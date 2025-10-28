Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 28/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 28/10/2025 lúc 09h30, vàng thế giới tăng lại về mức 3.998,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 147,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay 28/10/2025 mới nhất cho thấy xu hướng giảm rõ nét tại nhiều thương hiệu vàng uy tín trên thị trường. Mức giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra phản ánh áp lực điều chỉnh mạnh từ thị trường vàng trong nước.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 28/10/2025 mới nhất

Tính đến 09h30 ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận mức mua vào 145,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với phiên trước. Giá bán ra cũng đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng, xuống còn 147,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng ở cả chiều mua và bán, lần lượt là 145,7 triệu đồng/lượng và 147,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ ở cả hai chiều giá, giá vàng miếng SJC có giá mua vào giảm 1,2 triệu đồng về 146,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ hôm nay cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lần lượt còn 145,7 triệu đồng và 147,2 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra giảm 1,2 triệu đồng, xuống còn 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 146,2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng hạ 1,2 triệu đồng, giữ ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận giá vàng miếng SJC có mức giảm lớn nhất ở chiều mua vào với 1,9 triệu đồng, còn 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 1,2 triệu đồng, duy trì ở mức 147,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 09h30 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 144,0 triệu đồng/lượng (mua) và 147,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 147,9 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,2 triệu đồng/lượng (mua) và 147,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 04h00 ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua vào và bán ra lần lượt ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào 147,4 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giữ giá vàng mua vào ở 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra vẫn được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào 147,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào vẫn ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra giữ nguyên 148,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 04h00 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 152,5 triệu đồng/lượng (bán), chưa ghi nhận biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), chưa có biến động mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 28/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 28/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,7 147,2 ▼1200

▼1200

Tập đoàn DOJI 145,7 147,2 ▼1200

▼1200

Mi Hồng 146,3 147,2 ▼1200

▼1200

PNJ 145,7 147,2 ▼1200

▼1200

ACB 147,2 ▼1200

Bảo Tín Minh Châu 146,2 147,2 ▼1700

▼1200

Phú Quý 145,0 147,2 ▼1900

▼1200



1. DOJI - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

AVPL/SJC HCM 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

AVPL/SJC ĐN 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Nguyên liệu 9999 - HN 143.500

▼2400K

145.800

▼1300K

Nguyên liệu 999 - HN 143.200

▼2400K

145.600

▼1300K



2. PNJ - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Hà Nội - PNJ 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Đà Nẵng - PNJ 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Miền Tây - PNJ 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Tây Nguyên - PNJ 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Đông Nam Bộ - PNJ 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K



3. AJC - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,740

- 14,890

- Miếng SJC Nghệ An 14,740

- 14,890

- Miếng SJC Thái Bình 14,740

- 14,890

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590

- 14,890

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590

- 14,890

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590

- 14,890

- NL 99.99 14,530

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,530

- - Trang sức 99.9 14,520

- 14,880

- Trang sức 99.99 14,530

- 14,890

-

4. SJC - Cập nhật: 28/10/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.700

▼1200K

147.200

▼1200K

Vàng SJC 5 chỉ 145.700

▼1200K

147.220

▼1200K

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.700

▼1200K

147.230

▼1200K

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 144.000

▼1000K

146.500

▼1000K

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 144.000

▼1000K

146.600

▼1000K

Nữ trang 99,99% 142.500

▼1000K

145.500

▼1000K

Nữ trang 99% 139.559

▼990K

144.059

▼990K

Nữ trang 68% 91.599

▼680K

99.099

▼680K

Nữ trang 41,7% 53.329

▼417K

60.829

▼417K



Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 28/7/2025 đến ngày 28/10/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 9h30 ngày 28/10/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 28/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 09h30 ngày 28/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.998,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 17,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,49 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,7-147,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,71 triệu.

Giá vàng đã lấy lại đà tăng vào thứ Ba, vượt mốc 4.000 USD/ounce khi đồng USD suy yếu và triển vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách đã lấn át áp lực từ dấu hiệu tan băng trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Cụ thể, vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.009,39 USD/ounce tính đến 0141 GMT, sau khi lao dốc hơn 3% hôm thứ Hai – mức thấp nhất kể từ ngày 10/10. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ nhích nhẹ 0,1% lên 4.022,10 USD/ounce.

"Những nhà đầu tư từng đứng ngoài quan sát giờ đây bị cám dỗ nhảy vào thị trường ở mức giá hấp dẫn này. Đồng thời, USD đang có dấu hiệu mềm đi, mang lại khoảng thở cho vàng", Tim Waterer – chuyên gia phân tích trưởng tại KCM Trade – nhận định.

Chỉ số dollar index giảm 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Cuối tuần qua, quan chức kinh tế cấp cao Mỹ-Trung đã phác thảo khung thỏa thuận thương mại, chờ Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình phê chuẩn trong tuần này. Trump lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận, đồng thời công bố loạt hợp tác thương mại và khoáng sản quan trọng với bốn quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài năm ngày.

"Nếu cuộc gặp Trump-Tập mang lại kết quả tích cực về thương mại, vàng có thể gặp bất lợi ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này sẽ được bù đắp nếu Fed phát tín hiệu ôn hòa kèm theo đợt cắt giảm lãi suất dự kiến trong tuần", Waterer phân tích thêm.

Thị trường đang hướng sự chú ý về cuộc họp chính sách Fed kết thúc thứ Tư, đặc biệt là phát ngôn định hướng tương lai từ Chủ tịch Jerome Powell. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) được dự báo giữ nguyên lãi suất.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã vọt tăng 53%, chạm đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10 nhờ bất ổn địa chính trị, đặt cược cắt giảm lãi suất và nhu cầu mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Ở các kim loại quý khác: bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 46,74 USD/ounce; bạch kim lùi 1,2% về 1.571,85 USD; palladi giảm 0,8% còn 1.391,15 USD.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Hôm nay, ngày 28/10/2025: Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.