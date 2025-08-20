Thứ Tư, 20/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Thế giới giảm, trong nước tiếp tục hạ

PHỐ HỘI 20/08/2025 10:17

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt đi xuống trên thị trường quốc tế. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay cũng giảm theo kỳ điều hành mới.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 20/8

Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch thứ Ba khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Nếu kịch bản này thành hiện thực, nguồn cung toàn cầu có thể tăng nhờ việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.

Theo Oilprice lúc 4h30 (giờ Việt Nam), dầu Brent xuống còn 65,96 USD/thùng, giảm 0,99%. Dầu WTI cũng giảm 1,29%, còn 62,63 USD/thùng. Một số chuyên gia dự báo nếu tiến trình hòa bình được duy trì, giá dầu có thể dần lùi về quanh mức 58 USD/thùng trong quý IV/2025.

Diễn biến quốc tế

Nguồn tin từ Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đang sắp xếp để hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine có thể gặp mặt. Động thái này thắp lên hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh ba bên. Ngoài ra, việc Mỹ tỏ thái độ mềm mỏng hơn với các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng giúp giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 20/8

Từ 15h ngày 15/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng, còn 19.354 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 190 đồng, còn 19.884 đồng/lít. Dầu diesel giảm 723 đồng, xuống 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng, còn 18.020 đồng/lít; dầu mazut giảm 379 đồng, còn 15.268 đồng/kg.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92- 25419.354/lít
Xăng RON95-III- 23419.884/lít
Dầu diesel 0.05S- 72318.077/lít
Dầu hỏa- 64018.020/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S- 37915.268/kg

Điểm mới đáng chú ý

Petrolimex và PVOIL bắt đầu thí điểm bán xăng sinh học E10 tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Đây là bước khởi động cho lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến từ năm 2026.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá heo hơi hôm nay 20/8: 3 miền giảm mạnh, tạo nên đáy mới

Giá heo hơi hôm nay 20/8: 3 miền giảm mạnh, tạo nên đáy mới

Giá cà phê hôm nay 20/8/2025: Robusta và Arabica đồng loạt tăng, nội địa ngược dòng

Giá cà phê hôm nay 20/8/2025: Robusta và Arabica đồng loạt tăng, nội địa ngược dòng

Giá tiêu hôm nay 20/8/2025: Bình ổn ở trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay 20/8/2025: Bình ổn ở trong nước và thế giới

Dự báo giá vàng ngày mai 20/8/2025: Sóng tăng từ Mỹ, Vàng SJC 'lên hương' hay 'trượt dốc'?

Dự báo giá vàng ngày mai 20/8/2025: Sóng tăng từ Mỹ, Vàng SJC 'lên hương' hay 'trượt dốc'?

Giá vàng chiều nay 19/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 19/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá heo hơi hôm nay 20/8: 3 miền giảm mạnh, tạo nên đáy mới

Giá heo hơi hôm nay 20/8: 3 miền giảm mạnh, tạo nên đáy mới

Giá cà phê hôm nay 20/8/2025: Robusta và Arabica đồng loạt tăng, nội địa ngược dòng

Giá cà phê hôm nay 20/8/2025: Robusta và Arabica đồng loạt tăng, nội địa ngược dòng

Giá tiêu hôm nay 20/8/2025: Bình ổn ở trong nước và thế giới

Giá tiêu hôm nay 20/8/2025: Bình ổn ở trong nước và thế giới

Dự báo giá vàng ngày mai 20/8/2025: Sóng tăng từ Mỹ, Vàng SJC 'lên hương' hay 'trượt dốc'?

Dự báo giá vàng ngày mai 20/8/2025: Sóng tăng từ Mỹ, Vàng SJC 'lên hương' hay 'trượt dốc'?

Giá vàng chiều nay 19/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 19/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Thế giới giảm, trong nước tiếp tục hạ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO