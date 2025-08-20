Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 21/8/2025: "Cơn địa chấn" Jackson Hole có làm vàng bật tăng? Dự báo giá vàng ngày mai 21/8, vàng SJC giảm còn 123,8-124,8 triệu đồng/lượng, thế giới tăng nhẹ 0,2% lên 3.321,83 USD/ounce trước thềm Jackson Hole.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu ngày, giá mua vào đã giảm 200 nghìn đồng/lượng và giá bán ra cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Cả hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, tương tự như SJC.

Tại Mi Hồng, giá vàng chiều nay 20/8/2025 mới nhất có sự khác biệt nhỏ. Giá mua vào được điều chỉnh giảm tới 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, về mức 124,8 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra được điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận giá mua vào thấp hơn, ở mức 122,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng), còn giá bán ra vẫn ở mức 124,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng).

Vào 18h30 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 20/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 20/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,8

▼200K 124,8

▼200K Tập đoàn DOJI 123,8

▼200K 124,8

▼200K Mi Hồng 124,2

▼300K 124,8

▼200K PNJ 123,8

▼200K 124,8

▼200K Vietinbank Gold 124,8

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,8

▼200K 124,8

▼200K Phú Quý 122,8

▼200K 124,8

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC HCM 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.800

▼200K 124.800

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.600

▼200K 110.600

▼200K Nguyên liệu 999 - HN 109.500

▼200K 110.500

▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Hà Nội - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Miền Tây - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼30K 11,890

▼30K Trang sức 99.9 11,430

▼30K 11,880

▼30K NL 99.99 10,833

▼30K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,833

▼30K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼30K 11,950

▼30K Miếng SJC Thái Bình 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Nghệ An 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Hà Nội 12,400

- 12,500

-

4. SJC - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.800

▼200K 124.800

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.800

▼200K 124.820

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.800

▼200K 124.830

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

▼200K 119.300

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

▼200K 119.400

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.400

▼200K Nữ trang 99% 112.727

▼198K 117.227

▼198K Nữ trang 68% 73.470

▼136K 80.670

▼136K Nữ trang 41,7% 42.327

▼83K 49.527

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h12 ngày 20/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3325,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 11,2 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,62 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,8-124,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,18 triệu.

Chiều 20/8/2025, giá vàng đã tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần. Sự phục hồi nhỏ này diễn ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và giới đầu tư đang chờ đợi những thông tin quan trọng từ hội nghị Jackson Hole. Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.321,83 USD/ounce, trong khi vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2% lên 3.364,30 USD.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá vàng gần đây là đồng đô la Mỹ mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua dùng ngoại tệ. Ngoài ra, việc tình hình địa chính trị ổn định hơn cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào cuối tuần này. Các nhà đầu tư hy vọng sẽ có thêm manh mối về chính sách tiền tệ trong tương lai. Nhiều chuyên gia dự đoán Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9, một động thái thường có lợi cho giá vàng.

Trong khi đó, giá các kim loại quý khác có sự phân hóa: bạc giảm 0,5% xuống 37,20 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.314,25 USD, còn palađi giảm 0,6% xuống 1.108,25 USD.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 21/8/2025

Chiều 20/8/2025, giá vàng đã tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần. Sự phục hồi nhỏ này diễn ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và giới đầu tư đang chờ đợi những thông tin quan trọng từ hội nghị Jackson Hole. Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.321,83 USD/ounce, trong khi vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2% lên 3.364,30 USD.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá vàng gần đây là đồng đô la Mỹ mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua dùng ngoại tệ. Ngoài ra, việc tình hình địa chính trị ổn định hơn cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào cuối tuần này. Các nhà đầu tư hy vọng sẽ có thêm manh mối về chính sách tiền tệ trong tương lai. Nhiều chuyên gia dự đoán Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9, một động thái thường có lợi cho giá vàng.

Trong khi đó, giá các kim loại quý khác có sự phân hóa: bạc giảm 0,5% xuống 37,20 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.314,25 USD, còn palađi giảm 0,6% xuống 1.108,25 USD.