Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Giá vàng miếng cao chót vót, vàng thế giới vẫn quanh mức 110 triệu Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Vàng miếng SJC đạt kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng nhẹ, thế giới quanh 110 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay giữ vững ở mức kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC, DOJI giữ vững ở mức kỷ lục mới

Giá vàng SJC hôm nay 22/8/2025 tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết mức giá này.

Giá vàng tại các thương hiệu khác không ghi nhận biến động mới ngoài Mi Hồng

Khác với xu hướng chung, thương hiệu Mi Hồng lại có động thái điều chỉnh giá mua vào. Cụ thể, Mi Hồng niêm yết giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng so với phiên trước. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ ở mức 125,4 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu còn lại như PNJ, Vietinbank Gold, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều duy trì mức giá tương tự. Cụ thể, PNJ, Vietinbank Gold, Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vào là 124,4 triệu đồng/lượng và bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý có giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 123,4 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn là 125,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 22/8/2025 tăng nhẹ

Vào 10h00 ngày 22/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 22/8/2025 tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,7 triệu đồng/lượng (mua) và 120,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 22/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 22/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,4

- 125,4

- Tập đoàn DOJI 124,4

- 125,4

- Mi Hồng 124,9

▲100K 125,4

- PNJ 124,4

- 125,4

- Vietinbank Gold 125,4

- Bảo Tín Minh Châu 124,4

- 125,4

- Phú Quý 124,4

- 125,4

-

2. PNJ - Cập nhật: 22/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.400

- 125.400

- Hà Nội - PNJ 124.400

- 125.400

- Đà Nẵng - PNJ 124.400

- 125.400

- Miền Tây - PNJ 124.400

- 125.400

- Tây Nguyên - PNJ 124.400

- 125.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 124.400

- 125.400

-

3. AJC - Cập nhật: 22/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

- 11,950

- Trang sức 99.9 11,490

- 11,940

- NL 99.99 10,830

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

- 12,010

- Miếng SJC Thái Bình 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Nghệ An 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Hà Nội 12,440

- 12,540

-

4. SJC - Cập nhật: 22/08/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.400

- 125.400

- Vàng SJC 5 chỉ 124.400

- 125.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.400

- 125.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.500

▲200K 120.000

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.500

▲200K 120.100

▲200K Nữ trang 99,99% 117.300

▲200K 119.100

▲200K Nữ trang 99% 113.420

▲198K 117.920

▲198K Nữ trang 68% 73.646

▼163K 81.146

▼163K Nữ trang 41,7% 42.319

▼216K 49.819

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới vẫn đi quanh mốc 3300 USD

Giá vàng thế giới, lúc 10h00 ngày 22/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3334,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 3,1 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.562 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,04 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,36 triệu.

Sáng nay, giá vàng trên thị trường thế giới gần như không thay đổi, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, tại hội nghị Jackson Hole.

Bài phát biểu này được kỳ vọng sẽ hé lộ thêm về hướng đi của chính sách tiền tệ, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đồng USD và vàng. Vàng giao ngay hiện đang ở mức 3.335,22 USD/ounce, giảm nhẹ 0,1%. Trong khi đó, vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 0,1% xuống 3.378,70 USD.

Đồng Đô la Mỹ (USD) đã mạnh lên trong hai tuần gần đây, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Sự tăng giá của đồng USD này diễn ra trong bối cảnh một số quan chức Fed tỏ ra không mấy hào hứng với việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới, dù thị trường vẫn kỳ vọng có tới 75% khả năng lãi suất sẽ được giảm nhẹ.

Vàng đang phải đối mặt với nhiều áp lực giảm giá, đặc biệt khi đồng USD mạnh lên và có những tín hiệu về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nếu ông Powell đưa ra một thông điệp "mềm mỏng" hơn về chính sách tiền tệ, giá vàng có thể sẽ tăng trở lại.

Sự khó khăn của Fed nằm ở chỗ, mặc dù thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu yếu đi (số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng), lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Điều này có thể khiến Fed phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, căng thẳng chính trị ở Ukraine vẫn là một yếu tố cần được theo dõi, dù có một số tin tức cho thấy Nga đang yêu cầu Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO.

Các kim loại quý khác cũng có những biến động nhất định: bạc giảm 0,1% xuống 38,14 USD/ounce, bạch kim giảm 0,6% xuống 1.345,53 USD và palladium tăng 0,1% lên 1.112 USD.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 22/8/2025

Thị trường giá vàng hôm nay 22/8/2025 đang tập trung sự chú ý vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các chuyên gia kinh tế cho rằng Fed cần phải hành động để hỗ trợ nền kinh tế, và bất kỳ động thái nới lỏng chính sách tiền tệ nào cũng sẽ là tin tức tích cực cho thị trường vàng. Giới đầu tư đang nín thở chờ đợi những quyết định chính sách tiếp theo từ ngân hàng trung ương này.

Theo phân tích của ngân hàng đầu tư UBS, nhu cầu vàng thỏi đã tăng mạnh nhất kể từ năm 2011. Sự gia tăng này là kết quả của nhiều yếu tố như rủi ro kinh tế ở Mỹ, những lo ngại về chính sách của Fed, và bất ổn địa chính trị.

Tất cả những điều đó đang thúc đẩy các ngân hàng trung ương trên thế giới mua vàng nhiều hơn, nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. UBS dự báo hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mạnh mẽ và nhu cầu vàng toàn cầu sẽ tăng 3% trong năm 2025, đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Dựa trên những yếu tố vĩ mô trên, UBS đã nâng dự báo giá vàng trong năm 2026. Cụ thể, ngân hàng này dự đoán giá vàng sẽ đạt 3.600 USD/ounce vào quý I/2026, 3.700 USD/ounce vào quý II và duy trì mức giá này trong quý III.

Mặc dù có những dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, giá vàng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 3.300 USD/ounce. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang được giao dịch ở mức 3.336,80 USD/ounce, giảm nhẹ 0,26% trong ngày.

Tuy nhiên, một số dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 2,5% trong quý III. Hoạt động kinh doanh sôi động hơn, nhưng chi phí cũng tăng cao, khiến các doanh nghiệp phải tăng giá bán. Điều này có thể đẩy lạm phát tiếp tục vượt mục tiêu 2% của Fed.

Theo chuyên gia kinh tế Chris Williamson, tình hình này có thể khiến Fed nghiêng về hướng tăng lãi suất thay vì cắt giảm, dựa trên mối quan hệ lịch sử giữa các chỉ số kinh tế và quyết định chính sách của Fed.