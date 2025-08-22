Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Dầu thế giới vượt 67 USD/thùng Ngày 22/8, giá dầu Brent tăng lên 67,05 USD/thùng, WTI đạt 62,88 USD/thùng. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay tăng giảm trái chiều.

Giá dầu thế giới



Sáng 22/8/2025, giá dầu Brent đạt 67,05 USD/thùng, tăng 0,23 USD so với hôm qua. Dầu WTI cũng tăng nhẹ lên 62,88 USD/thùng. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ tại Mỹ và diễn biến khó lường từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.



Nhà phân tích Gaurav Sharma cho rằng nếu Nga dần quay lại cộng đồng quốc tế, thị trường dầu mỏ có thể chịu áp lực. Tuy nhiên, ngưỡng giá sàn 65 USD/thùng của dầu Brent vẫn đang giữ vững.



Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn kho dầu thô tuần qua giảm 6 triệu thùng, nhiều hơn dự báo. Sự sụt giảm này cho thấy nhu cầu tăng, nhưng lượng dầu tại trung tâm Cushing lại đi lên, phản ánh tình hình tiêu thụ chưa thực sự bền vững.



Giá xăng dầu trong nước



Chiều 21/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh tăng giá xăng. Xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít lên 19.464 đồng/lít, RON95-III tăng 208 đồng/lít lên 20.092 đồng/lít.



Ngược lại, dầu được điều chỉnh giảm. Dầu diesel hạ 172 đồng/lít xuống còn 17.905 đồng/lít, dầu hỏa giảm 206 đồng/lít còn 17.814 đồng/lít, dầu mazut giảm 152 đồng/kg còn 15.116 đồng/kg.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ mới (đồng)

Xăng E5RON92 + 110 19.464 / lít Xăng RON95-III + 208 20.092 / lít Dầu diesel 0.05S - 172 17.905 / lít Dầu hỏa - 206 17.814 / lít Dầu mazut 180CST 3.5S - 152 15.116 / kg

Bộ Công Thương cho biết giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động do tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh, cộng với diễn biến căng thẳng tại Ukraine và những bất ổn kinh tế toàn cầu.



Xu hướng chung



Từ đầu năm đến nay, trong nước đã có 33 kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, gồm 14 lần tăng, 13 lần giảm và 6 lần biến động trái chiều. Xu hướng giá tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng toàn cầu, tình hình địa chính trị và quyết định chính sách từ Mỹ cùng các nước lớn.