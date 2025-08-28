Thứ Năm, 28/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 28/8: Thái VIP chạm đỉnh 105.000 đồng/kg, xuất khẩu hướng mốc 8 tỷ USD

PHỐ HỘI 28/08/2025 10:45

Giá sầu riêng hôm nay trong nước biến động mạnh, sầu riêng Thái loại A tại Đắk Lắk vươn lên mức cao nhất 105.000 đồng/kg, Ri6 giữ ổn định quanh 40.000 đồng/kg.

Sáng 28/8, thị trường sầu riêng trong nước tiếp tục có sự điều chỉnh. Nhiều khu vực ghi nhận giá sầu riêng Thái biến động nhẹ, trong đó Đắk Lắk đang giữ mức cao nhất 85.000 – 90.000 đồng/kg với loại A.

Giá sầu riêng hôm nay 28/8 tại Đồng Nai

Giá sầu riêng Thái loại A dao động 86.000 đồng/kg, loại B 66.000 đồng/kg và loại C 45.000 đồng/kg. Riêng sầu Thái lỗi cơm loại A đạt 58.000 đồng/kg, loại B 40.000 đồng/kg.

Đối với Ri6, loại A ở mức 40.000 – 45.000 đồng/kg, loại B 25.000 – 30.000 đồng/kg. Ri6 lỗi cơm loại A đạt 32.000 đồng/kg, loại B 22.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 28/8 tại Bình Phước

Sầu riêng Thái loại A giao dịch 80.000 – 86.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 66.000 đồng/kg, loại C 40.000 – 46.000 đồng/kg. Với sầu Thái lỗi cơm, loại A đạt 65.000 đồng/kg, loại B 52.000 đồng/kg, loại C 38.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 loại A dao động 40.000 đồng/kg, loại B 25.000 đồng/kg. Ri6 lỗi cơm loại A khoảng 28.000 đồng/kg, loại B 18.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 28/8 tại Tây Ninh

Giá sầu riêng Thái loại A giữ mức 80.000 – 85.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 65.000 đồng/kg, loại C 40.000 – 43.000 đồng/kg.
Sầu riêng Ri6 loại A ở mức 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B 25.000 – 26.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 28/8: Thái VIP chạm đỉnh 105.000 đồng/kg, xuất khẩu hướng mốc 8 tỷ USD

Giá sầu riêng hôm nay 28/8 tại Gia Lai

Sầu riêng Thái loại A giao dịch 82.000 – 87.000 đồng/kg, loại B 62.000 – 67.000 đồng/kg, loại C 42.000 – 47.000 đồng/kg. Thái lỗi cơm loại A 65.000 đồng/kg, loại B 52.000 đồng/kg, loại C 40.000 đồng/kg.

Ri6 loại A khoảng 40.000 đồng/kg, loại B 25.000 đồng/kg. Ri6 lỗi cơm loại A ở mức 28.000 đồng/kg, loại B 18.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 28/8 tại Đắk Lắk

Giá cao nhất thị trường thuộc về sầu riêng Thái VIP loại A, đạt 105.000 đồng/kg. Loại B dao động 90.000 đồng/kg, loại C 70.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại A phổ biến ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg, loại B 75.000 đồng/kg, loại C 50.000 đồng/kg. Thái lỗi cơm loại A 68.000 đồng/kg, loại B 53.000 đồng/kg.

Đối với Ri6, loại A đạt 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B 27.000 – 30.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay 28/8 tại Lâm Đồng

Sầu riêng Thái loại A dao động 80.000 – 84.000 đồng/kg, loại B 60.000 – 64.000 đồng/kg, loại C 44.000 đồng/kg. Thái lỗi cơm loại A khoảng 63.000 đồng/kg, loại B 50.000 đồng/kg.

Ri6 loại A duy trì mức 40.000 – 41.000 đồng/kg, loại B 25.000 đồng/kg.

Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng mạnh

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ nay đến tháng 11, nguồn cung sầu riêng sẽ dồi dào, góp phần giúp mục tiêu xuất khẩu 7,6 tỷ USD trong năm nay khả thi, thậm chí có thể tiến gần mốc 8 tỷ USD.
Chỉ riêng tháng 7, xuất khẩu sầu riêng mang về 350 – 400 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch đã vượt 1 tỷ USD.

Diễn biến thị trường nội địa

Trong nước, giá sầu riêng đã tăng trở lại hơn một tuần qua. Tại các vựa, giống Monthong tăng 15 – 20% so với tháng trước, trong khi Ri6 vẫn giữ ổn định.

Đầu năm nay, giá liên tục giảm do xuất khẩu gặp khó khăn. Tuy nhiên, từ tháng 6, tình hình cải thiện nhờ kiểm soát chất lượng và siết chặt khâu kiểm tra trước khi đưa hàng ra thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 28/8: Dầu thế giới tăng nhẹ, trong nước ổn định

Giá sầu riêng hôm nay 27/8: Ri6 rớt giá, sầu Thái chạm 100.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay 28/8/2025: Giá vàng SJC, vàng nhẫn xé rào xuyên thủng nóc, vượt mốc 128 triệu

Giá heo hơi hôm nay 28/8: Miền Nam và miền Trung giảm sát mốc 50.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 28/8/2025: Đà tăng mạnh tạm thời ngưng lại

