Giá vàng chiều nay 28/8/2025: Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng, lập tiếp kỷ lục mới
Giá vàng chiều nay 28/8/2025 tăng mạnh, vàng nhẫn và vàng miếng SJC lập kỷ lục mới, chạm 128,5 triệu đồng/lượng, dẫn đầu xu hướng tăng giá.
Giá vàng SJC hôm nay lập tiếp kỷ lục mới, đạt 128,5 triệu đồng/lượng
Tại thị trường Hà Nội, giá vàng chiều nay 28/8/2025 của SJC chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch trước, giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá của thị trường. Giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất tại DOJI đạt 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/l lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Mi Hồng tiếp tục thu hút sự chú ý với mức giá mua vào dẫn đầu thị trường. Giá vàng chiều nay 28/8/2025 tại Mi Hồng đạt 127,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng 700 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.
Tập đoàn PNJ ghi nhận giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá mua vào tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước. Với chênh lệch giá 1,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng ấn tượng trong giá vàng hôm nay 28/8/2025 mới nhất. Giá vàng miếng được niêm yết ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra).
Tập đoàn Phú Quý công bố giá vàng chiều nay 28/8/2025 ở mức 125,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,2 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 200 nghìn đồng/lượng.
Tại Vietinbank Gold, giá vàng chiều nay 28/8/2025 được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.
Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 28/8/2025 tăng nhẹ
Vào 15h30 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,2 triệu đồng/lượng (mua) và 123,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 28/8/2025 đồng loạt tăng nhẹ
Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,3 triệu đồng/lượng (mua) và 123,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120,0 triệu đồng/lượng (mua) và 123,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2025 ở trong nước chi tiết
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 28/8/2025
(Triệu đồng)
|Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|127,0
|128,5
|+1000
|+500
|Tập đoàn DOJI
|127,0
|128,5
|+1000
|+500
|Mi Hồng
|127,2
|128,2
|+700
|+200
|PNJ
|127,0
|128,5
|+1000
|+500
|Vietinbank Gold
|128,5
|+500
|Bảo Tín Minh Châu
|127,0
|128,5
|+1200
|+500
|Phú Quý
|125,7
|128,2
|+300
|+200
Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay tăng nhẹ trở lại
Giá vàng thế giới, lúc 12h50 ngày 28/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3398,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 3,2 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.531 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,7-128,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,19 triệu.
Giá vàng thế giới hôm nay giữ vững đà tăng gần mức đỉnh hơn hai tuần, nhờ sự hỗ trợ từ đồng đô la suy yếu và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Thị trường đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này, hứa hẹn sẽ tác động mạnh đến xu hướng giá vàng.
Tính đến 6h48 GMT ngày 28/8/2025, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.394,60 USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8, cho thấy sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ tăng nhẹ 0,1%, đạt 3.451,60 USD/ounce, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.
Sự suy yếu của đồng đô la, với chỉ số đô la (.DXY) giảm 0,1% so với các đồng tiền đối thủ, đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác. Điều này góp phần củng cố vị thế của vàng trên thị trường quốc tế.
Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, nhận định: “Vàng đang nhận được sự quan tâm lớn nhờ những lo ngại về niềm tin vào các tổ chức tài chính và rủi ro liên quan đến tính độc lập của Fed.” Thị trường hiện đang tập trung chờ đợi Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến công bố vào thứ Sáu.
Dữ liệu PCE được kỳ vọng sẽ tăng 2,6% trong tháng 7, tương đương mức tăng của tháng 6, theo khảo sát của Reuters. Rodda nhấn mạnh: “Chúng ta cần một động lực mạnh mẽ để đẩy giá vàng vượt ngưỡng quan trọng 3.400 USD. Báo cáo PCE sắp tới sẽ mang tính quyết định. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lạc quan về vàng, với các yếu tố cơ bản đang ủng hộ xu hướng tăng.”
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược hơn 88% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng – tài sản không sinh lời – thường trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Chủ tịch Fed New York, John Williams, hôm thứ Tư cho biết lãi suất có thể giảm trong tương lai, nhưng quyết định cắt giảm vào tháng tới sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố.
Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, đạt 38,86 USD/ounce, trong khi bạch kim nhích nhẹ 0,3% lên 1.351,63 USD/ounce. Palladi cũng ghi nhận mức tăng 0,6%, đạt 1.097,95 USD/ounce, cho thấy sự đồng thuận trong xu hướng tăng giá của các kim loại quý trên thị trường toàn cầu.
Với dữ liệu lạm phát sắp tới và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed, giá vàng hôm nay 28/8/2025 tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư, hứa hẹn những diễn biến sôi động trong thời gian tới.