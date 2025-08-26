Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 26/8/2025: Quay đầu giảm sau 1 tuần tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 26/8/2025: Giá trong nước giảm 2.000 đồng/kg, đạt 121.500-122.000 đồng/kg; thế giới ổn định, robusta 4.866 USD/tấn, arabica 390.65 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê Robusta trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 26/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.866, không đổi (tương đương 0.00%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.650, không đổi (tương đương 0.00%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.524, không đổi (tương đương 0.00%). Giá các kỳ hạn khác cũng không có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 và kỳ hạn tháng 5/2026 đều ở mức 4.442 và 4.389 (tương đương 0.00%).

Giá cà phê Arabica trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 26/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 390.65 cent/lb, không đổi (tương đương 0.00%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 378.30 cent/lb, không đổi (tương đương 0.00%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 368.50 cent/lb, không đổi (tương đương 0.00%). Các kỳ hạn tiếp theo cũng không có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 359.40 cent/lb và kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 348.60 cent/lb, đều không đổi (tương đương 0.00%).

Giá cà phê Robusta và Arabica đã duy trì đà tăng mạnh trong tháng 8 do lo ngại về thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trọng điểm ở Brazil. Thông tin về sương giá và sản lượng vụ arabica thấp hơn kỳ vọng đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu áp lực từ các chính sách thương mại quốc tế. Nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu tới 50% đối với cà phê từ Brazil đã khiến các nhà rang xay phải tìm nguồn cung thay thế, làm gia tăng nhu cầu và đẩy giá lên cao. Đồng USD suy yếu, chi phí logistics và chi phí sản xuất tăng cũng góp phần vào xu hướng này.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 26/8/2025

Sáng 26/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm với mức giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, còn 122.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch giảm 2.000 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 121.800 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 121.500 đồng/kg.

Theo cập nhật sáng ngày 26/8/2025, giá cà phê trong nước bất ngờ quay đầu giảm sau 1 tuần tăng mạnh, trong khi giá cà phê thế giới duy trì ổn định. Triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi các nhà sản xuất và xuất khẩu cần theo dõi sát sao.

Mặc dù thị trường nội địa đang có dấu hiệu giảm giá, nhưng đây có thể chỉ là diễn biến ngắn hạn. Về dài hạn, với những yếu tố rủi ro về thời tiết và nguồn cung trên toàn cầu, cùng với tồn kho ở giai đoạn cuối vụ tại Việt Nam, giá cà phê dự báo vẫn có khả năng neo ở mức cao. Các chuyên gia nhận định, để tận dụng cơ hội từ giá cao, ngành cà phê Việt Nam cần tập trung vào chế biến sâu và xây dựng thương hiệu để tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt sang các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Nam Á và Đông Âu.