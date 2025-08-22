Thứ Sáu, 22/8/2025
Giá lúa gạo hôm nay 22/8: Lúa tươi, gạo xuất khẩu chững giá

PHỐ HỘI 22/08/2025 10:40

Thị trường lúa gạo hôm nay khá yên ắng: lúa tươi chững giá, gạo bán lẻ không đổi, gạo xuất khẩu đứng ở mức cao.

Thị trường lúa gạo trong nước

Ngày 22/8/2025, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản ổn định. Nguồn cung lúa cuối vụ ít, nông dân chủ yếu bán lúa Thu Đông, giao dịch mới không nhiều nên giá hầu như chững lại.

Tại An Giang, lượng lúa chào bán còn ít, thương lái mua dè dặt. Ở Đồng Tháp và Tây Ninh, lúa Hè Thu còn rất ít, giao dịch vắng. Tại Cần Thơ, một số hộ bán nhỏ lẻ, giá không thay đổi nhiều. Cà Mau ghi nhận lúa ST giữ giá, các loại khác bình ổn.

Giá lúa gạo hôm nay 22/8: Lúa tươi, gạo xuất khẩu chững giá

Giá gạo trong nước

Theo cập nhật, giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.500 – 8.600 đồng/kg, OM 380 khoảng 8.200 – 8.300 đồng/kg. Các loại OM 5451, OM 18 và CL 555 giữ trong khoảng 9.500 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm OM 380 và IR 504 dao động từ 8.800 – 9.700 đồng/kg.

Ở các chợ dân sinh, giá gạo đi ngang so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 – 14.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Thái, Đài Loan hay Jasmine dao động 16.000 – 22.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm

Phụ phẩm ít biến động, tấm thơm ở mức 7.600 – 7.700 đồng/kg, cám dao động từ 8.000 – 9.000 đồng/kg. Nguồn cung hạn chế, sức mua yếu nên giao dịch chậm.

Thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ngày 22/8 giữ nguyên so với hôm qua. Gạo 5% tấm duy trì ở 399 USD/tấn, gạo 25% tấm ở 368 USD/tấn và gạo 100% tấm ở 339 USD/tấn.

