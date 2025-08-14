Thứ Năm, 14/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Theo Báo Nhân Dân 14/08/2025 16:26

ĐNO - Trong kỳ điều hành ngày 14/8, giá xăng dầu đồng loạt hạ nhiệt. Dầu diesel giảm mạnh nhất với 723 đồng/lít, kế đến là dầu hỏa giảm 640 đồng/lít và dầu mazut giảm 379 đồng/lít. Giá xăng giảm ở mức 254 đồng/lít đối với E5RON92 và 190 đồng/lít với RON95-III.

Giá xăng giảm từ chiều 14/8. Ảnh: dms.gov.vn

Chiều 14/8, Bộ Công Thương ban hành Văn bản hỏa tốc số 6042/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, kể từ 15 giờ cùng ngày, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.354 đồng/lít (giảm 254 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 530 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 19.884 đồng/lít (giảm 190 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.077 đồng/lít (giảm 723 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 18.020 đồng/lít (giảm 640 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.268 đồng/kg (giảm 379 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Trong kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả mặt hàng.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu do các thương nhân đầu mối và phân phối quyết định, nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 14/8/2025.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Giảm mạnh do nhu cầu yếu

Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Giảm mạnh do nhu cầu yếu

Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Thị trường ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Thị trường ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu giảm kỷ lục, xăng trong nước vẫn tăng

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu giảm kỷ lục, xăng trong nước vẫn tăng

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Giảm mạnh do nhu cầu yếu

Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Giảm mạnh do nhu cầu yếu

Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Thị trường ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Thị trường ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dầu giảm mạnh, xăng ổn định

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu giảm kỷ lục, xăng trong nước vẫn tăng

Giá xăng dầu hôm nay 10/8: Dầu giảm kỷ lục, xăng trong nước vẫn tăng

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

Giá xăng dầu hôm nay 9/8: Dầu lao dốc, xăng tăng

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá xăng dầu đồng loạt giảm

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO