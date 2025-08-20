Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước lao dốc, thế giới tăng nhẹ Giá vàng chiều 20/8/2025 ở trong nước đồng loạt giảm mạnh sau khi đạt đỉnh, thế giới lại nhích tăng. SJC, DOJI mất 200.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 20/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Cập nhật đến chiều 20/8/2025, thị trường giá vàng hôm nay 20/8/2025 ghi nhận một xu hướng giảm rõ rệt. Giá vàng miếng của các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm.

Giá vàng SJC, DOJI đánh mất đỉnh kỷ lục

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu ngày, giá mua vào đã giảm 200 nghìn đồng/lượng và giá bán ra cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Cả hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, tương tự như SJC.

Giá vàng tại các thương hiệu khác đồng loạt giảm nhẹ

Tại Mi Hồng, giá vàng chiều nay 20/8/2025 mới nhất có sự khác biệt nhỏ. Giá mua vào được điều chỉnh giảm tới 300 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng, về mức 124,8 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra được điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận giá mua vào thấp hơn, ở mức 122,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng), còn giá bán ra vẫn ở mức 124,8 triệu đồng/lượng (giảm 200 nghìn đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 20/8/2025 tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng

Vào 16h00 ngày 20/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở chiều mua vào và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 20/8/2025 đi ngang tại Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 20/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 20/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,8

▼200K 124,8

▼200K Tập đoàn DOJI 123,8

▼200K 124,8

▼200K Mi Hồng 124,2

▼300K 124,8

▼200K PNJ 123,8

▼200K 124,8

▼200K Vietinbank Gold 124,8

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,8

▼200K 124,8

▼200K Phú Quý 122,8

▼200K 124,8

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 20/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC HCM 123.800

▼200K 124.800

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.800

▼200K 124.800

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.600

▼200K 110.600

▼200K Nguyên liệu 999 - HN 109.500

▼200K 110.500

▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 20/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Hà Nội - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Miền Tây - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.800

▼200K 124.800

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 20/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼30K 11,890

▼30K Trang sức 99.9 11,430

▼30K 11,880

▼30K NL 99.99 10,833

▼30K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,833

▼30K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼30K 11,950

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼30K 11,950

▼30K Miếng SJC Thái Bình 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Nghệ An 12,400

- 12,500

- Miếng SJC Hà Nội 12,400

- 12,500

-

4. SJC - Cập nhật: 20/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.800

▼200K 124.800

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.800

▼200K 124.820

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.800

▼200K 124.830

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

▼200K 119.300

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

▼200K 119.400

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.400

▼200K Nữ trang 99% 112.727

▼198K 117.227

▼198K Nữ trang 68% 73.470

▼136K 80.670

▼136K Nữ trang 41,7% 42.327

▼83K 49.527

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 20/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 20/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3322,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,1 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.520 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,8-124,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,39 triệu.

Chiều 20/8/2025, giá vàng thế giới có xu hướng nhích lên một chút nhưng vẫn đang ở mức thấp nhất trong ba tuần gần đây. Sự thay đổi này đến trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đang mạnh lên và các nhà đầu tư đang chờ đợi một sự kiện kinh tế quan trọng diễn ra vào cuối tuần này.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2%, lên mức 3.321,83 USD mỗi ounce, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Tương tự, giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2%, đạt 3.364,30 USD.

Một trong những lý do chính khiến giá vàng chiều nay 20/8/2025 chịu áp lực là sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với những người sử dụng các loại tiền tệ khác, làm giảm nhu cầu mua vào. Ngoài ra, những diễn biến tích cực gần đây về địa chính trị cũng làm giảm tâm lý lo sợ, khiến giới đầu tư bớt tìm đến vàng như một tài sản an toàn.

Tâm điểm của thị trường hiện nay là hội nghị Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Sáu tới, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu. Các nhà đầu tư đang rất nóng lòng chờ đợi những tín hiệu về chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed. Một số chuyên gia nhận định rằng Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9. Việc lãi suất giảm thường có lợi cho giá vàng, vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc giữ vàng (một tài sản không sinh lãi).

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng có những biến động riêng. Giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống còn 37,20 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim tăng 0,6% lên 1.314,25 USD, còn palađi giảm 0,6% xuống 1.108,25 USD.