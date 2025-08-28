Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/8/2025: Lấy lại đà tăng mạnh Giá cà phê hôm nay 28/8/2025 tăng mạnh, Robusta thế giới đạt 4.940 USD/tấn, trong nước lên 122.300 đồng/kg tại Đắk Nông, Đắk Lắk, nhờ nhu cầu cao và nguồn cung khan hiếm.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê Robusta trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 28/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.940, tăng +54 (tương đương +1.11%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.763, tăng +73 (tương đương +1.56%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.641, tăng +77 (tương đương +1.69%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 ở mức 4.565, tăng +85 (tương đương +1.90%), và kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 4.535, tăng +108 (tương đương +2.44%).

Giá cà phê Arabica trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 28/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 379.50 cent/lb, giảm -4.55 (tương đương -1.18%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 379.15 cent/lb, tăng +6.85 (tương đương +1.84%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 367.90 cent/lb, tăng +5.30 (tương đương +1.46%). Các kỳ hạn tiếp theo cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 358.75 cent/lb, tăng +4.35 (tương đương +1.23%), và kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 348.00 cent/lb, tăng +3.50 (tương đương +1.02%).

Giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Ngược lại, giá cà phê Arabica lại có sự biến động trái chiều, với kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ, trong khi các kỳ hạn khác tăng. Tình hình này cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai loại cà phê, phản ánh diễn biến phức tạp của thị trường toàn cầu.

Nhu cầu tiêu thụ Robusta đang có xu hướng tăng, chủ yếu do người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có giá thành rẻ hơn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn. Điều này tạo động lực tăng giá cho cà phê Robusta, đặc biệt là Robusta của Việt Nam.

Sản lượng cà phê toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt sau nhiều năm sản xuất thâm hụt do thời tiết bất lợi. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ sương giá và các yếu tố thời tiết khác, làm giảm quy mô và trọng lượng hạt cà phê.

Theo dự báo của StoneX, sản lượng Arabica niên vụ 2025/26 của Brazil sẽ giảm mạnh 18,4%. Tuy nhiên, vụ Robusta được tưới tiêu thường xuyên lại có vẻ khả quan hơn.

Việc Mỹ tăng thuế 50% đối với cà phê Brazil đã gây ra bất ổn lớn trên thị trường, đẩy giá cà phê toàn cầu tăng mạnh. Điều này khiến các nhà nhập khẩu phải chuyển sang các nguồn cung khác như Trung Mỹ và Colombia, làm giá tại các thị trường này cũng tăng theo.

Sự bất ổn này đã thu hút các quỹ đầu tư tham gia, khiến thị trường trở nên thuận lợi cho hoạt động đầu cơ. Sự tham gia của các quỹ có thể làm giá biến động khó lường, tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho các nhà sản xuất và xuất khẩu.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 28/8/2025

Sáng 28/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 200 - 300 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 300 đồng/kg, lên 122.300 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 122.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa tại Tây Nguyên hôm nay tiếp tục tăng 200 - 300 đồng/kg. Mức giá cao nhất ghi nhận tại Đắk Nông và Đắk Lắk là 122.300 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Lâm Đồng cũng tăng lên 122.000 đồng/kg. Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh giá Robusta thế giới tăng mạnh, củng cố thêm vị thế của Việt Nam, một trong những nhà xuất khẩu Robusta hàng đầu.