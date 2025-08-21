Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn Giá cà phê 21/8/2025 tăng mạnh, robusta London lên 4.494 USD/tấn, arabica đạt 358.80 cent/lb. Trong nước, Tây Nguyên chạm 121.900 đồng/kg, sắc xanh ngập tràn!

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê Robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 21/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta trên sàn London giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.494, tăng 84 (tương đương 1.90%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.306, tăng 38 (tương đương 0.89%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.166, tăng 32 (tương đương 0.77%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 24 (0.59%) và kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 20 (0.50%).

Giá cà phê Arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 21/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 358.80 cent/lb, tăng 2.60 cent/lb (tương đương 0.73%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 352.05 cent/lb, tăng 3 cent/lb (tương đương 0.86%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 342.05 cent/lb, tăng 3.05 cent/lb (tương đương 0.90%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2.90 cent/lb (0.88%) và kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2.25 cent/lb (0.70%).

Theo Barchart, giá cà phê thế giới đã có tuần tăng thứ hai liên tiếp. Giá cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong 2,25 tháng, trong khi Robusta cũng lên mức cao nhất trong 2 tháng. Lo ngại về thời tiết khô hạn tại Minas Gerais, vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil, đang hỗ trợ mạnh mẽ cho đà tăng giá này.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 21/8/2025

Chiều 21/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng thêm 4.400 - 4.600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 4.600 đồng/kg, lên 121.900 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 4.600 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 121.700 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 121.500 đồng/kg, tăng 4.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng đến 4.400 đồng/kg, giao dịch ở mức 121.000 đồng/kg.

Mức giá kỷ lục mới đã được thiết lập, phản ánh sự tương quan chặt chẽ với diễn biến giá trên các sàn quốc tế, cũng như nguồn cung hạn chế trong nước. Thị trường cà phê được kỳ vọng sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới với nhiều yếu tố hỗ trợ giá.

Tình hình thời tiết bất lợi tại Brazil, đặc biệt là giai đoạn ra hoa sắp tới, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng niên vụ 2025-2026. Điều này sẽ thắt chặt nguồn cung toàn cầu và đẩy giá lên cao.

Quyết định áp thuế 50% của Mỹ đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil đang khiến các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang các thị trường khác để tránh chi phí tăng cao. Điều này tạo cơ hội lớn cho cà phê Việt Nam, nhà sản xuất Robusta hàng đầu thế giới, gia tăng thị phần tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam đang ngày càng chú trọng vào chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) để nâng cao giá trị sản phẩm. Điều này không chỉ giúp cà phê Việt Nam cạnh cố vị thế trên thị trường thế giới mà còn tạo động lực cho giá cà phê trong nước tăng trưởng bền vững.