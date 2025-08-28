Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 28/8/2025: Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt tăng mạnh, xuyên thủng đỉnh cũ Giá vàng trưa 28/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt tăng mạnh, vượt mốc 128 triệu, lập kỷ lục mới, thu hút nhà đầu tư.

Giá vàng SJC hôm nay lập tiếp kỷ lục mới, vượt qua đỉnh 128 triệu

Giá vàng SJC tại Hà Nội trưa nay được niêm yết ở mức 126,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng tới 700.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng nhích lên 200.000 đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng, Tập đoàn DOJI cũng cho thấy sự đồng điệu với SJC. Giá vàng miếng DOJI được điều chỉnh lên mức 126,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua và bán đều có mức tăng tương tự, lần lượt là 700.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.

PNJ, thương hiệu trang sức quen thuộc, cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Mức giá niêm yết của PNJ đã tăng đáng kể, chạm mốc 126,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua vào tăng 700.000 đồng/lượng trong khi chiều bán ra tăng 200.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng cũng ghi nhận đà tăng tương tự. Giá mua vào của Mi Hồng hiện là 127,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 128,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Riêng Bảo Tín Minh Châu lại có mức tăng mạnh nhất ở chiều mua vào, lên tới 900.000 đồng/lượng, đẩy giá mua vào lên 126,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra chỉ tăng 200.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 128,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng ghi nhận sự tăng giá, mặc dù với biên độ hẹp hơn. Giá mua vào của Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng, đạt 125,7 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng tăng 200.000 đồng/lượng, chốt ở mức 128,2 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm khảo sát, Vietinbank Gold công bố giá bán ra, với mức 128,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 28/8/2025 tăng nhẹ

Vào 12h30 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,2 triệu đồng/lượng (mua) và 123,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 28/8/2025 đồng loạt tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,2 triệu đồng/lượng (mua) và 123,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng (mua) và 122,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 28/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,7 128,2 +700 +200 Tập đoàn DOJI 126,7 128,2 +700 +200 Mi Hồng 127,2 128,2 +700 +200 PNJ 126,7 128,2 +700 +200 Vietinbank Gold 128,2 +200 Bảo Tín Minh Châu 126,7 128,2 +900 +200 Phú Quý 125,7 128,2 +300 +200

1. DOJI - Cập nhật: 28/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.700

▲700K 128.200

▲200K AVPL/SJC HCM 126.700

▲700K 128.200

▲200K AVPL/SJC ĐN 126.700

▲700K 128.200

▲200K Nguyên liệu 9999 - HN 112.200

▲400K 113.000

▲200K Nguyên liệu 999 - HN 112.100

▲400K 112.900

▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 28/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.700

▲700K 128.200

▲200K Hà Nội - PNJ 126.700

▲700K 128.200

▲200K Đà Nẵng - PNJ 126.700

▲700K 128.200

▲200K Miền Tây - PNJ 126.700

▲700K 128.200

▲200K Tây Nguyên - PNJ 126.700

▲700K 128.200

▲200K Đông Nam Bộ - PNJ 126.700

▲700K 128.200

▲200K

3. AJC - Cập nhật: 28/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,780

▲30K 12,230

▲30K Trang sức 99.9 11,770

▲30K 12,220

▲30K NL 99.99 11,040

▲30K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,040

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,990

▲30K 12,290

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,990

▲30K 12,290

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,990

▲30K 12,290

▲30K Miếng SJC Thái Bình 12,670

▲70K 12,820

▲20K Miếng SJC Nghệ An 12,670

▲70K 12,820

▲20K Miếng SJC Hà Nội 12,670

▲70K 12,820

▲20K

4. SJC - Cập nhật: 28/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.700

▲700K 128.200

▲200K Vàng SJC 5 chỉ 126.700

▲700K 128.220

▲200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.700

▲700K 128.230

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 120.100

▲200K 122.600

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 120.100

▲200K 122.700

▲200K Nữ trang 99,99% 119.600

▲200K 121.600

▲200K Nữ trang 99% 115.396

▲198K 120.396

▲198K Nữ trang 68% 75.346

▲136K 82.846

▲136K Nữ trang 41,7% 43.362

▲83K 50.862

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay, đợt giảm chậm lại

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 28/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3389,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 6,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.531 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,7-128,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,51 triệu.

Giá vàng duy trì sự ổn định vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư không vội đặt cược lớn trong bối cảnh chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ. Những dữ liệu này được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn lộ trình chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vàng giao ngay đứng vững ở mức 3.390,27 USD/ounce vào lúc 02:57 GMT, sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ ngày 11/8 trong phiên giao dịch sớm. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giữ nguyên ở mức 3.447,40 USD.

Theo Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, "Có rất nhiều sự quan tâm tích cực dành cho vàng, bởi những lo ngại về độ tin cậy của các tổ chức và rủi ro đối với sự độc lập của Fed".

Hiện tại, trọng tâm chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Ông Rodda nói thêm: "Chúng ta đang thực sự tìm kiếm một yếu tố mạnh mẽ hơn để đẩy giá vượt qua ngưỡng quan trọng 3.400 USD… Dữ liệu PCE của Mỹ sẽ cực kỳ quan trọng. Chúng tôi vẫn lạc quan về vàng. Tôi nghĩ rằng tất cả các yếu tố cơ bản đang đi đúng hướng".

Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự đoán chỉ số giá PCE sẽ tăng 2,6% trong tháng 7, tương đương với mức tăng của tháng trước.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang kỳ vọng khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng tới là hơn 88%. Kim loại quý không sinh lời như vàng thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Vào thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết lãi suất có khả năng sẽ giảm vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách sẽ cần theo dõi các dữ liệu sắp tới để quyết định xem liệu việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới có phù hợp hay không.

Trên các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,72 USD/ounce, bạch kim ổn định ở mức 1.348,07 USD và palladium tăng 0,3% lên 1.095,26 USD.