Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước lao dốc, thế giới tăng nhẹ
Giá vàng chiều 20/8/2025 ở trong nước đồng loạt giảm mạnh sau khi đạt đỉnh, thế giới lại nhích tăng. SJC, DOJI mất 200.000 đồng/lượng.
Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 20/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước
Cập nhật đến chiều 20/8/2025, thị trường giá vàng hôm nay 20/8/2025 ghi nhận một xu hướng giảm rõ rệt. Giá vàng miếng của các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm.
Giá vàng SJC, DOJI đánh mất đỉnh kỷ lục
Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu ngày, giá mua vào đã giảm 200 nghìn đồng/lượng và giá bán ra cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI và PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Cả hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, tương tự như SJC.
Giá vàng tại các thương hiệu khác đồng loạt giảm nhẹ
Tại Mi Hồng, giá vàng chiều nay 20/8/2025 mới nhất có sự khác biệt nhỏ. Giá mua vào được điều chỉnh giảm tới 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, về mức 124,8 triệu đồng/lượng.
Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra được điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,8 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận giá mua vào thấp hơn, ở mức 122,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng), còn giá bán ra vẫn ở mức 124,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng).
Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 20/8/2025 tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng
Vào 16h00 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 20/8/2025 đi ngang tại Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu
Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng chiều nay 20/8/2025 ở trong nước chi tiết
Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 mới nhất
Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 20/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3322,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,1 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,8-124,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,39 triệu.
Chiều 20/8/2025, giá vàng thế giới có xu hướng nhích lên một chút nhưng vẫn đang ở mức thấp nhất trong ba tuần gần đây. Sự thay đổi này đến trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đang mạnh lên và các nhà đầu tư đang chờ đợi một sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra vào cuối tuần này.
Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2%, lên mức 3.321,83 USD mỗi ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Tương tự, giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2%, đạt 3.364,30 USD.
Một trong những lý do chính khiến giá vàng chiều nay 20/8/2025 chịu áp lực là sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu mua vào. Ngoài ra, những diễn biến tích cực gần đây về địa chính trị cũng làm giảm tâm lý lo sợ, khiến giới đầu tư bớt tìm đến vàng như một tài sản an toàn.
Tâm điểm của thị trường hiện nay là hội nghị Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Sáu tới, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu. Các nhà đầu tư đang rất nóng lòng chờ đợi những tín hiệu về chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed. Một số chuyên gia nhận định rằng Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9. Việc lãi suất giảm thường có lợi cho giá vàng, vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc giữ vàng (một tài sản không sinh lãi).
Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng có những biến động riêng. Giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống còn 37,20 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim tăng 0,6% lên 1.314,25 USD, còn palađi giảm 0,6% xuống 1.108,25 USD.