Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 29/8/2025: Liệu chạm mốc lịch sử 129 triệu đồng/lượng khi vàng thế giới cán mốc 3400 USD Dự báo giá vàng 29/8: Vàng SJC có thể chạm 129 triệu đồng/lượng, vàng thế giới sát 3.400 USD, chờ dữ liệu lạm phát Mỹ định hướng thị trường.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 28/8/2025 mới nhất

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội và Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở cùng một mức giá: 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, chiều mua vào tăng mạnh 1.000 nghìn đồng/lượng, trong khi chiều bán ra cũng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng được điều chỉnh lên mức 127,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua vào tăng 700 nghìn đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 1.000 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở chiều mua vào, lên tới 1.200 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá ở mức 127,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra), với chiều bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 126,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua vào tăng 600 nghìn đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Vietinbank Gold, giá vàng bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 128,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, thương hiệu này không niêm yết giá mua vào.

Vào 18h00 ngày 28/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 120,2 triệu đồng/lượng (mua) và 123,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 120,3 triệu đồng/lượng (mua) và 123,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 120,0 triệu đồng/lượng (mua) và 123,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 28/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 28/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 127,0 128,5 +1000 +500 Tập đoàn DOJI 127,0 128,5 +1000 +500 Mi Hồng 127,2 128,5 +700 +500 PNJ 127,0 128,5 +1000 +500 Vietinbank Gold 128,5 +500 Bảo Tín Minh Châu 127,0 128,5 +1200 +500 Phú Quý 126,0 128,5 +600 +500

1. DOJI - Cập nhật: 28/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 127.000

▲1000K 128.500

▲500K AVPL/SJC HCM 127.000

▲1000K 128.500

▲500K AVPL/SJC ĐN 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 112.200

▲400K 113.000

▲200K Nguyên liệu 999 - HN 112.100

▲400K 112.900

▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 28/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Hà Nội - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Đà Nẵng - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Miền Tây - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Tây Nguyên - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 127.000

▲1000K 128.500

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 28/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,790

▲40K 12,240

▲40K Trang sức 99.9 11,780

▲40K 12,230

▲40K NL 99.99 11,050

▲40K 11,050

▲40K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,050

▲40K 12,300

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,000

▲40K 12,300

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,000

▲40K 12,300

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,000

▲40K 12,300

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,700

▲100K 12,850

▲50K Miếng SJC Nghệ An 12,700

▲100K 12,850

▲50K Miếng SJC Hà Nội 12,700

▲100K 12,850

▲50K

4. SJC - Cập nhật: 28/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 127.000

▲1000K 128.500

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 127.000

▲1000K 128.520

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 127.000

▲1000K 128.530

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 120.100

▲200K 122.600

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 120.100

▲200K 122.700

▲200K Nữ trang 99,99% 119.600

▲200K 121.600

▲200K Nữ trang 99% 115.396

▲198K 120.396

▲198K Nữ trang 68% 75.346

▲136K 82.846

▲136K Nữ trang 41,7% 43.362

▲83K 50.862

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay tăng sát đỉnh 3400 USD

Giá vàng thế giới, lúc 17h00 ngày 28/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3398,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 3,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.531 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 113,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,7-128,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,19 triệu.

Giá vàng vẫn giữ vững ở mức đỉnh cao nhất trong hơn hai tuần vào thứ Năm, khi đồng Đô la giảm giá. Giới đầu tư đang nín thở chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Sáu để tìm kiếm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tính đến 0851 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.399,60 USD/ounce, sau khi đã chạm mốc 3.401,73 USD vào đầu phiên – mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng Tám. Tương tự, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng nhích 0,2% lên 3.456,20 USD.

Sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ (chỉ số Đô la) xuống 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tạo đà cho kim loại quý này.

Tâm điểm chú ý của thị trường đang hướng về ngày mai, khi chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – sẽ được công bố. Các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters dự đoán chỉ số PCE tháng 7 sẽ tăng 2,6%, tương đương với mức tăng của tháng 6.

Ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, nhận định: "Thị trường đã tính toán đến khả năng lạm phát PCE tháng 7 sẽ có chút tăng nhẹ. Nếu dữ liệu bất ngờ tăng cao hơn, đồng Đô la sẽ mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc sẽ tăng, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, nếu lạm phát giảm, điều này sẽ củng cố kỳ vọng về một chính sách ôn hòa hơn từ Fed, làm suy yếu Đô la và hỗ trợ kim loại quý."

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà đầu tư hiện đặt cược hơn 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng tới. Vàng, một tài sản không sinh lời, thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi sát sao những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc can thiệp vào Fed. Ông Trump trước đó đã tuyên bố sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Ông Evangelista cho rằng: "Nhiều người xem đây là một mối đe dọa đối với sự độc lập và uy tín của Fed, điều này lại là một yếu tố hỗ trợ cho giá vàng."

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 29/8/2025

Giá vàng ngày 29/8/2025 có khả năng sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là vàng miếng SJC trong nước. Lý do chính là vì giá vàng thế giới đang trên đà tăng mạnh, kéo theo sự biến động của thị trường trong nước.

Trong những ngày qua, giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất trong hơn hai tuần, lên tới 3.398,6 USD/ounce. Điều này tương đương khoảng 113,01 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại. Mức giá này đã tăng nhẹ 3,3 USD so với ngày hôm qua. Vàng SJC trong nước, vốn đã cao hơn vàng thế giới khoảng 15,19 triệu đồng/lượng, nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên. Mức giá hiện tại của vàng SJC đang ở khoảng 126,7-128,2 triệu đồng/lượng và có thể vượt mốc 128 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng mai.

Đồng tiền Mỹ (USD) đang giảm giá, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài. Khi một đồng tiền yếu đi, người ta thường tìm đến những tài sản an toàn hơn như vàng để bảo vệ giá trị tài sản của mình.

Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp thường làm cho đồng USD giảm giá và làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Các nhà đầu tư đang rất quan tâm đến báo cáo lạm phát sắp tới của Mỹ (PCE) vì đây là yếu tố quan trọng để Fed quyết định có cắt giảm lãi suất hay không. Nếu báo cáo này đúng như dự đoán, giá vàng có thể bứt phá, vượt qua ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Nhìn chung, thị trường vàng đang có những tín hiệu tích cực. Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim, palladium cũng đều tăng giá, cho thấy một xu hướng chung của thị trường.