm 640 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng/lít. Giá xăng giảm ở mức 254 đồng/lít đối với E5RON92 và 190 đồng/lít với RON95-III.

Giá xăng giảm từ chiều 14/8. Ảnh: dms.gov.vn

Chiều 14/8, Bộ Công Thương ban hành Văn bản hỏa tốc số 6042/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.077 đồng/lít (giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 18.020 đồng/lít (giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.268 đồng/kg (giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 14/8/2025.