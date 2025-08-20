Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Thế giới giảm, trong nước tiếp tục hạ Giá dầu Brent và WTI đồng loạt đi xuống trên thị trường quốc tế. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay cũng giảm theo kỳ điều hành mới.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 20/8



Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch thứ Ba khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào khả năng đạt được thỏa thuận giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Nếu kịch bản này thành hiện thực, nguồn cung toàn cầu có thể tăng nhờ việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt.



Theo Oilprice lúc 4h30 (giờ Việt Nam), dầu Brent xuống còn 65,96 USD/thùng, giảm 0,99%. Dầu WTI cũng giảm 1,29%, còn 62,63 USD/thùng. Một số chuyên gia dự báo nếu tiến trình hòa bình được duy trì, giá dầu có thể dần lùi về quanh mức 58 USD/thùng trong quý IV/2025.



Diễn biến quốc tế



Nguồn tin từ Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đang sắp xếp để hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine có thể gặp mặt. Động thái này thắp lên hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh ba bên. Ngoài ra, việc Mỹ tỏ thái độ mềm mỏng hơn với các biện pháp trừng phạt thứ cấp cũng giúp giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung.



Giá xăng dầu trong nước hôm nay 20/8



Từ 15h ngày 15/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng, còn 19.354 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 190 đồng, còn 19.884 đồng/lít. Dầu diesel giảm 723 đồng, xuống 18.077 đồng/lít; dầu hỏa giảm 640 đồng, còn 18.020 đồng/lít; dầu mazut giảm 379 đồng, còn 15.268 đồng/kg.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 - 254 19.354/lít Xăng RON95-III - 234 19.884/lít Dầu diesel 0.05S - 723 18.077/lít Dầu hỏa - 640 18.020/lít Dầu mazut 180CST 3.5S - 379 15.268/kg

Điểm mới đáng chú ý



Petrolimex và PVOIL bắt đầu thí điểm bán xăng sinh học E10 tại TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Đây là bước khởi động cho lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang nhiên liệu xanh, dự kiến từ năm 2026.