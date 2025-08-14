Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 15/8/2025: Liệu giá vàng trong nước giữ nóc ghi vàng thế giới vẫn đang hụt hơi Ngày 15/8, giá vàng trong nước neo cao kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng, vượt xa vàng thế giới, dự báo tiếp tục tăng theo kỳ vọng Fed hạ lãi suất.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 14/8/2025 mới nhất

Kết thúc phiên giao dịch, thị trường vàng trong nước dậy sóng với sự bứt phá ngoạn mục của giá vàng SJC và DOJI. Cú tăng sốc đưa giá vàng chạm đỉnh kỷ lục, gây sửng sốt cho giới đầu tư.

Vàng miếng SJC và DOJI 'đua nhau' lập đỉnh

Chiều nay, giá vàng SJC tại Hà Nội chứng kiến một cú tăng chóng mặt. Giá mua vào tăng vọt 700.000 đồng, chạm mốc 123,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng không kém cạnh, tăng thêm 500.000 đồng, niêm yết ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Tập đoàn DOJI đã điều chỉnh giá vàng miếng với mức tăng mạnh mẽ nhất. Cả giá mua vào và bán ra của DOJI đều tăng 800.000 đồng/lượng, lần lượt lên 123,5 triệu đồng/lượng và 124,7 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá mua vào tăng kỷ lục 800.000 đồng, đạt 124,2 triệu đồng/lượng – một trong những mức cao nhất thị trường. Giá bán ra tăng 500.000 đồng, niêm yết 124,7 triệu đồng/lượng.

PNJ và Bảo Tín Minh Châu có giá vàng miếng đồng loạt tăng 700.000 đồng ở chiều mua vào và 500.000 đồng ở chiều bán ra, niêm yết lần lượt 123,7 triệu đồng/lượng và 124,7 triệu đồng/lượng.

Phú Quý điều chỉnh giá vàng SJC một cách đồng đều hơn, cả mua vào và bán ra đều tăng 500.000 đồng/lượng, niêm yết 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng nhẫn 9999 cũng tăng giá

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn trơn 9999 cũng tăng giá, củng cố thêm xu hướng tăng chung của thị trường.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, niêm yết 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán).

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đẩy giá vàng nhẫn lên 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán).

Phú Quý cũng niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng.

Với diễn biến tăng đột biến này, thị trường vàng đang trở nên vô cùng sôi động và khó lường. Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao để đưa ra những quyết định đúng đắn. Liệu đà tăng giá này có tiếp tục kéo dài?

Bảng giá vàng hôm nay 14/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 14/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,7

▲700K 124,7

▲500K Tập đoàn DOJI 123,5

▲800K 124,7

▲800K Mi Hồng 124,2

▲800K 124,7

▲500K PNJ 123,7

▲700K 124,7

▲500K Vietinbank Gold - 124,7

▲500K Bảo Tín Minh Châu 123,7

▲700K 124,7

▲500K Phú Quý 122,7

▲500K 124,7

▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 14/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC HCM 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC ĐN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 14/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Hà Nội - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Đà Nẵng - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Miền Tây - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Tây Nguyên - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 123.700

▲700K 124.700

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 14/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,460

▲20K 11,910

▲20K Trang sức 99.9 11,450

▲20K 11,900

▲20K NL 99.99 10,860

▲20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,860

▲20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,670

▲20K 11,970

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Nghệ An 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Hà Nội 12,350

▲50K 12,470

▲50K

4. SJC - Cập nhật: 14/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.700

▲700K 124.700

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123.700

▲700K 124.720

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.700

▲700K 124.730

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.400

▼200K Nữ trang 99% 112.727

▼198K 117.227

▼198K Nữ trang 68% 73.470

▼136K 80.670

▼136K Nữ trang 41,7% 42.327

▼83K 49.527

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 14/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h20 ngày 14/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3355,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,4 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,37 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,7-124,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,33 triệu.

Chiều 14/8/2025, giá vàng thế giới giảm nhẹ, nhưng vẫn giữ được sức mạnh đáng kể. Sự biến động này chủ yếu đến từ việc đồng USD tăng giá một chút so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác. Các chuyên gia nhận định đây chỉ là một đợt điều chỉnh nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng chung.

Mặc dù giá vàng giảm nhẹ, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn rất lạc quan. Lý do chính là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Hiện tại, khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng này gần như chắc chắn. Điều này diễn ra sau khi các số liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng chậm lại và số lượng việc làm mới yếu hơn dự kiến. Khi lãi suất giảm, chi phí để giữ vàng (một loại tài sản không sinh lời) trở nên hấp dẫn hơn so với việc gửi tiền tiết kiệm hoặc mua trái phiếu.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu thất nghiệp hàng tuần, để dự đoán hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ từ Fed.

Các chuyên gia cho rằng, dù việc cắt giảm lãi suất đã được thị trường tính toán từ trước, nhưng đến cuối năm nay, giá vàng sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Việc các quốc gia đang ngày càng nợ nần nhiều hơn cũng là một yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng cao trong tương lai.

Ngoài ra, tình hình chính trị thế giới cũng có những diễn biến đáng chú ý, ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn về "hậu quả nghiêm trọng" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông cũng hé lộ về khả năng tổ chức một cuộc gặp gỡ thứ hai giữa các bên. Những căng thẳng địa chính trị thường khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 15/8/2025

Giá vàng hôm nay, ngày 14/8/2025, cho thấy những diễn biến phức tạp trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Chiều nay, giá vàng thế giới đang ở mức 3.355,5 USD/ounce, tăng nhẹ 0,4 USD so với đầu ngày.

Khi đổi sang tiền Việt, mức giá này tương đương khoảng 111,37 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các loại phí. Điều đáng chú ý là giá vàng SJC trong nước đang cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới, với mức chênh lệch lên tới khoảng 13,33 triệu đồng/lượng.

Tuy giá vàng thế giới tăng nhẹ, xu hướng chung trong phiên chiều lại có phần giảm. Nguyên nhân chính là do đồng Đô la Mỹ bất ngờ mạnh lên. Khi đồng Đô la tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khiến nhu cầu mua giảm và kéo giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, mức giảm này không sâu nhờ một yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất.

Niềm tin về việc Fed cắt giảm lãi suất đang được củng cố. Các dữ liệu kinh tế mới cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng chậm lại và thị trường lao động có dấu hiệu yếu đi. Điều này khiến các nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất ngay trong tháng 9, thậm chí có thể mạnh hơn dự kiến.

Khi lãi suất thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn vì không sinh lời nhưng lại ít rủi ro hơn so với các kênh đầu tư khác. Chính vì vậy, giá vàng thế giới vẫn giữ được mức ổn định.

Giới đầu tư hiện đang rất chú ý đến các thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu thất nghiệp hàng tuần, để dự đoán động thái tiếp theo của Fed. Những dữ liệu này sẽ quyết định xu hướng của thị trường vàng trong thời gian tới. Vì giá vàng trong nước thường biến động theo giá thế giới, nên nhiều khả năng giá vàng SJC cũng sẽ tăng theo trong phiên giao dịch sáng ngày 15/9.