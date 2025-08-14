Thứ Năm, 14/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 14/8: Gạo giảm nhẹ, xuất khẩu giữ vững ngôi đầu

PHỐ HỘI 14/08/2025 10:10

Giá lúa gạo hôm nay giảm nhẹ 100-150 đồng/kg với gạo nguyên liệu IR 504 và CL 555. Lúa tươi ổn định, gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 10 USD/tấn, đạt 395 USD/tấn (5% tấm).

Giá lúa gạo trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa giữ vững: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 từ 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu IR 504 giảm 50 đồng/kg xuống 8.450 - 8.550 đồng/kg, CL 555 giảm 150 đồng/kg còn 8.650 - 8.750 đồng/kg, OM 380 ổn định 8.300 - 8.400 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.600 – 8.750
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Phụ phẩm

Giá cám khô giảm 250 đồng/kg, còn 6.200 - 6.300 đồng/kg. Tấm thơm OM 504 giữ mức 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu ổn định ở 1.000 - 1.150 đồng/kg.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.450 – 6.550
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch

Nguồn lúa cuối vụ khan hiếm, giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An trầm lắng. Thương lái mua dè dặt, nông dân giữ giá cao, thị trường ổn định.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo Việt Nam dẫn đầu khu vực: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, vượt Ấn Độ (379 USD/tấn), Thái Lan (362 USD/tấn). Philippines gấp rút nhập hàng trước khi dừng 60 ngày từ 1/9, đẩy giá gạo Việt tăng 10 USD/tấn. Ấn Độ xả 20 triệu tấn gạo dự trữ, gây áp lực giảm giá toàn cầu.

