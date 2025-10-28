Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 28/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 28/10/2025 lúc 17h00, vàng thế giới quay đầu giảm về mức 3.904,0 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 145,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 143,7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 17h chiều ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay 28/10/2025 mới nhất cho thấy xu hướng tiếp tục giảm tại nhiều thương hiệu vàng uy tín trên thị trường. Mức giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra phản ánh áp lực điều chỉnh mạnh từ thị trường vàng trong nước và giá vàng thế giới.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 28/10/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 28/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tiếp tục giảm sâu, ghi nhận giá mua vào giảm 3,8 triệu đồng/lượng, còn 143,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng hạ 3,3 triệu đồng/lượng, xuống mức 145,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận sự sụt giảm trong giá vàng hôm nay 28/10/2025, với giá vàng SJC giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 143,1 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của DOJI cũng hạ 3,3 triệu đồng/lượng, hiện ở 145,1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đứng đầu danh sách giảm giá vàng hôm nay 28/10/2025 với giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng, còn 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 3,3 triệu đồng/lượng, xuống 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ hôm nay tiếp tục xu hướng giảm khi giá mua vào giảm 3,8 triệu đồng/lượng, còn 143,1 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 3,3 triệu đồng/lượng, hiện ở mức 145,1 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC ghi nhận sự giảm ở chiều bán ra, giảm 3,3 triệu đồng/lượng xuống còn 145,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu giảm sâu ở chiều mua vào với mức giảm 4,4 triệu đồng/lượng, còn 143,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 2,9 triệu đồng/lượng, hiện ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung của thị trường khi giá vàng miếng SJC ở chiều mua vào giảm 4,3 triệu đồng/lượng, còn 142,6 triệu đồng/lượng. Giá bán ra giảm 3,3 triệu đồng/lượng, giữ mức 145,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 28/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 142,0 triệu đồng/lượng (mua) và 145,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,2 triệu ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua) và 147,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,0 triệu đồng/lượng (mua) và 145,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm 3,4 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 28/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 28/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,1 145,1 ▼3800

▼3300

Tập đoàn DOJI 143,1 145,1 ▼3800

▼3300

Mi Hồng 143,5 145,5 ▼4000

▼3300

PNJ 143,1 145,1 ▼3800

▼3300

ACB 145,1 ▼3300

Bảo Tín Minh Châu 143,5 145,5 ▼4400

▼2900

Phú Quý 142,6 145,1 ▼4300

▼3300



1. DOJI - Cập nhật: 28/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

AVPL/SJC HCM 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

AVPL/SJC ĐN 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Nguyên liệu 9999 - HN 136.100

▼9700K

138.100

▼9000K

Nguyên liệu 999 - HN 135.900

▼9700K

137.900

▼9000K



2. PNJ - Cập nhật: 28/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Hà Nội - PNJ 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Đà Nẵng - PNJ 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Miền Tây - PNJ 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Tây Nguyên - PNJ 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Đông Nam Bộ - PNJ 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K



3. AJC - Cập nhật: 28/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,350

▼340K 14,550

▼290K Miếng SJC Nghệ An 14,350

▼340K 14,550

▼290K Miếng SJC Thái Bình 14,350

▼340K 14,550

▼290K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260

▼280K 14,550

▼290K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260

▼280K 14,550

▼290K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260

▼280K 14,550

▼290K NL 99.99 13,850

▼630K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,850

▼630K - Trang sức 99.9 13,840

▼630K 14,540

▼290K Trang sức 99.99 13,850

▼630K 14,550

▼290K

4. SJC - Cập nhật: 28/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.100

▼3800K

145.100

▼3300K

Vàng SJC 5 chỉ 143.100

▼3800K

145.120

▼3300K

Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.100

▼3800K

145.130

▼3300K

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141.200

▼3800K

143.800

▼3800K

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141.200

▼3800K

143.800

▼3800K

Nữ trang 99,99% 139.700

▼3800K

142.700

▼3800K

Nữ trang 99% 136.787

▼3762K

141.287

▼3762K

Nữ trang 68% 89.695

▼2584K

97.195

▼2584K

Nữ trang 41,7% 52.161

▼1584K

59.661

▼1584K



Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 28/7/2025 đến ngày 28/10/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 17h00 ngày 28/10/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 28/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 28/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.904,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 76,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,1-145,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,81 triệu.

Vàng đang trên đà lập kỷ lục mới: Các đại biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) ở Kyoto hôm thứ Ba dự báo giá sẽ vọt lên 4.980 USD/ounce trong 12 tháng tới – tăng 27% so với mức hiện tại.

Đây sẽ là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 1979. Chỉ trong năm nay, vàng đã tăng 52%, lần lượt xé toạc hai ngưỡng tâm lý 3.000 USD (tháng 3) và 4.000 USD (tháng 10), trước khi chạm đỉnh 4.381 USD ngày 20/10 – được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, bất định thuế quan Mỹ và cơn sốt FOMO lan rộng.

Kết quả khảo sát LBMA, công bố ngay tại hội nghị, còn cao hơn dự báo trung bình 4.275 USD cho năm 2026 mà Reuters vừa đưa ra hôm thứ Hai, khi sức hút trú ẩn của vàng vẫn vững vàng giữa bão tố kinh tế - chính trị.

Bạc cũng không kém cạnh: các đại biểu dự đoán giá sẽ nhảy vọt lên 59 USD/ounce từ mức 46 USD hiện tại. Đã tăng 62% từ đầu năm – mạnh nhất kể từ 2010 – bạc chạm kỷ lục 54,5 USD ngày 17/10 nhờ nhu cầu đầu tư bùng nổ, nguồn cung London siết chặt và sức mua khổng lồ từ Ấn Độ.

Trong khi đó, bạch kim được kỳ vọng leo lên 1.816 USD từ 1.544 USD, còn palađi nhắm 1.709 USD từ 1.364 USD. Cả hai tăng lần lượt 76% và 54% nhờ nguồn cung mỏ khan hiếm và lo ngại thuế quan Mỹ đẩy dòng tiền đổ vào hàng tồn kho Mỹ.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Hôm nay, ngày 28/10/2025: Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.