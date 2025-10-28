Tài chính - Thị trường Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 28/10 ở mức 3.899,1 USD/ounce Giá vàng thế giới chiều 28/10 giảm 81,0 USD/ounce, về mức 3.899,4 USD/ounce, tương đương 128,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước 16,94 triệu.

Tính đến 16h00 ngày 28/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.899,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 81,0 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.349 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,1-145,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,94 triệu.

Ngân hàng Citi vừa gây chú ý khi điều chỉnh giảm mạnh mục tiêu giá ngắn hạn cho cả vàng và bạc trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những dịch chuyển đáng kể. Cụ thể, dự báo giá vàng trong 0-3 tháng được hạ từ $4.000 xuống còn $3.800/ounce, trong khi mục tiêu giá bạc "tụt dốc" từ $55 xuống chỉ còn $42/ounce.

Lý do chính được Citi đưa ra là sự giảm bớt bất ổn trên thị trường nhờ các cuộc đàm phán thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu với các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, và có thể là Brazil, Ấn Độ, Đài Loan. Đáng chú ý, tín hiệu sẵn sàng đàm phán từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm giảm bớt đáng kể tâm lý lo ngại.

Mặc dù đã tăng trưởng "khủng" 51% từ đầu năm và chạm mức kỷ lục $4.381,21/ounce vào ngày 20/10, giá vàng đã giảm 10% kể từ đỉnh. Citi nhận định, những yếu tố như:

Sự thay đổi về động lượng giá.

Khả năng giải quyết bế tắc ngân sách chính phủ Mỹ.

Kỳ vọng lạm phát thấp hơn... có thể tiếp tục đè nặng lên giá vàng trong ngắn hạn.

Thậm chí, theo chuyên gia Tim Waterer của KCM Trade, "Sự tan băng trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã phần nào kéo thảm ra khỏi chân giá vàng" do dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn bị rút đi. Vàng đã kéo dài đà giảm sang thứ Ba, chạm mức thấp nhất gần ba tuần ($3.941,65/ounce).

Dù thừa nhận những cơn gió ngược ngắn hạn, Citi vẫn khẳng định triển vọng trung và dài hạn để phân bổ vốn vào vàng vẫn rất mạnh. Họ nhấn mạnh: "Hàng loạt mối lo ngại đang đẩy giá vàng lên cao cuối cùng có thể trở thành kịch bản cơ sở để duy trì đà tăng giá này đến hết năm 2026."

Các nhà đầu tư đang dán mắt vào những sự kiện trọng tâm tuần này, bao gồm:

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập: Nếu đạt được thỏa thuận thương mại hiệu quả, vàng có thể phải "bơi ngược dòng".

Thông báo chính sách của Fed: Thị trường rộng rãi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Sự kiện này, đặc biệt là tông giọng dovish (ôn hòa) của Chủ tịch Jerome Powell, có thể bù đắp lại áp lực từ thỏa thuận thương mại.

Trong khi chờ đợi quyết định của các ngân hàng trung ương (ECB và Ngân hàng Nhật Bản cũng được dự kiến giữ nguyên lãi suất), các kim loại quý khác cũng chịu chung số phận:

Bạc giao ngay: Giảm 0,8% xuống $46,51/ounce.

Bạch kim (Platinum): Giảm 2,6% xuống $1.549,85.

Palađi (Palladium): Mất 1,2% xuống $1.385,50.

Dự báo giá vàng thế giới (USD/ounce) của các tổ chức phân tích

Bảng sau liệt kê các dự báo gần đây nhất của các công ty môi giới/cơ quan phân tích về giá vàng ($/ounce) cho năm 2025 và 2026.