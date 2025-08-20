Thứ Tư, 20/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 20/8: Tăng giá trở lại, xuất khẩu bứt phá vượt mốc tỷ USD

PHỐ HỘI 20/08/2025 10:18

Giá sầu riêng hôm nay đồng loạt tăng, riêng Ri6 mua xô giảm. Xuất khẩu khởi sắc, vượt 1 tỷ USD sau 7 tháng nhờ siết chặt kiểm soát chất lượng.

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 20/8

Giá sầu riêng hôm nay 20/8 ghi nhận diễn biến tăng tại nhiều nơi, trong khi một số loại vẫn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ.

Tại miền Tây Nam Bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa dao động quanh mức 40.000 – 44.000 đồng/kg, nhích thêm 2.000 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, Ri6 mua xô giảm mạnh xuống 20.000 – 22.000 đồng/kg. Các giống Thái đẹp lựa tăng khá tốt, đạt 72.000 – 78.000 đồng/kg, còn Thái mua xô lên 40.000 – 45.000 đồng/kg.

Ở miền Đông Nam Bộ, giá đa phần ổn định, riêng Thái đẹp lựa tăng 3.000 đồng/kg, hiện đạt 72.000 – 78.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, giá tăng đồng đều hơn: Ri6 đẹp lựa đạt 42.000 – 45.000 đồng/kg, trong khi Thái đẹp lựa tăng lên 78.000 – 82.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Thái mua xô tăng mạnh 3.000 – 7.000 đồng, đạt 45.000 – 48.000 đồng/kg.

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 44.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
26.000 - 28.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
20.000 - 22.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
78.000 - 82.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
58.000 - 62.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
90.000 - 95.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
70.000 - 75.000 đồng/kg

Thị trường xuất khẩu sầu riêng hôm nay 20/8

Trên thị trường xuất khẩu, giá sầu riêng Monthong loại A tăng 15-20% so với tháng trước, dao động 80.000 – 90.000 đồng/kg. Loại B cũng vươn lên 70.000 – 75.000 đồng/kg. Từ tháng 6 đến nay, kim ngạch xuất khẩu đã cải thiện đáng kể, riêng tháng 7 đạt khoảng 350 – 400 triệu USD. Tổng 7 tháng, xuất khẩu ước vượt mốc 1 tỷ USD.

Giá sầu riêng hôm nay 20/8: Tăng giá trở lại, xuất khẩu bứt phá vượt mốc tỷ USD

Một điểm mới là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 3015 về quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm với quả sầu riêng tươi xuất khẩu. Đây là lần đầu tiên một loại trái cây có cơ chế giám sát riêng, từ khâu trồng trọt cho tới xuất khẩu, nhằm nâng cao chất lượng và củng cố thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.

      Giá sầu riêng hôm nay 20/8: Tăng giá trở lại, xuất khẩu bứt phá vượt mốc tỷ USD

