Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 29/10: Hạn hán Brazil “châm ngòi”, giá robusta Việt “nín thở” chờ đỉnh mới Giá cà phê hôm nay 29/10: Hạn hán Brazil kéo dài, robusta Việt neo cao 115.800 đồng/kg. Đàm phán Mỹ-Brazil sôi sục, giá chờ bùng nổ!

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ngày 29/10/2025

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 115.800 ▲100 Lâm Đồng 114.600 - 115.800 ▲(100-300) Gia Lai 115.400 ▲100

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay tăng nhẹ, đưa giá trung bình toàn vùng lên khoảng 114.600 - 115.800 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 100 đồng/kg lên mức 115.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Gia Lai tăng 100 đồng/kg lên mức 115.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng có mức tăng dao động từ 100 - 300 đồng/kg, đưa giá lên mức 114.600 - 115.800 đồng/kg.

Cuộc đàm phán Mỹ với các "ông lớn" sản xuất cà phê trở thành tâm điểm. Nếu Brazil đạt thỏa thuận có lợi, robusta Việt Nam có thể được miễn thuế nhập khẩu vào Mỹ – đẩy giá toàn cầu xuống sâu hơn. Ngược lại, dữ liệu tiêu thụ cà phê vẫn bất ổn, cộng với xung đột Mỹ-Colombia leo thang, sẽ hạn chế đà giảm.

Nguồn tin tiết lộ: Tổng thống Mỹ và Brazil đã có cuộc gặp tích cực bên lề ASEAN, nhất trí khởi động đàm phán giải quyết thuế quan. Trước đó, ngày 27/10, ông Donald Trump xác nhận cà phê nằm trong thỏa thuận mới với Việt Nam, mở cửa miễn thuế 20%.

Báo cáo Sucafina cảnh báo: Nếu Mỹ trừng phạt Colombia mà không loại trừ cà phê, giá arabica dễ vọt qua đỉnh cũ 425 cent/lb. Nhưng nếu hoãn công bố hoặc đồng bộ với dỡ thuế Brazil, thị trường sẽ hạ nhiệt dần.

Giá cà phê nhân xô tại Việt Nam dao động 114.200 - 115.400 đồng/kg. Niên vụ 2025-2026 khởi động từ tháng 10 với nhiều hộ dân đã hái tỉa quả chín sớm. Thời tiết thuận lợi hứa hẹn năng suất tăng vọt.

Tuy nhiên, đại lý Tây Nguyên ghi nhận giá đầu vụ bật mạnh do bão gây mưa lớn, gián đoạn thu hoạch và phơi sấy. Nguồn cung khan hiếm trong khi doanh nghiệp gom hàng gấp để giao đơn, đẩy giá tăng chóng mặt.

Giá cà phê trực tuyến ngày 29/10/2025 trên thị trường thế giới

Ghi nhận từ dữ liệu giao dịch, chốt phiên gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe London cho thấy sự điều chỉnh trái chiều.

Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2025 điều chỉnh giảm nhẹ 1 USD (-0.01%), giao dịch tại mức 4.436 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa hơn lại tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2026 tăng 15 USD (0.34%), giao dịch tại 4.465 USD/tấn.

Các kỳ hạn khác như 03/26, 05/26, và 07/26 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 11 USD và 10 USD.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York ghi nhận sự điều chỉnh giảm trên tất cả các kỳ hạn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 12/2025 giảm 2,20 Cent (-0,55%), giao dịch tại mức 387,90 Cent/lb.

Kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm 2,95 Cent (-0,79%), giao dịch tại 366,00 Cent/lb.

Các kỳ hạn còn lại như 05/26, 07/26, và 09/26 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, dao động từ 2,70 đến 3,30 Cent.

Sàn giao dịch cà phê quốc tế chứng kiến diễn biến trái chiều. Robusta phục hồi nhẹ nhàng, trong khi arabica tiếp tục trượt dốc. Cụ thể, hợp đồng robusta giao tháng 11/2025 điều chỉnh giảm chỉ 1 USD/tấn, xuống 4.436 USD/tấn trên ICE Futures Europe London. Ngược lại, kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 15 USD, đạt 4.465 USD/tấn – dù khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp.

Bên kia đại dương, arabica trên ICE Futures US New York lao dốc mạnh hơn: hợp đồng tháng 12/2025 mất 2,2 cent, chốt ở 387,90 cent/lb; tháng 3/2026 giảm 2,95 cent xuống 366,00 cent/lb, với khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giới đầu cơ đang đổ dồn về sàn London vì arabica vẫn neo ở mức đỉnh, tạo áp lực lên robusta. Tồn kho arabica giám sát bởi ICE chạm đáy 1,5 năm với 447.773 bao cuối tuần trước, dù phục hồi nhẹ lên 449.615 bao ngày 28/10. Robusta cũng không khá hơn, xuống mức thấp nhất 3 tháng chỉ 6.115 lô – yếu tố then chốt giữ giá ở ngưỡng cao bất chấp biến động.

Thời tiết vẫn là "kẻ thù" lớn nhất. Mưa lớn chưa đủ cứu hạn hán nghiêm trọng tại các vùng trồng chính Brazil – nhà sản xuất số 1 thế giới. Bang Minas Gerais chỉ nhận 70% lượng mưa trung bình tháng qua, đẩy rủi ro sản lượng lên cao.