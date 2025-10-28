Tài chính - Thị trường Cập nhật tin tức giá vàng thế giới cuối buổi sáng 28/10 giữ mức 3.974,2 USD/ounce Giá vàng thế giới chiều 28/10 giảm 6,2 USD/ounce, về mức 3.974,2 USD/ounce, tương đương 130,61 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước 15,99 triệu.

Tính đến 12h00 ngày 28/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.974,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 6,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,61 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,1-146,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,99 triệu.

Sau cú sụt hơn 3% hôm thứ Hai – chạm đáy thấp nhất kể từ ngày 10/10 – giá vàng đã nhanh chóng lấy lại phong độ vào thứ Ba. Vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.009,39 USD/ounce tính đến 0141 GMT, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 nhích 0,1% lên 4.022,10 USD/ounce.

"Những nhà đầu tư từng đứng ngoài cuộc giờ đây bị cám dỗ nhảy vào ở mức giá hấp dẫn này. Đồng bạc xanh đang mềm đi, mang lại chút thở cho vàng," Tim Waterer, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại KCM Trade, nhận định sắc bén.

Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,1% so với các đồng tiền chính, khiến vàng trở nên "rẻ hơn" đối với nhà đầu tư ngoại tệ.

Dù vậy, áp lực từ dấu hiệu tan băng trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn lởn vởn. Chủ nhật vừa qua, các quan chức kinh tế hàng đầu hai nước đã phác thảo khung thỏa thuận thương mại, chờ Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình "chốt hạ" cuối tuần này. Trump tự tin tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được, đồng thời công bố cơn lốc thỏa thuận về thương mại và khoáng sản quan trọng với bốn quốc gia Đông Nam Á tại chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á 5 ngày.

Waterer cảnh báo: "Nếu cuộc gặp Trump-Tập suôn sẻ, vàng có thể bơi ngược dòng. Nhưng Fed có thể bù đắp bằng giọng điệu 'bồ câu' kèm theo đợt cắt giảm lãi suất dự kiến tuần này."

Thị trường đang nín thở chờ ngôn từ định hướng tương lai từ Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp chính sách kết thúc thứ Tư. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) được dự báo giữ nguyên lãi suất.

Năm nay, vàng đã vọt 53%, lập đỉnh lịch sử 4.381,21 USD/ounce ngày 20/10 nhờ bất ổn địa chính trị, kỳ vọng nới lỏng tiền tệ và nhu cầu mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Bên lề thị trường: Bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 46,74 USD/ounce; bạch kim trượt 1,2% về 1.571,85 USD; palladi lùi 0,8% còn 1.391,15 USD.