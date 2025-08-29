Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 29/8/2025: Diễn biến trái chiều ở trong nước và thế giới Giá cà phê thế giới biến động: Robusta tăng nhẹ, Arabica giảm. Trong nước, giá Tây Nguyên tăng 1.400-1.500 đồng/kg, đạt 123.200-123.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê, trên sàn giao dịch ICE, giá cà phê thế giới đang có nhiều biến động. Cụ thể, trên sàn ICE Futures Europe:

Giá cà phê Robusta trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 29/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 5.069 USD/tấn, tăng 12 USD (tương đương 0,24%).

Ngược lại, các kỳ hạn khác đều giảm giá. Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.798 USD/tấn, giảm 80 USD (-1,64%). Giá giao tháng 1/2026 ở mức 4.680 USD/tấn, giảm 71 USD (-1,49%). Giá giao tháng 3/2026 đạt 4.598 USD/tấn, giảm 65 USD (-1,39%). Cuối cùng, giá giao tháng 5/2026 hiện ở mức 4.550 USD/tấn, giảm 54 USD (-1,17%).

Giá cà phê Arabica trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 29/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica New York đang có xu hướng giảm. Cụ thể, giá giao tháng 9/2025 hiện ở mức 389,35 cent/lb, giảm 4,45 cent (tương đương -1,13%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 376,55 cent/lb, giảm 8,75 cent (-2,27%). Tương tự, giá giao tháng 3/2026 cũng giảm mạnh xuống 365,85 cent/lb, mất 8,35 cent (-2,23%). Các kỳ hạn tiếp theo cũng chung xu hướng, với giá giao tháng 5/2026 ở mức 355,90 cent/lb, giảm 8,35 cent (-2,29%), và giá giao tháng 7/2026 ở mức 345,00 cent/lb, giảm 7,80 cent (-2,21%).

Theo các chuyên gia và dữ liệu thị trường, giá cà phê Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đã có những đợt tăng mạnh gần đây, đưa giá lên mức cao nhất trong 3 tháng qua. Nguyên nhân chính được cho là do lượng tồn kho trên các sàn giao dịch giảm đều, đạt mức thấp kỷ lục trong nhiều tháng. Điều này xảy ra khi các nhà rang xay Mỹ gấp rút mua vào để tích trữ, sau khi chính phủ Mỹ áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê từ Brazil.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cũng nhận định rằng giá cà phê đang bị đẩy lên cao do nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu và sản lượng sụt giảm tại Brazil.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 29/8/2025

Sáng 29/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông và Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 1.500 đồng/kg, lên 123.800 đồng/kg và 123.200 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 123.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk là địa phương có giá tăng 1.400 đồng/kg, giao dịch ở mức 123.700 đồng/kg.

Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch dự đoán giá cà phê có thể duy trì ở mức tốt cho đến khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch rộ vào đầu tháng 11 tới. Tuy nhiên, các yếu tố như chiến tranh thương mại, thời tiết và logistics vẫn là những ẩn số có thể gây ra những biến động bất ngờ cho giá cà phê trong thời gian tới.