Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 28/10/2025: "2 đầu tàu" tiếp tục ổn định trên đỉnh Giá heo hơi hôm nay 28/10/2025 giữ vững đỉnh, miền Bắc ở đỉnh 55.000 đ/kg, miền Trung - Nam lặng sóng 50-53.000 đ/kg. Thị trường "2 đầu tàu" ổn định bất biến.

Sáng nay, bức tranh giá heo hơi trên toàn quốc tiếp tục phẳng lặng, không một gợn sóng biến động nào được ghi nhận. Từ đồng bằng sông Hồng đến cao nguyên Đắk Lắk hay những cánh đồng miền Tây, mức giá cũ vẫn được giữ nguyên, mang đến sự ổn định đáng kể cho người chăn nuôi.

Giá heo hơi hôm nay 28/10/2025 tại miền Bắc: Ổn định như "tảng băng" giữa mùa thu

Sáng nay, giá heo hơi tại miền Bắc vẫn giữ nguyên phong độ, không một gợn sóng tại bất kỳ tỉnh thành nào. Những "ông lớn" như Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với mức 55.000 đồng/kg – con số khiến nhiều hộ chăn nuôi thở phào.

Giữa lằn ranh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Ninh Bình cùng Phú Thọ neo chặt ở 54.000 đồng/kg. Xa hơn về phía Tây Bắc, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên đồng lòng ở 53.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu vẫn "lẹt đẹt" với 52.000 đồng/kg – mức thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 28/10 tại miền Bắc (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 28/10/2025 tại miền Trung – Tây Nguyên: Lặng lẽ như cao nguyên ngủ đông

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục "im thin thít", không một biến động nào đáng kể. Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là hai "đầu tàu" với 53.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng bám trụ ở 52.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng "hòa ca" ở 51.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai vẫn là "điểm đen" với 50.000 đồng/kg – mức giá khiến không ít hộ chăn nuôi ngao ngán.

Giá heo hơi hôm nay 28/10 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 28/10/2025: Bình yên trước bão?

Miền Nam hôm nay vẫn "yên ắng như tờ", giá heo hơi không nhúc nhích sau chuỗi ngày đi ngang. Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM và Cần Thơ cùng neo ở 52.000 đồng/kg – mức giá trung bình, không quá vui, không quá buồn.

Vĩnh Long vẫn là "điểm yếu" với 51.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau bất ngờ vươn lên dẫn đầu khu vực với 53.000 đồng/kg – một tia sáng hiếm hoi giữa bức tranh ảm đạm.

Giá heo hơi hôm nay 28/10 tại miền Nam (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Xã Đức Đồng, Hà Tĩnh tiêu hủy hơn 22 tấn heo nhiễm dịch tả châu Phi

Một xã ở Hà Tĩnh đã tiêu hủy hơn 22 tấn heo hơi do nhiễm dịch tả heo châu Phi. Theo thông tin từ UBND xã Đức Đồng, tình hình dịch bệnh đã xuất hiện và lan rộng tại 10 trong số 19 thôn trên địa bàn, bao gồm Lai Đồng, Sơn Thành, Hồng Hoa, Đồng Vịnh, Thanh Phúc, Phúc Hòa, Đồng Tâm, Tân Thành, Tân Quang 1 và Sơn Quang.

Tính đến nay, có 19 hộ chăn nuôi với tổng cộng 504 con heo bị nhiễm bệnh, dẫn đến việc tiêu hủy tổng trọng lượng lên tới 22.135 kg.

Ngay khi phát hiện dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch động vật xã Đức Đồng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện các biện pháp khẩn cấp như khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy heo nhiễm bệnh, vệ sinh và khử trùng khu vực chăn nuôi, đồng thời hướng dẫn người dân không nên tái đàn cho đến khi đảm bảo an toàn sinh học.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Họ cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến kiểm dịch, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm heo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch.

UBND xã Đức Đồng khuyến cáo người dân nên báo ngay cho chính quyền hoặc cơ sở thú y khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường, nhằm kịp thời xử lý và góp phần kiểm soát dịch tả heo châu Phi trên địa bàn.