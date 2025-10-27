Tài chính - Thị trường Giá vàng tối nay 27/10/2025: Giá vàng thế giới, vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn mới nhất Giá vàng tối nay 27/10/2025 lúc 20h30, vàng thế giới giảm về mức 4.031,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới tối nay 27/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 20h30 ngày 27/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.031,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 79,4 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.351 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,42 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,9-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,98 triệu.

Ngày thứ Hai, giá vàng đã trượt dốc 2%, đánh dấu một phiên giao dịch đầy biến động khi tâm lý nhà đầu tư nghiêng về các tài sản rủi ro như cổ phiếu, nhờ tín hiệu tích cực từ khả năng giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương trong tuần này, nơi những manh mối về chính sách lãi suất có thể định hình xu hướng thị trường.

Theo dữ liệu lúc 11:22 GMT, giá vàng giao ngay giảm 2% xuống còn 4.029,69 USD/ounce, cách xa mức đỉnh kỷ lục 4.381,21 USD thiết lập ngày 20/10. Mức giá này từng được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những bất ổn kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, vàng đã mất hơn 5% giá trị kể từ đỉnh cao đó. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng, giảm 2,3% xuống 4.042,80 USD.

Trong khi vàng chịu áp lực, thị trường chứng khoán châu Á lại bùng nổ. Các chỉ số cổ phiếu khu vực tăng vọt nhờ tín hiệu về một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Washington và Bắc Kinh, làm dấy lên tâm lý chấp nhận rủi ro. "Khả năng đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đang hỗ trợ các tài sản rủi ro, đẩy giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, đừng quên rằng việc giảm thuế quan có thể mở đường cho Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất," nhà phân tích Giovanni Staunovo từ UBS nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường sôi động khi tuyên bố hai nền kinh tế lớn nhất thế giới "sẽ đạt được" một thỏa thuận thương mại. Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc hoàn thành khung thỏa thuận, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào thứ Năm tới. Nếu thành công, thỏa thuận này có thể tạm dừng các biện pháp áp thuế nặng nề và kiểm soát xuất khẩu kim loại đất hiếm từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Fed được dự đoán sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào thứ Tư, dựa trên số liệu lạm phát tháng 9 thấp hơn kỳ vọng. Với mức cắt giảm này gần như đã được thị trường định giá, nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến những phát biểu mang tính định hướng từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. "Lãi suất thực thấp hơn vẫn sẽ là động lực cho nhu cầu vàng. Tuy nhiên, với kỳ vọng Fed giảm 25 điểm cơ bản đã được phản ánh, tôi không mong đợi biến động lớn quanh cuộc họp FOMC," Staunovo nói thêm.

Vàng, vốn không mang lại lợi suất, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, nhưng hiện tại, tâm lý lạc quan về thương mại đang khiến kim loại quý này tạm thời mất đi sức hút.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng chứng kiến xu hướng giảm. Giá bạc giao ngay giảm 2,3% xuống 47,48 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium lần lượt mất 0,8%, giao dịch ở mức 1.593,43 USD và 1.417,58 USD.

Trong chuyến công du 5 ngày tại châu Á, Tổng thống Trump đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Nhật Bản, điểm dừng chân mới nhất sau Malaysia. Tại Tokyo, ông đã có những khoảnh khắc ngoại giao đáng chú ý, từ cái bắt tay với Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung đến chuyến tham quan thành phố trên trực thăng, nơi các tòa tháp được thắp sáng bằng màu cờ Mỹ. Chuyến đi này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là cơ hội để Trump thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và khoáng sản chiến lược với bốn quốc gia Đông Nam Á.

Tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi, người vừa trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, đang nỗ lực gây ấn tượng với Trump thông qua các cam kết mua xe bán tải, đậu nành và khí đốt của Mỹ, cùng một thỏa thuận về đóng tàu. Takaichi nhấn mạnh việc tăng cường liên minh Nhật-Mỹ là "ưu tiên hàng đầu" của bà. Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang đẩy nhanh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, đáp lại áp lực từ Trump rằng Tokyo cần đóng góp nhiều hơn cho an ninh khu vực trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Dù giá vàng đang chịu áp lực từ tâm lý lạc quan trên thị trường, các yếu tố như lãi suất thấp và bất ổn địa chính trị vẫn có thể là bệ đỡ cho kim loại quý này trong dài hạn. Trong tuần tới, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào các quyết định của Fed và diễn biến từ cuộc gặp Mỹ-Trung, những sự kiện có thể định hình lại bức tranh kinh tế toàn cầu.

Cập nhật giá vàng tối nay ngày 27/10/2025 mới nhất

Tính đến 20h30 ngày 27/10/2025, giá vàng hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC ghi nhận giá mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra điều chỉnh mạnh hơn, giảm 800 nghìn đồng xuống còn 148,4 triệu đồng/lượng..

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi giá mua vào giảm sâu 600 nghìn đồng, còn 146,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 800 nghìn đồng, giữ ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục chứng kiến đà giảm đồng đều ở cả hai chiều mua và bán, mỗi chiều giảm 800 nghìn đồng, tương ứng mức giá mới là 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ cũng ghi nhận sự sụt giảm với giá mua vào giảm 300 nghìn đồng, còn 146,9 triệu đồng/lượng, và giá bán ra giảm 800 nghìn đồng xuống 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, hiện niêm yết giá bán ra giảm 800 nghìn đồng, còn 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, ghi nhận mức giảm 300 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá mua vào về 147,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,9 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý có diễn biến khá đặc biệt khi giá mua vào tăng nhẹ 200 nghìn đồng, đạt 146,9 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại giảm 300 nghìn đồng, còn 148,9 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm vào lúc 20h30 ngày 27/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 152,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 800 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng tối nay 27/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 27/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 148,4 -300 -800 Tập đoàn DOJI 146,9 148,4 -600 -800 Mi Hồng 147,4 148,4 -800 -800 PNJ 146,9 148,4 -300 -800 ACB 148,4 -800 Bảo Tín Minh Châu 147,9 148,9 -300 -300 Phú Quý 146,9 148,9 +200 -300

1. DOJI - Cập nhật: 27/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

▼600K 148.400

▼800K AVPL/SJC HCM 146.900

▼600K 148.400

▼800K AVPL/SJC ĐN 146.900

▼600K 148.400

▼800K Nguyên liệu 9999 - HN 145.800

▼700K 147.100

▼800K Nguyên liệu 999 - HN 145.600

▼700K 146.900

▼800K

2. PNJ - Cập nhật: 27/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Hà Nội - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Đà Nẵng - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Miền Tây - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Tây Nguyên - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K

3. AJC - Cập nhật: 27/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,740

▲20K 14,890

▼30K Miếng SJC Nghệ An 14,740

▲20K 14,890

▼30K Miếng SJC Thái Bình 14,740

▲20K 14,890

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590

▼130K 14,890

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590

▼130K 14,890

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590

▼130K 14,890

▼30K NL 99.99 14,530

▼130K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,530

▼130K - Trang sức 99.9 14,520

▼130K 14,880

▼30K Trang sức 99.99 14,530

▼130K 14,890

▼30K

4. SJC - Cập nhật: 27/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

▲300K

148.400

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146.900

▲300K

148.420

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

▲300K

148.430

▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145.000

▼1100K 147.500

▼1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145.000

▼1100K 147.600

▼1100K Nữ trang 99,99% 143.500

▼1100K 146.500

▼1100K Nữ trang 99% 140.549

▼1089K 145.049

▼1089K Nữ trang 68% 92.279

▼748K 99.779

▼748K Nữ trang 41,7% 53.746

▼458K 61.246

▼458K

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Thứ Ba (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.