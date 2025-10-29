Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 29/10: Gần 20 tỉnh thành đồng loạt giảm 1.000 đồng Giá heo hơi hôm nay 29/10/2025: Áp lực thanh lý gia tăng, khiến giá heo hơi tại hơn 20 tỉnh thành trên cả nước đồng loạt điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg. Giá thu mua dao động 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Sáng nay, thị trường heo hơi trên cả nước chứng kiến xu hướng giảm nhẹ tại nhiều địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Biến động này phản ánh sự điều chỉnh cung cầu ổn định, giúp người chăn nuôi và thương lái nắm bắt kịp thời diễn biến giá cả.

Giá heo hơi hôm nay 29/10 tại miền Bắc: Chứng kiến giảm giá ở nhiều tỉnh

Khu vực miền Bắc ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh trọng điểm.

Hưng Yên, Hà Nội và Bắc Ninh cùng hạ xuống 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang và Phú Thọ điều chỉnh về 53.000 đồng/kg.

Sơn La đạt mức thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Một số tỉnh khác duy trì ổn định. Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ quanh 53.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hải Phòng cùng Ninh Bình vẫn ở mức cao nhất là 54.000 đồng/kg.

Tổng thể, giá heo hơi miền Bắc dao động từ 52.000 đến 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Biến động (đồng) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 53.000 ▼1.000 Cao Bằng 53.000 - Thái Nguyên 54.000 - Lạng Sơn 53.000 - Quảng Ninh 53.000 - Bắc Ninh 54.000 ▼1.000 Hà Nội 54.000 ▼1.000 Hải Phòng 54.000 - Ninh Bình 54.000 - Lào Cai 53.000 - Lai Châu 52.000 - Điện Biên 53.000 - Phú Thọ 53.000 ▼1.000 Sơn La 52.000 ▼1.000 Hưng Yên 54.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 29/10 tại miền Trung – Tây Nguyên: Giá Cao Nhất 53.000 đồng/kg

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên cũng giảm 1.000 đồng/kg ở vài tỉnh.

Huế và Lâm Đồng xuống 51.000 đồng/kg.

Quảng Ngãi cùng Đắk Lắk về 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác giữ nguyên mức giá. Thanh Hóa và Nghệ An dẫn đầu với 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh ở 52.000 đồng/kg. Thương lái tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hòa thu mua 51.000 đồng/kg. Gia Lai vẫn thấp nhất khu vực tại 50.000 đồng/kg.

Khoảng giá chung cho khu vực này nằm giữa 50.000 và 53.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Biến động (đồng) Giá tại các địa phương Thanh Hóa 53.000 - Nghệ An 53.000 - Hà Tĩnh 52.000 - Quảng Trị 51.000 - Huế 51.000 ▼1.000 Đà Nẵng 51.000 - Quảng Ngãi 50.000 ▼1.000 Gia Lai 50.000 - Đắk Lắk 50.000 ▼1.000 Khánh Hòa 51.000 - Lâm Đồng 51.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 29/10 tại miền Nam: Xu hướng giảm lan rộng 50.000 – 53.000 đồng/kg

Miền Nam chứng kiến giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều điểm.

Đồng Tháp, TP HCM và Cần Thơ về 51.000 đồng/kg.

Vĩnh Long hạ xuống 50.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh cùng An Giang duy trì 52.000 đồng/kg. Cà Mau giữ vị trí cao nhất với 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 50.000 đến 53.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Biến động (đồng) Giá tại các địa phương Đồng Nai 52.000 - Tây Ninh 52.000 - Đồng Tháp 51.000 ▼1.000 An Giang 52.000 - Cà Mau 53.000 - TP HCM 51.000 ▼1.000 Vĩnh Long 50.000 ▼1.000 Cần Thơ 51.000 ▼1.000

Cùng nhau bảo vệ môi trường chăn nuôi tại Nghĩa Lộc - Nghệ An

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hoạt động chăn nuôi lợn tại xã Nghĩa Lộc đã tồn tại từ lâu, gây ra nhiều khó khăn cho cư dân trong khu vực.

Xã Nghĩa Lộc, thuộc tỉnh Nghệ An, được thành lập từ sự hợp nhất của hai xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc trước đây. Mặc dù đã chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường do nuôi lợn vẫn đang diễn ra một cách nghiêm trọng, và một phần nguyên nhân có thể truy nguyên từ sự thiếu trách nhiệm trong quá khứ.

Nhiều trang trại và hộ chăn nuôi đã bị người dân chỉ trích công khai. Trong số đó, trang trại lợn quy mô lớn ở khu vực thượng nguồn xóm Khe Sài 2, do ông Vũ Đình Huấn, cư trú tại xóm Đập Đanh, đứng tên, đã trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ.

Cư dân nơi đây khẳng định, cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của họ đã bị xáo trộn kể từ khi trang trại này được xây dựng. Họ phải sống trong lo lắng và bất an, không chỉ vào ban ngày mà cả ban đêm.

"Chúng tôi được biết rằng ông Huấn chỉ là người đứng tên trên giấy tờ, thực tế trang trại này đã đổi chủ nhiều lần. Dù là ai quản lý đi chăng nữa cũng cần phải tuân thủ pháp luật và không thể vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua quyền lợi của người dân. Tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm, chúng tôi đã gửi nhiều kiến nghị nhưng vẫn chưa thấy biện pháp xử lý triệt để. Chừng nào trang trại này còn hoạt động, người dân sẽ còn phải chịu đựng. Mùi hôi thối nồng nặc như vậy thì ai có thể chịu nổi, chưa kể đến việc nước thải tràn ra ngoài, tích tụ và thẩm thấu vào đất và nguồn nước, gây nguy hiểm cho sức khỏe", bà L.T.P, một cư dân ở xóm Khe Sài 2, chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, vào ngày 1/3/2017, UBND huyện Nghĩa Đàn đã cấp Giấy phép xây dựng số 15/GPXD-UBND cho ông Vũ Đình Huấn, cho phép xây dựng trang trại chăn nuôi lợn thịt tại xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc với diện tích hơn 13.871 m², bao gồm hai chuồng nuôi lợn thịt.