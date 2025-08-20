Thứ Tư, 20/8/2025
Dự báo giá vàng ngày mai 21/8/2025: "Cơn địa chấn" Jackson Hole có làm vàng bật tăng?

AN HỘI 20/08/2025 18:30

Dự báo giá vàng ngày mai 21/8, vàng SJC giảm còn 123,8-124,8 triệu đồng/lượng, thế giới tăng nhẹ 0,2% lên 3.321,83 USD/ounce trước thềm Jackson Hole.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu ngày, giá mua vào đã giảm 200 nghìn đồng/lượng và giá bán ra cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Cả hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, tương tự như SJC.

Tại Mi Hồng, giá vàng chiều nay 20/8/2025 mới nhất có sự khác biệt nhỏ. Giá mua vào được điều chỉnh giảm tới 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, về mức 124,8 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra được điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận giá mua vào thấp hơn, ở mức 122,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng), còn giá bán ra vẫn ở mức 124,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng).

Vào 18h30 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 20/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 20/8/2025
Loại Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội123,8
▼200K		124,8
▼200K
Tập đoàn DOJI123,8
▼200K		124,8
▼200K
Mi Hồng124,2
▼300K		124,8
▼200K
PNJ123,8
▼200K		124,8
▼200K
Vietinbank Gold124,8
▼200K
Bảo Tín Minh Châu123,8
▼200K		124,8
▼200K
Phú Quý122,8
▼200K		124,8
▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN123.800
▼200K		124.800
▼200K
AVPL/SJC HCM123.800
▼200K		124.800
▼200K
AVPL/SJC ĐN123.800
▼200K		124.800
▼200K
Nguyên liệu 9999 - HN109.600
▼200K		110.600
▼200K
Nguyên liệu 999 - HN109.500
▼200K		110.500
▼200K
2. PNJ - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ123.800
▼200K		124.800
▼200K
Hà Nội - PNJ123.800
▼200K		124.800
▼200K
Đà Nẵng - PNJ123.800
▼200K		124.800
▼200K
Miền Tây - PNJ123.800
▼200K		124.800
▼200K
Tây Nguyên - PNJ123.800
▼200K		124.800
▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ123.800
▼200K		124.800
▼200K
3. AJC - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Trang sức 99.9911,440
▼30K		11,890
▼30K
Trang sức 99.911,430
▼30K		11,880
▼30K
NL 99.9910,833
▼30K		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình10,833
▼30K		-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình11,650
▼30K		11,950
▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An11,650
▼30K		11,950
▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội11,650
▼30K		11,950
▼30K
Miếng SJC Thái Bình12,400
-		12,500
-
Miếng SJC Nghệ An12,400
-		12,500
-
Miếng SJC Hà Nội12,400
-		12,500
-
4. SJC - Cập nhật: 20/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG123.800
▼200K		124.800
▼200K
Vàng SJC 5 chỉ123.800
▼200K		124.820
▼200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ123.800
▼200K		124.830
▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ116.800
▼200K		119.300
▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ116.800
▼200K		119.400
▼200K
Nữ trang 99,99%116.600
▼200K		118.400
▼200K
Nữ trang 99%112.727
▼198K		117.227
▼198K
Nữ trang 68%73.470
▼136K		80.670
▼136K
Nữ trang 41,7%42.327
▼83K		49.527
▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h12 ngày 20/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3325,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 11,2 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,62 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,8-124,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,18 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20 8 2025 mới nhất

Chiều 20/8/2025, giá vàng đã tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tuần. Sự phục hồi nhỏ này diễn ra trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên và giới đầu tư đang chờ đợi những thông tin quan trọng từ hội nghị Jackson Hole. Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.321,83 USD/ounce, trong khi vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2% lên 3.364,30 USD.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên giá vàng gần đây là đồng đô la Mỹ mạnh lên, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua dùng ngoại tệ. Ngoài ra, việc tình hình địa chính trị ổn định hơn cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole vào cuối tuần này. Các nhà đầu tư hy vọng sẽ có thêm manh mối về chính sách tiền tệ trong tương lai. Nhiều chuyên gia dự đoán Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9, một động thái thường có lợi cho giá vàng.

Trong khi đó, giá các kim loại quý khác có sự phân hóa: bạc giảm 0,5% xuống 37,20 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.314,25 USD, còn palađi giảm 0,6% xuống 1.108,25 USD.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 21/8/2025

