Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 27/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 27/10/2025 lúc 17h00, vàng thế giới giảm về mức 4.039,0 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 27/10/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 27/10/2025, giá vàng hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của SJC ghi nhận mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm mạnh hơn với 800 nghìn đồng/lượng.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cũng giảm xuống còn 146,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giảm tại DOJI khá rõ nét, với 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Khác với hai thương hiệu trên, Mi Hồng hôm nay cũng giảm xuống 147,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và duy trì ở 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua và bán đều giảm 800 nghìn đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng xuống còn 146,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 800 nghìn đồng/lượng, còn 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, hiện niêm yết giá bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng so với trước đó.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 27/10/2025 ghi nhận mức giá mua vào 147,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cuối cùng, Phú Quý ghi nhận mức tăng mạnh nhất về giá mua vào trong ngày hôm nay, tăng tới 700 nghìn đồng/lượng, đạt 147,4 triệu đồng. Ngược lại, giá bán ra giảm 300 nghìn đồng, hiện ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 27/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 145,8 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 152,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng (mua) và 148,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 27/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 27/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 148,4 -300 -800 Tập đoàn DOJI 146,9 148,4 -600 -800 Mi Hồng 147,4 148,4 -800 -800 PNJ 146,9 148,4 -300 -800 ACB 148,4 -800 Bảo Tín Minh Châu 147,9 148,9 -300 -300 Phú Quý 147,4 148,9 +700 -300

1. DOJI - Cập nhật: 27/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

▼600K 148.400

▼800K AVPL/SJC HCM 146.900

▼600K 148.400

▼800K AVPL/SJC ĐN 146.900

▼600K 148.400

▼800K Nguyên liệu 9999 - HN 145.800

▼700K 147.100

▼800K Nguyên liệu 999 - HN 145.600

▼700K 146.900

▼800K

2. PNJ - Cập nhật: 27/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Hà Nội - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Đà Nẵng - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Miền Tây - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Tây Nguyên - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

▼300K 148.400

▼800K

3. AJC - Cập nhật: 27/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,740

▲20K 14,890

▼30K Miếng SJC Nghệ An 14,740

▲20K 14,890

▼30K Miếng SJC Thái Bình 14,740

▲20K 14,890

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590

▼130K 14,890

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590

▼130K 14,890

▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590

▼130K 14,890

▼30K NL 99.99 14,530

▼130K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,530

▼130K - Trang sức 99.9 14,520

▼130K 14,880

▼30K Trang sức 99.99 14,530

▼130K 14,890

▼30K

4. SJC - Cập nhật: 27/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

▲300K

148.400

▼800K Vàng SJC 5 chỉ 146.900

▲300K

148.420

▼800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

▲300K

148.430

▼800K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 145.000

▼1100K 147.500

▼1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 145.000

▼1100K 147.600

▼1100K Nữ trang 99,99% 143.500

▼1100K 146.500

▼1100K Nữ trang 99% 140.549

▼1089K 145.049

▼1089K Nữ trang 68% 92.279

▼748K 99.779

▼748K Nữ trang 41,7% 53.746

▼458K 61.246

▼458K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 27/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 27/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.039,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 72,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.351 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,62 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,9-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,78 triệu.

Vàng lao dốc gần 2% trong phiên giao dịch thứ Hai, khi tâm lý lạc quan về khả năng hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đẩy mạnh nhu cầu với cổ phiếu, trong bối cảnh nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi các cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương để tìm manh mối về động thái cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay sụt 1,3%, chạm mức 4.059,22 USD/ounce tính đến 8h37 GMT. Mặc dù từng lập đỉnh lịch sử 4.381,21 USD vào ngày 20/10 nhờ kỳ vọng ngày càng lớn vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, cộng thêm những bất ổn địa chính trị và kinh tế, giá vàng đã mất hơn 5% kể từ đó. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng, giảm 1,6% xuống còn 4.072,40 USD.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á bứt phá mạnh mẽ nhờ những tín hiệu tích cực về một thỏa thuận thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc, tạo động lực cho các tài sản rủi ro trong tuần lễ được đánh dấu bởi các cuộc họp ngân hàng trung ương và báo cáo lợi nhuận từ các gã khổng lồ công nghệ.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo từ UBS nhận định: “Triển vọng về một thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung đang nâng đỡ các tài sản rủi ro, gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, nếu các mức thuế được giảm bớt, Fed sẽ có thêm dư địa để tiếp tục hạ lãi suất, điều này có thể hỗ trợ vàng trong dài hạn.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố hai nước có khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại, sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã phác thảo một khuôn khổ để hai nhà lãnh đạo quyết định trong cuộc gặp sắp tới tại Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào thứ Tư, một kịch bản được củng cố bởi dữ liệu lạm phát tháng 9 thấp hơn dự kiến. Với mức cắt giảm này gần như đã được định giá, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào những phát biểu mang tính định hướng của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp.

Staunovo bổ sung: “Lãi suất thực giảm sẽ tiếp tục là bệ đỡ cho nhu cầu vàng. Tuy nhiên, với kỳ vọng thị trường đã đặt vào mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, tôi không nghĩ cuộc họp của Fed sẽ tạo ra biến động lớn.”

Vàng, vốn không sinh lãi, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp. Ở các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 47,96 USD/ounce, bạch kim lùi nhẹ 0,3% về 1.601,75 USD, trong khi palladium nhích nhẹ 0,1% lên 1.429,61 USD.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Thứ Ba: Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư: Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm: Quyết định chính sách của ECB.