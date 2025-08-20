Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước giữ nguyên mức giảm, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu Giá vàng SJC hôm nay đồng loạt giảm, bỏ xa giá vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đều niêm yết mức giảm chung.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 20/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI đánh mất đỉnh kỷ lục

Kết thúc phiên giao dịch buổi trưa, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội đã điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện giá niêm yết đang ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng xu hướng với SJC, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giảm 200.000 đồng/lượng cho cả giá mua và giá bán. Hiện tại, giá vàng DOJI niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác đồng loạt giảm nhẹ

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng giảm nhưng với mức độ khác nhau ở hai chiều. Giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng, xuống còn 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng, về mức 124,8 triệu đồng/lượng.

PNJ, một trong những thương hiệu lớn, cũng ghi nhận giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Điều này khiến mức giá niêm yết của PNJ hiện tại là 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vietinbank Gold cũng điều chỉnh giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng, hiện ở mức 124,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tham gia vào đợt điều chỉnh giảm giá. Giá vàng tại đây đã giảm 200.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Thương hiệu Phú Quý cũng ghi nhận đợt giảm giá mạnh ở cả hai chiều. Giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, về mức 122,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 200.000 đồng/lượng, còn 124,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 20/8/2025 tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng

Vào 12h00 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 20/8/2025 giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 20/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 20/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,8

▼200K 124,8

▼200K Tập đoàn DOJI 123,8

▼200K 124,8

▼200K Mi Hồng 124,2

▼300K 124,8

▼200K PNJ 123,8

▼200K 124,8

▼200K Vietinbank Gold 124,8

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,8

▼200K 124,8

▼200K Phú Quý 122,8

▼200K 124,8

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 20/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC HCM 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.800

▼200K 124.800

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.600

▼200K 110.600

▼200K Nguyên liệu 999 - HN 109.500

▼200K 110.500

▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 20/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Hà Nội - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Miền Tây - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 20/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼30K 11,890

▼30K Trang sức 99.9 11,430

▼30K 11,880

▼30K NL 99.99 10,833

▼30K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,833

▼30K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼30K 11,950

▼30K Miếng SJC Thái Bình 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Nghệ An 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Hà Nội 12,400

- 12,500

-

4. SJC - Cập nhật: 20/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.800

▼200K 124.800

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.800

▼200K 124.820

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.800

▼200K 124.830

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

▼200K 119.300

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

▼200K 119.400

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.400

▼200K Nữ trang 99% 112.727

▼198K 117.227

▼198K Nữ trang 68% 73.470

▼136K 80.670

▼136K Nữ trang 41,7% 42.327

▼83K 49.527

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 20/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3318,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 4,6 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.500 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,33 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,8-124,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,47 triệu.

Trưa ngày 20/8, giá vàng thế giới đã chạm mức thấp nhất trong gần ba tuần. Nguyên nhân chính là do đồng Đô la Mỹ (USD) đang mạnh lên. Khi đồng USD tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, khiến nhu cầu giảm và giá vàng đi xuống.

Giới đầu tư hiện đang rất thận trọng và theo dõi sát sao diễn biến từ cuộc họp thường niên Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, sẽ có bài phát biểu quan trọng vào thứ Sáu, và mọi người đều kỳ vọng sẽ tìm thấy manh mối về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ.

Thông thường, khi lãi suất giảm, giá vàng sẽ có xu hướng tăng vì vàng không mang lại lãi suất như các kênh đầu tư khác. Do đó, môi trường lãi suất thấp sẽ làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Các nhà đầu tư dự đoán Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, bắt đầu từ tháng 9.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, những diễn biến địa chính trị cũng có tác động nhất định. Những thông tin mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến tâm lý thị trường có sự thay đổi. Khi rủi ro địa chính trị giảm bớt, nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn cũng giảm theo.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng có sự biến động. Cụ thể, giá bạc giảm nhẹ, trong khi bạch kim tăng và palladium giảm. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý.