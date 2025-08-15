Thứ Sáu, 15/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 15/8: Thị trường đi ngang, xuất khẩu khởi sắc

PHỐ HỘI 15/08/2025 10:38

Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, giao dịch chậm; Việt Nam vươn lên vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.

Sáng 15/8, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Lượng giao dịch trên thị trường không cao do nguồn lúa cuối vụ còn ít. Các loại lúa tươi phổ biến như IR 50404, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, OM 308 dao động quanh mức 5.700 – 6.200 đồng/kg. Tại nhiều địa phương, hoạt động mua bán diễn ra chậm, giá ít biến động.

Giống lúa
Giá (đồng/ kg)
OM 18
6.400 - 6.700
Đài Thơm 8
6.400 - 6.700
OM 34
5.700 - 6.000
OM 380
5.700 - 6.000
OM 5451
5.900 - 6.200
Nàng Hoa
6.200 - 6.500
Japonica
7.900 - 8.200
ST24 - ST25
8.200 - 8.500
Lúa Nhật
7.400 - 7.700
RVT
7.700 - 8.000
IR 504
5.900 - 6.200

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại khu vực này cũng giữ mức cũ. Gạo nguyên liệu OM 380 ở mức 8.800 – 8.900 đồng/kg; IR 504 từ 8.450 – 8.550 đồng/kg; OM 18 khoảng 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Giống gạo
Giá (đồng/ kg)
Nàng Nhen
28.000
Gạo Trắng
16.000 - 17.000
Gạo Thường
14.000 – 15.000
Gạo Thơm
17.000 - 22.000
Gạo Jasmine
16.000 - 18.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo Tẻ thường
13.000 - 14.000
Gạo Thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Thơm Đài Loan
20.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Sóc thường
16.000 - 17.000
Gạo Sóc Thái
20.000

Tại các kho lớn, nguồn cung về ít, giá mua vẫn ổn định. Ở các chợ lẻ, giá gạo không đổi, trong đó gạo Nàng Nhen cao nhất 28.000 đồng/kg, gạo thường từ 13.000 – 14.000 đồng/kg.

Giống nếp
Giá (đồng/ kg)
Nếp IR 4625 (tươi)
7.300 - 7.500
Nếp IR 4625 (khô)
9.500 - 9.700
Nếp 3 tháng (tươi)
8.100 - 8.200
Nếp 3 tháng (khô)
9.600 - 9.700

Giá phụ phẩm như tấm thơm OM 504 dao động 7.500 – 7.700 đồng/kg, cám 6.200 – 6.300 đồng/kg, trấu 1.000 – 1.150 đồng/kg. Các mặt hàng này cũng duy trì mức giá cũ so với hôm qua.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.500 – 7.700
Cám6.200 – 6.300
Trấu1.000 – 1.150

GIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.600 – 6.700-150Trấu1.000 – 1.150

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam đi ngang. Gạo 5% tấm ở mức 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,72 triệu tấn gạo, vượt Thái Lan để giữ vị trí thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Thị trường xuất khẩu được mở rộng sang nhiều nước châu Phi và Nam Á, giúp giảm phụ thuộc vào Philippines. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ đang tạo áp lực giảm giá, khiến lợi nhuận xuất khẩu của Việt Nam chịu thách thức.

Đọc tiếp
Nổi bật
Mới nhất
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá lúa gạo hôm nay 15/8: Thị trường đi ngang, xuất khẩu khởi sắc

