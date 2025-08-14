Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 14/8: Gạo giảm nhẹ, xuất khẩu giữ vững ngôi đầu Giá lúa gạo hôm nay giảm nhẹ 100-150 đồng/kg với gạo nguyên liệu IR 504 và CL 555. Lúa tươi ổn định, gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 10 USD/tấn, đạt 395 USD/tấn (5% tấm).

Giá lúa gạo trong nước



Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa giữ vững: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 từ 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu IR 504 giảm 50 đồng/kg xuống 8.450 - 8.550 đồng/kg, CL 555 giảm 150 đồng/kg còn 8.650 - 8.750 đồng/kg, OM 380 ổn định 8.300 - 8.400 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚA GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Lúa IR 50404 (tươi) 5.700 – 5.800 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000 Lúa Đài thơm 8 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa OM 18 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa Nhật 7.800 – 8.000 Lúa Nàng Nhen (khô) 20.000 Lúa Nàng Hoa 9 6.100 – 6.200 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.



GIỐNG GẠO GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nàng Nhen 28.000 Gạo thường 14.000 – 15.000 Gạo thơm 17.000 – 22.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 – 18.000 Gạo Nàng hoa 21.000 Gạo tẻ thường 13.000 – 14.000 Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 20.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Sóc thường 17.500 Gạo nguyên liệu OM 380 7.950 – 8.050 Gạo nguyên liệu CL 555 8.600 – 8.750 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 – 9.650 Gạo nguyên liệu IR 504 8.200 – 8.300 Gạo nguyên liệu OM 18 9.600 – 9.700

Phụ phẩm



Giá cám khô giảm 250 đồng/kg, còn 6.200 - 6.300 đồng/kg. Tấm thơm OM 504 giữ mức 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu ổn định ở 1.000 - 1.150 đồng/kg.

Mặt hàng GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm 7.400 – 7.500 Cám 6.450 – 6.550 Trấu 1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch



Nguồn lúa cuối vụ khan hiếm, giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An trầm lắng. Thương lái mua dè dặt, nông dân giữ giá cao, thị trường ổn định.

GIỐNG NẾP GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nếp IR 4625 (khô) 9.500 – 9.700 Nếp 3 tháng (khô) 9.600 – 9.700 Nếp IR 4625 (tươi) 7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu



Giá gạo Việt Nam dẫn đầu khu vực: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, vượt Ấn Độ (379 USD/tấn), Thái Lan (362 USD/tấn). Philippines gấp rút nhập hàng trước khi dừng 60 ngày từ 1/9, đẩy giá gạo Việt tăng 10 USD/tấn. Ấn Độ xả 20 triệu tấn gạo dự trữ, gây áp lực giảm giá toàn cầu.