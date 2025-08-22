Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 22/8/2025: Tiếp tục đợt tăng mới, xuyên đỉnh 123.200 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 22/8/2025 tăng mạnh, robusta London lên 4.758 USD/tấn, arabica đạt 378 cent/lb. Trong nước, Đắk Nông chạm đỉnh 123.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê Arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 22/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta trên sàn London giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.758, tăng 112 (tương đương 2.41%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.520, tăng 119 (tương đương 2.70%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.387, tăng 129 (tương đương 3.03%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 142 (3.41%) và kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 143 (3.47%).

Giá cà phê Robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 22/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 378.00 cent/lb, tăng 17.75 cent/lb (tương đương 4.93%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 364.90 cent/lb, tăng 11.45 cent/lb (tương đương 3.24%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 355.05 cent/lb, tăng 11.35 cent/lb (tương đương 3.30%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 11 cent/lb (3.28%) và kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 9.70 cent/lb (2.97%).

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, 22/8/2025, với cả hai sàn robusta và arabica đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Sự tăng giá đồng loạt của cả hai loại cà phê chủ chốt trên thị trường thế giới phản ánh những lo ngại về nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 22/8/2025

Sáng 22/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 1.200 - 1.600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 1.300 đồng/kg, lên 123.200 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 1.300 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 123.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 122.700 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng đến 1.600 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, theo sát diễn biến tích cực của thị trường thế giới. Mức tăng phổ biến dao động từ 1.200 - 1.600 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê trong nước tăng cao cho thấy nguồn cung trong nước đang cạn kiệt, trong khi nhu cầu xuất khẩu vẫn ở mức cao. Các doanh nghiệp và người dân đang tích cực giao dịch với mức giá tốt, mang lại lợi nhuận đáng kể.

Giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới, đặc biệt là khi nguồn cung từ các vụ thu hoạch mới chưa thể đáp ứng ngay lập tức nhu cầu của thị trường. Nông dân và các nhà xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng tích cực này, trong khi các doanh nghiệp nhập khẩu và chế biến sẽ phải đối mặt với thách thức về chi phí đầu vào.