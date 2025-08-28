Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 28/8/2025: Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng, lập tiếp kỷ lục mới Giá vàng chiều nay 28/8/2025 tăng mạnh, vàng nhẫn và vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, chạm 128,5 triệu đồng/lượng, dẫn đầu xu hướng tăng giá.

Giá vàng SJC hôm nay lập tiếp kỷ lục mới, đạt 128,5 triệu đồng/lượng

Tại thị trường Hà Nội, giá vàng chiều nay 28/8/2025 của SJC chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch trước, giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá của thị trường. Giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất tại DOJI đạt 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/l lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Mi Hồng tiếp tục thu hút sự chú ý với mức giá mua vào dẫn đầu thị trường. Giá vàng chiều nay 28/8/2025 tại Mi Hồng đạt 127,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng 700 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn PNJ ghi nhận giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá mua vào tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước. Với chênh lệch giá 1,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng ấn tượng trong giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất. Giá vàng miếng được niêm yết ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tập đoàn Phú Quý công bố giá vàng chiều nay 28/8/2025 ở mức 125,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 200 nghìn đồng/lượng.

Tại Vietinbank Gold, giá vàng chiều nay 28/8/2025 được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 28/8/2025 tăng nhẹ

Vào 15h30 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,2 triệu đồng/lượng (mua) và 123,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 28/8/2025 đồng loạt tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,3 triệu đồng/lượng (mua) và 123,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120,0 triệu đồng/lượng (mua) và 123,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 28/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 127,0 128,5 +1000 +500 Tập đoàn DOJI 127,0 128,5 +1000 +500 Mi Hồng 127,2 128,2 +700 +200 PNJ 127,0 128,5 +1000 +500 Vietinbank Gold 128,5 +500 Bảo Tín Minh Châu 127,0 128,5 +1200 +500 Phú Quý 125,7 128,2 +300 +200

1. DOJI - Cập nhật: 28/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 127.000

▲1000K 128.500

▲500K AVPL/SJC HCM 127.000

▲1000K 128.500

▲500K AVPL/SJC ĐN 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 112.200

▲400K 113.000

▲200K Nguyên liệu 999 - HN 112.100

▲400K 112.900

▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 28/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Hà Nội - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Đà Nẵng - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Miền Tây - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Tây Nguyên - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 28/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,790

▲40K 12,240

▲40K Trang sức 99.9 11,780

▲40K 12,230

▲40K NL 99.99 11,050

▲40K 11,050

▲40K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,050

▲40K 12,300

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,000

▲40K 12,300

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,000

▲40K 12,300

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,000

▲40K 12,300

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,700

▲100K 12,850

▲50K Miếng SJC Nghệ An 12,700

▲100K 12,850

▲50K Miếng SJC Hà Nội 12,700

▲100K 12,850

▲50K

4. SJC - Cập nhật: 28/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 127.000

▲1000K 128.520

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 127.000

▲1000K 128.530

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 120.100

▲200K 122.600

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 120.100

▲200K 122.700

▲200K Nữ trang 99,99% 119.600

▲200K 121.600

▲200K Nữ trang 99% 115.396

▲198K 120.396

▲198K Nữ trang 68% 75.346

▲136K 82.846

▲136K Nữ trang 41,7% 43.362

▲83K 50.862

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay tăng nhẹ trở lại

Giá vàng thế giới, lúc 12h50 ngày 28/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3398,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 3,2 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.531 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,7-128,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,19 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay giữ vững đà tăng gần mức đỉnh hơn hai tuần, nhờ sự hỗ trợ từ đồng đô la suy yếu và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Thị trường đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này, hứa hẹn sẽ tác động mạnh đến xu hướng giá vàng.

Tính đến 6h48 GMT ngày 28/8/2025, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.394,60 USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8, cho thấy sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng nhẹ 0,1%, đạt 3.451,60 USD/ounce, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Sự suy yếu của đồng đô la, với chỉ số đô la (.DXY) giảm 0,1% so với các đồng tiền đối thủ, đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác. Điều này góp phần củng cố vị thế của vàng trên thị trường quốc tế.

Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, nhận định: “Vàng đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ những lo ngại về niềm tin vào các tổ chức tài chính và rủi ro liên quan đến tính độc lập của Fed.” Thị trường hiện đang tập trung chờ đợi Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào thứ Sáu.

Dữ liệu PCE được kỳ vọng sẽ tăng 2,6% trong tháng 7, tương đương mức tăng của tháng 6, theo khảo sát của Reuters. Rodda nhấn mạnh: “Chúng ta cần một động lực mạnh mẽ để đẩy giá vàng vượt ngưỡng quan trọng 3.400 USD. Báo cáo PCE sắp tới sẽ mang tính quyết định. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lạc quan về vàng, với các yếu tố cơ bản đang ủng hộ xu hướng tăng.”

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược hơn 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng – tài sản không sinh lời – thường trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Chủ tịch Fed New York, John Williams, hôm thứ Tư cho biết lãi suất có thể giảm trong tương lai, nhưng quyết định cắt giảm vào tháng tới sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố.

Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, đạt 38,86 USD/ounce, trong khi bạch kim nhích nhẹ 0,3% lên 1.351,63 USD/ounce. Palladi cũng ghi nhận mức tăng 0,6%, đạt 1.097,95 USD/ounce, cho thấy sự đồng thuận trong xu hướng tăng giá của các kim loại quý trên thị trường toàn cầu.

Với dữ liệu lạm phát sắp tới và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed, giá vàng hôm nay 28/8/2025 tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư, hứa hẹn những diễn biến sôi động trong thời gian tới.