Thứ Ba, 28/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá vàng hôm nay 28/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

PHỐ HỘI 28/10/2025 09:43

Giá vàng hôm nay 28/10/2025 lúc 09h30, vàng thế giới tăng lại về mức 3.998,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 147,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay 28/10/2025 mới nhất cho thấy xu hướng giảm rõ nét tại nhiều thương hiệu vàng uy tín trên thị trường. Mức giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra phản ánh áp lực điều chỉnh mạnh từ thị trường vàng trong nước.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 28/10/2025 mới nhất

Tính đến 09h30 ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận mức mua vào 145,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng, xuống còn 147,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng ở cả chiều mua và bán, lần lượt là 145,7 triệu đồng/lượng và 147,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ ở cả hai chiều giá, giá vàng miếng SJC có giá mua vào giảm 1,2 triệu đồng về 146,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ hôm nay cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt còn 145,7 triệu đồng và 147,2 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra giảm 1,2 triệu đồng, xuống còn 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 146,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng hạ 1,2 triệu đồng, giữ ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận giá vàng miếng SJC có mức giảm lớn nhất ở chiều mua vào với 1,9 triệu đồng, còn 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 1,2 triệu đồng, duy trì ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 09h30 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 144,0 triệu đồng/lượng (mua) và 147,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 147,9 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua) và 147,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28 10 2025 Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Vào lúc 04h00 ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua vào và bán ra lần lượt ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào 147,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giữ giá vàng mua vào ở 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra vẫn được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào 147,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào vẫn ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra giữ nguyên 148,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 04h00 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 152,5 triệu đồng/lượng (bán), chưa ghi nhận biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), chưa có biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 28/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 28/10/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC145,7147,2▼1200
▼1200
Tập đoàn DOJI145,7147,2▼1200
▼1200
Mi Hồng146,3147,2▼1200
▼1200
PNJ145,7147,2▼1200
▼1200
ACB147,2▼1200
Bảo Tín Minh Châu146,2147,2▼1700
▼1200
Phú Quý145,0147,2▼1900
▼1200
1. DOJI - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
AVPL/SJC HCM145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
AVPL/SJC ĐN145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Nguyên liệu 9999 - HN143.500
▼2400K
145.800
▼1300K
Nguyên liệu 999 - HN143.200
▼2400K
145.600
▼1300K
2. PNJ - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Hà Nội - PNJ145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Đà Nẵng - PNJ145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Miền Tây - PNJ145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Tây Nguyên - PNJ145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
3. AJC - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội14,740
-		14,890
-
Miếng SJC Nghệ An14,740
-		14,890
-
Miếng SJC Thái Bình14,740
-		14,890
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội14,590
-		14,890
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An14,590
-		14,890
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình14,590
-		14,890
-
NL 99.9914,530
-		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình14,530
-		-
Trang sức 99.914,520
-		14,880
-
Trang sức 99.9914,530
-		14,890
-
4. SJC - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG145.700
▼1200K
147.200
▼1200K
Vàng SJC 5 chỉ145.700
▼1200K
147.220
▼1200K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ145.700
▼1200K
147.230
▼1200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ144.000
▼1000K
146.500
▼1000K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ144.000
▼1000K
146.600
▼1000K
Nữ trang 99,99%142.500
▼1000K
145.500
▼1000K
Nữ trang 99%139.559
▼990K
144.059
▼990K
Nữ trang 68%91.599
▼680K
99.099
▼680K
Nữ trang 41,7%53.329
▼417K
60.829
▼417K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 28/7/2025 đến ngày 28/10/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 9h30 ngày 28/10/2025 (triệu đồng/lượng):

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 28 7 2025 đến ngày 28 10 2025

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 28/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 09h30 ngày 28/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.998,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 17,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,49 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,7-147,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,71 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 28 10 2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Giá vàng đã lấy lại đà tăng vào thứ Ba, vượt mốc 4.000 USD/ounce khi đồng USD suy yếu và triển vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách đã lấn át áp lực từ dấu hiệu tan băng trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.009,39 USD/ounce tính đến 0141 GMT, sau khi lao dốc hơn 3% hôm thứ Hai – mức thấp nhất kể từ ngày 10/10. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ nhích nhẹ 0,1% lên 4.022,10 USD/ounce.

"Những nhà đầu tư từng đứng ngoài quan sát giờ đây bị cám dỗ nhảy vào thị trường ở mức giá hấp dẫn này. Đồng thời, USD đang có dấu hiệu mềm đi, mang lại khoảng thở cho vàng", Tim Waterer – chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade – nhận định.

Chỉ số dollar index giảm 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Cuối tuần qua, quan chức kinh tế cấp cao Mỹ-Trung đã phác thảo khung thỏa thuận thương mại, chờ Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn trong tuần này. Trump lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận, đồng thời công bố loạt hợp tác thương mại và khoáng sản quan trọng với bốn quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài năm ngày.

"Nếu cuộc gặp Trump-Tập mang lại kết quả tích cực về thương mại, vàng có thể gặp bất lợi ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này sẽ được bù đắp nếu Fed phát tín hiệu ôn hòa kèm theo đợt cắt giảm lãi suất dự kiến trong tuần", Waterer phân tích thêm.

Thị trường đang hướng sự chú ý về cuộc họp chính sách Fed kết thúc thứ Tư, đặc biệt là phát ngôn định hướng tương lai từ Chủ tịch Jerome Powell. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) được dự báo giữ nguyên lãi suất.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã vọt tăng 53%, chạm đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10 nhờ bất ổn địa chính trị, đặt cược cắt giảm lãi suất và nhu cầu mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Ở các kim loại quý khác: bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 46,74 USD/ounce; bạch kim lùi 1,2% về 1.571,85 USD; palladi giảm 0,8% còn 1.391,15 USD.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Hôm nay, ngày 28/10/2025: Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 27/10 chạm mức 4.042,1 USD/ounce

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 27/10 chạm mức 4.042,1 USD/ounce

Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Kỳ vọng vượt mốc 120.000 đồng/kg sau phiên tăng

Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Kỳ vọng vượt mốc 120.000 đồng/kg sau phiên tăng

Giá tiêu hôm nay 27/10/2025: Đồng loạt tăng mạnh, xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD

Giá tiêu hôm nay 27/10/2025: Đồng loạt tăng mạnh, xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD

Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 27/10 chạm mức 4.042,1 USD/ounce

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 27/10 chạm mức 4.042,1 USD/ounce

Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Kỳ vọng vượt mốc 120.000 đồng/kg sau phiên tăng

Giá cà phê hôm nay 27/10/2025: Kỳ vọng vượt mốc 120.000 đồng/kg sau phiên tăng

Giá tiêu hôm nay 27/10/2025: Đồng loạt tăng mạnh, xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD

Giá tiêu hôm nay 27/10/2025: Đồng loạt tăng mạnh, xuất khẩu đạt 1,33 tỷ USD

Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá vàng hôm nay 28/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO