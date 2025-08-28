Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu đồng loạt tăng ĐNO - Chiều 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Ảnh minh họa

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.771 đồng/lít, tăng 307 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 592 đồng/lít; giá xăng RON95-III không cao hơn 20.363 đồng/lít, tăng 271 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 18.357 đồng/lít, tăng 452 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá dầu hỏa không cao hơn 18.225 đồng/lít, tăng 411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.260 đồng/kg, tăng 144 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.