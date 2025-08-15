Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 15/8/2025: Vàng SJC rơi từ đỉnh kỷ lục, vàng thế giới rút ngắn khoảng cách Giá vàng trưa 15/8/2025: Vàng SJC giảm 200-500 nghìn đồng/lượng, vàng nhẫn trơn hạ nhiệt, vàng thế giới tăng vọt lên 3336,4 USD/ounce, thu hẹp khoảng cách.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 15/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường vàng trong nước trưa nay 15/8/2025 tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau chuỗi ngày biến động mạnh. Giá vàng miếng SJC và DOJI đều điều chỉnh giảm, kéo theo các thương hiệu vàng lớn khác cũng có sự chênh lệch đáng kể.

Giá vàng SJC, DOJI quay đầu giảm nhẹ

Tính đến trưa nay, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội đã được điều chỉnh xuống còn 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu ngày.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận sự đi xuống nhưng có phần khác biệt. Giá mua vào của DOJI vẫn giữ nguyên ở mức 123,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng, niêm yết ở 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt sụt giảm

Mi Hồng nổi bật với mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào. Cụ thể, giá vàng tại đây đã giảm tới 500.000 đồng/lượng, xuống còn 123,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm nhẹ hơn, ở mức 124,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ cũng đồng loạt giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, với giá niêm yết là 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra), bằng với mức giá của SJC.

Đối với Vietinbank Gold, giá vàng ở chiều bán ra đã giảm 200.000 đồng/lượng, còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng chung xu hướng giảm 200.000 đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 123,5 triệu đồng/lượng và 124,5 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, tại Phú Quý, giá mua vào không đổi, giữ ở mức 122,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 15/8/2025 giảm nhẹ so với hôm qua

Vào 12h00 ngày 15/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 15/8/2025 giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 15/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,5

▼200K 124,5

▼200K Tập đoàn DOJI 123,5

- 124,5

▼200K Mi Hồng 123,7

▼500K 124,5

▼200K PNJ 123,5

▼200K 124,5

▼200K Vietinbank Gold - 124,5

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,5

▼200K 124,5

▼200K Phú Quý 122,7

- 124,5

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 15/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC HCM 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.500

- 124.500

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.300

▼300K 110.300

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 109.200

▼300K 110.200

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 15/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Hà Nội - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Miền Tây - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 15/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼20K 11,890

▼20K Trang sức 99.9 11,430

▼20K 11,880

▼20K NL 99.99 10,840

▼20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▼20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼20K 11,950

▼20K Miếng SJC Thái Bình 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Nghệ An 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Hà Nội 12,370

- 12,470

-

4. SJC - Cập nhật: 15/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.500

▼200K 124.500

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.500

▼200K 124.520

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.500

▼200K 124.530

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.600

▼200K 119.100

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.600

▼200K 119.200

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.200

▼200K Nữ trang 99% 112.529

▼198K 117.029

▼198K Nữ trang 68% 73.334

▼136K 80.534

▼136K Nữ trang 41,7% 42.244

▼83K 49.444

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 15/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 15/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3336,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 11,5 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.440 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,63 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,5-124,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,87 triệu.

Giá vàng thế giới đang có xu hướng giảm trong tuần này, một phần do những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không mạnh tay cắt giảm lãi suất như kỳ vọng. Vàng được coi là một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt khi lạm phát gia tăng hoặc lãi suất giảm.

Khi lãi suất thấp, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (một tài sản không sinh lời) sẽ thấp đi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngược lại, khi lãi suất tăng, các kênh đầu tư khác như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Dữ liệu mới nhất về chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng cao hơn dự báo đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu Fed có thể thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,5% (50 điểm cơ bản) vào tháng 9 hay không. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu chỉ số này tiếp tục tăng và ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Fed sẽ phải cân nhắc lại kế hoạch cắt giảm lãi suất, điều này có thể tạo áp lực tiêu cực lên giá vàng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng nhẹ 0,1% lên 3.339 USD/ounce, nhưng tính chung cả tuần, kim loại quý này đã giảm 1,8%. Mặc dù có tín hiệu tích cực từ việc chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng nhẹ, nhưng chỉ số giá sản xuất lại tăng mạnh hơn dự kiến, gây ra sự khó khăn cho các nhà đầu tư.

Một số quan chức Fed cũng đã lên tiếng cho rằng việc cắt giảm lãi suất mạnh tay vào tháng 9 có thể là không hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Bên cạnh đó, các sự kiện địa chính trị như cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga cũng được thị trường theo dõi, dù kỳ vọng về một bước đột phá lớn là không cao.