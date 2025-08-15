Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 15/8: Thị trường đi ngang, xuất khẩu khởi sắc Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, giao dịch chậm; Việt Nam vươn lên vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ.

Sáng 15/8, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Lượng giao dịch trên thị trường không cao do nguồn lúa cuối vụ còn ít. Các loại lúa tươi phổ biến như IR 50404, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, OM 308 dao động quanh mức 5.700 – 6.200 đồng/kg. Tại nhiều địa phương, hoạt động mua bán diễn ra chậm, giá ít biến động.



Giống lúa

Giá (đồng/ kg)

OM 18

6.400 - 6.700

Đài Thơm 8

6.400 - 6.700

OM 34

5.700 - 6.000

OM 380

5.700 - 6.000

OM 5451

5.900 - 6.200

Nàng Hoa

6.200 - 6.500

Japonica

7.900 - 8.200

ST24 - ST25

8.200 - 8.500

Lúa Nhật

7.400 - 7.700

RVT

7.700 - 8.000

IR 504

5.900 - 6.200



Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm tại khu vực này cũng giữ mức cũ. Gạo nguyên liệu OM 380 ở mức 8.800 – 8.900 đồng/kg; IR 504 từ 8.450 – 8.550 đồng/kg; OM 18 khoảng 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Giống gạo

Giá (đồng/ kg)

Nàng Nhen

28.000

Gạo Trắng

16.000 - 17.000

Gạo Thường

14.000 – 15.000

Gạo Thơm

17.000 - 22.000

Gạo Jasmine

16.000 - 18.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Tẻ thường

13.000 - 14.000

Gạo Thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Thơm Đài Loan

20.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Sóc thường

16.000 - 17.000

Gạo Sóc Thái

20.000



Tại các kho lớn, nguồn cung về ít, giá mua vẫn ổn định. Ở các chợ lẻ, giá gạo không đổi, trong đó gạo Nàng Nhen cao nhất 28.000 đồng/kg, gạo thường từ 13.000 – 14.000 đồng/kg.



Giống nếp

Giá (đồng/ kg)

Nếp IR 4625 (tươi)

7.300 - 7.500

Nếp IR 4625 (khô)

9.500 - 9.700

Nếp 3 tháng (tươi)

8.100 - 8.200

Nếp 3 tháng (khô)

9.600 - 9.700



Giá phụ phẩm như tấm thơm OM 504 dao động 7.500 – 7.700 đồng/kg, cám 6.200 – 6.300 đồng/kg, trấu 1.000 – 1.150 đồng/kg. Các mặt hàng này cũng duy trì mức giá cũ so với hôm qua.



Mặt hàng GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm 7.500 – 7.700 Cám 6.200 – 6.300 Trấu 1.000 – 1.150

GIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm7.400 – 7.500

Cám6.600 – 6.700-150Trấu1.000 – 1.150



Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam đi ngang. Gạo 5% tấm ở mức 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,72 triệu tấn gạo, vượt Thái Lan để giữ vị trí thứ hai thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Thị trường xuất khẩu được mở rộng sang nhiều nước châu Phi và Nam Á, giúp giảm phụ thuộc vào Philippines. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ đang tạo áp lực giảm giá, khiến lợi nhuận xuất khẩu của Việt Nam chịu thách thức.