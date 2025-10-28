Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/10: Quay đầu "rụng" 1.500 đồng/kg, arabica “rớt thảm” Giá cà phê hôm nay 28/10/2025: Giá cà phê Tây Nguyên "rụng" 1.200-1.500 đồng/kg, robusta London mất 134 USD, arabica New York "rớt thảm" 14.10 cent!

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ngày 28/10/2025

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay giảm nhẹ, đưa giá trung bình toàn vùng xuống còn khoảng 115.000 - 115.500 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 1.300 đồng/kg xuống còn 115.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Gia Lai giảm 1.200 đồng/kg xuống mức 115.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay có mức giảm mạnh nhất, dao động từ 1.200 - 1.500 đồng/kg tại Lâm Đồng, đưa giá xuống mức 114.500 - 115.500 đồng/kg.

Giá cà phê trực tuyến ngày 28/10/2025 trên thị trường thế giới

Giá tại sàn giao dịch Robusta London hôm nay chốt ở mức cao nhất là 4.450 USD/tấn (kỳ hạn 01/26) và kỳ hạn tháng 07/26 dừng lại ở mức thấp nhất 4.259 USD/tấn. Toàn bộ các kỳ hạn đều giảm mạnh so với phiên trước, với mức giảm cao nhất lên tới 2.92%. Cụ thể:

Kỳ hạn tháng 11/25 đóng cửa ở mức 4.437 USD/tấn, giảm mạnh nhất 134 USD/tấn (tương đương 2.92%) so với phiên trước.

Kỳ hạn tháng 01/26 chốt phiên tại 4.450 USD/tấn, là mức giá cao nhất trong số các kỳ hạn, nhưng cũng giảm 107 USD/tấn (tương đương 2.34%).

Các kỳ hạn còn lại đều cho thấy sự giảm dần về mức giá theo thời gian và đều ghi nhận sự sụt giảm mạnh so với phiên trước.

Giá cà phê trên sàn Arabica New York hôm nay chốt ở mức cao nhất là 390.10 (kỳ hạn 12/25) và thấp nhất với mức 327.40 (kỳ hạn 09/26). Toàn bộ các kỳ hạn đều giảm mạnh, với mức giảm phổ biến trên 3% so với phiên trước.

Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/25 chốt phiên ở mức cao nhất là 390.10, nhưng đã giảm 12.90 (tương đương 3.19%).

Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 03/26 ghi nhận mức giảm lớn nhất, giảm 14.10 (tương đương 3.68%), chốt phiên ở mức 368.95.

Các kỳ hạn còn lại đều cho thấy mức giá giảm dần theo thời gian và tiếp tục giảm sâu so với phiên trước, thể hiện tâm lý bi quan trên thị trường.

Nhận định và dự báo giá cà phê

Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 có thể tăng khoảng 10% nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi. Trong 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,25 triệu tấn, thu về hơn 7 tỷ USD, tăng 11% về lượng và 62% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đồng đều về sản lượng và giá cả giúp ngành cà phê Việt Nam kỳ vọng tăng thêm khoảng 3 tỷ USD kim ngạch.

Châu Âu vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với hơn 710.000 tấn cà phê được xuất khẩu, thu về trên 4 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng lượng và giá trị xuất khẩu. Đặc biệt, 27 quốc gia EU đóng góp hơn 40% sản lượng và gần 40% giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Phiên giao dịch gần nhất, giá robusta trên sàn London giảm 134 USD (2,92%), còn 4.437 USD/tấn; giá arabica trên sàn New York giảm 12,9 cent (3,19%), còn 390,1 cent/lb.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cà phê nằm trong danh sách mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu 20% theo thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam, mở ra cơ hội lớn cho ngành cà phê xuất khẩu.

Theo USDA, xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu niên vụ 2025/26 dự kiến đạt 122,3 triệu bao, tăng 700.000 bao so với niên vụ trước. Colombia dự báo giảm 500.000 bao do sản lượng giảm, trong khi Indonesia và Ethiopia tăng lần lượt 400.000 và 800.000 bao nhờ nguồn cung dồi dào.