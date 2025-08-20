Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 20/8: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, xuất khẩu giữ kỷ lục Giá lúa gạo hôm nay nhích nhẹ từ 50 – 100 đồng/kg ở một số loại tại thị trường nội địa. Gạo xuất khẩu vẫn duy trì mức giá cao hàng đầu thế giới.

Giá lúa gạo hôm nay 20/8

Giá lúa gạo trong nước ngày 20/8 ghi nhận mức tăng nhẹ từ 50 – 100 đồng/kg ở một số loại gạo. Nguồn lúa cuối vụ còn hạn chế, giao dịch mới chưa sôi động. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường khá ổn định, chỉ có gạo nguyên liệu xuất khẩu nhích giá so với hôm qua.



Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại An Giang dao động ở mức: IR 504 khoảng 8.550 – 8.650 đồng/kg; OM 380 từ 8.300 – 8.400 đồng/kg; OM 18 khoảng 9.600 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm OM 380 giữ mức 8.800 – 9.000 đồng/kg, IR 504 ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Các loại phụ phẩm như tấm, cám dao động 7.600 – 9.000 đồng/kg.



Tại chợ lẻ, giá gạo phổ biến không đổi so với cuối tuần: Nàng Nhen ở mức 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; Jasmine 16.000 – 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg. Một số loại đặc sản như gạo Nhật, Sóc Thái vẫn giữ ở mức 20.000 – 22.000 đồng/kg.



Giá lúa tươi tại An Giang hiện dao động: OM 18 từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 6.100 – 6.200 đồng/kg; IR 50404 từ 5.700 – 5.900 đồng/kg. Giao dịch tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau khá chậm, nguồn lúa về ít, giá nhìn chung ổn định.



Thị trường xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam giữ nguyên so với cuối tuần: gạo 5% tấm ở mức 395 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn, gạo 100% tấm khoảng 339 USD/tấn. Việt Nam hiện duy trì vị trí quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, nhờ chiến lược nâng cao chất lượng và phát triển vùng nguyên liệu bền vững.