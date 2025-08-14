Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 14/8/2025: Giá vàng trong nước ngập sắc xanh, bỏ xa vàng thế giới hơn 13 triệu Giá vàng SJC, DOJI tăng mạnh, đạt 124,7 triệu đồng/lượng, vượt vàng thế giới 13,23 triệu. Vàng nhẫn 9999 cũng tăng nhẹ, dao động 116,8-120,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 14/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Phiên giao dịch trưa nay 14/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận một xu hướng tăng mạnh mẽ và đồng loạt, đưa giá vàng miếng lên những đỉnh mới.

Giá vàng SJC, DOJI bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc kỷ lục

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội đã có một phiên bứt phá mạnh mẽ. Giá mua vào hiện được niêm yết ở mức 123,7 triệu đồng/lượng, tăng tới 700 nghìn đồng. Giá bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng, lên mức 124,7 triệu đồng/lượng, chính thức thiết lập một kỷ lục mới.

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài đà tăng chung của thị trường. Cả chiều mua vào và bán ra của vàng miếng DOJI đều tăng mạnh 800 nghìn đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 123,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra chạm mốc 124,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng giá

Tại Mi Hồng, giá vàng cũng tăng mạnh, đặc biệt ở chiều mua vào. Giá mua tăng 800 nghìn đồng, đạt 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra tăng 500 nghìn đồng, giữ ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

PNJ điều chỉnh giá vàng miếng một cách thận trọng hơn nhưng vẫn theo đà tăng. Cả chiều mua và chiều bán đều tăng 500 nghìn đồng/lượng. Giá vàng miếng PNJ hiện niêm yết ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bán ra của vàng Vietinbank Gold tăng 500 nghìn đồng, lên mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự như SJC, Bảo Tín Minh Châu cũng có mức tăng đáng kể. Giá mua vào tăng 700 nghìn đồng, lên 123,7 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng, niêm yết tại 124,7 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Phú Quý ghi nhận mức tăng 500 nghìn đồng cho cả chiều mua và bán. Giá vàng miếng Phú Quý được niêm yết ở 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 14/8/2025 tăng nhẹ so với hôm qua

Vào 12h00 ngày 14/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 14/8/2025 tăng đồng loạt theo xu hướng chung

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 14/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 14/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,7

▲700K 124,7

▲500K Tập đoàn DOJI 123,5

▲800K 124,7

▲800K Mi Hồng 124,2

▲800K 124,7

▲500K PNJ 123,5

▲500K 124,7

▲500K Vietinbank Gold - 124,7

▲500K Bảo Tín Minh Châu 123,7

▲700K 124,7

▲500K Phú Quý 122,7

▲500K 124,7

▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 14/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC HCM 123.500

▲800K 124.700

▲800K AVPL/SJC ĐN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 9999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K Nguyên liệu 999 - HN 123.500

▲800K 124.700

▲800K

2. PNJ - Cập nhật: 14/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Hà Nội - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Đà Nẵng - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Miền Tây - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Tây Nguyên - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

▲800K 124.700

▲800K

3. AJC - Cập nhật: 14/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,460

▲20K 11,910

▲20K Trang sức 99.9 11,450

▲20K 11,900

▲20K NL 99.99 10,860

▲20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,860

▲20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,670

▲20K 11,970

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,670

▲20K 11,970

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Nghệ An 12,350

▲50K 12,470

▲50K Miếng SJC Hà Nội 12,350

▲50K 12,470

▲50K

4. SJC - Cập nhật: 14/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.700

▲700K 124.700

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 123.700

▲700K 124.720

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.700

▲700K 124.730

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.100

▲300K 119.600

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.100

▲300K 119.700

▲300K Nữ trang 99,99% 116.900

▲300K 118.700

▲100K Nữ trang 99% 113.024

▲99K 117.524

▲99K Nữ trang 68% 73.674

▲68K 80.874

▲68K Nữ trang 41,7% 42.452

▲41K 49.652

▲41K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 14/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 14/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3359,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,7-124,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,23 triệu.

Giá vàng trưa nay 14/8/2025 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh, kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Động lực chính cho đợt tăng này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Điều này khiến đồng Đô la Mỹ yếu đi và giá vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư quốc tế.

Theo các chuyên gia, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy mức tăng rất khiêm tốn trong tháng 7, nhiều người tin rằng Fed sẽ hành động để hỗ trợ nền kinh tế. Ông Kyle Rodda, một chuyên gia phân tích thị trường, nhận định rằng thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất tới 0,5% vào tháng 9. Khi lãi suất giảm, chi phí nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) trở nên thấp hơn, từ đó thu hút nhiều người mua hơn.

Đồng Đô la Mỹ đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong nhiều tuần, giúp vàng trở nên "rẻ" hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm, càng tạo thêm động lực cho giá vàng. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang theo dõi sát sao mốc 3.400 USD/ounce để xem liệu vàng có thể duy trì đà tăng trưởng bền vững hay không.

Giá vàng giao ngay đã tăng lên 3.359,81 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng nhẹ lên 3.408,50 USD. Giới đầu tư đang chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế khác của Mỹ để có cái nhìn rõ hơn về lộ trình chính sách của Fed trong thời gian tới.