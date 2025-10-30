Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 30/10: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng "rớt sàn" 1.000 đồng/kg Giá heo hơi hôm nay 30/10: Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, chạm đáy 50.000 đồng/kg. Miền Trung "rớt sàn", Bắc - Nam vẫn vững!

Thị trường heo hơi Việt Nam sáng nay duy trì sự ổn định tại miền Bắc và miền Nam, trong khi miền Trung – Tây Nguyên chứng kiến điều chỉnh giảm nhẹ ở một số tỉnh. Mức giá dao động từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg tùy khu vực, phản ánh tình hình cung cầu cân bằng sau các phiên giao dịch trước.

Giá heo hơi hôm nay duy trì mức cao tại miền Bắc

Khu vực miền Bắc ghi nhận giá heo hơi ổn định hoàn toàn so với ngày hôm qua. Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua 54.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ giao dịch ở 53.000 đồng/kg. Lai Châu và Sơn La giữ mức thấp nhất khu vực tại 52.000 đồng/kg.

Tổng thể, giá heo hơi miền Bắc dao động 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/10 tại miền Bắc (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 30/10 tại miền Trung – Tây Nguyên điều chỉnh giảm ở ba tỉnh

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên xuất hiện biến động nhẹ giảm. Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 50.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Nghệ An duy trì mức cao nhất khu vực tại 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh giữ 52.000 đồng/kg.

Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk ổn định ở 50.000 đồng/kg. Khánh Hòa cùng Lâm Đồng giao dịch tại 51.000 đồng/kg.

Khu vực này hiện có giá heo hơi từ 50.000 – 53.000 đồng/kg, thấp hơn đôi chút do thay đổi ở ba địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 30/10 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Miền Nam giá heo hơi không ghi nhận biến động mới

Miền Nam tiếp tục ổn định giá heo hơi mà không có điều chỉnh mới. Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang thu mua ở 52.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ giữ 51.000 đồng/kg. Cà Mau dẫn đầu khu vực với 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam dao động 50.000 – 53.000 đồng/kg, giống hệt phiên trước.

Giá heo hơi hôm nay 30/10 tại miền Nam (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Bắc Ninh: Vấn nạn ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi trong cụm công nghiệp

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp Môi trường, tại Cụm công nghiệp Xuân Lâm, tỉnh Bắc Ninh, hoạt động chăn nuôi lợn và gà do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng (thuộc Tập đoàn Nhân Nghĩa) thực hiện đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường.

Dù nằm trong khu vực quy hoạch dành cho công nghiệp, công ty này lại tự ý triển khai mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trái phép, vi phạm mục đích sử dụng đất và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh khó kiểm soát.

Chuồng trại của công ty được bố trí thành hai khu riêng biệt dành cho lợn và gà, với quy mô khá bài bản. Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dân quanh khu vực, hoạt động chăn nuôi này đã diễn ra liên tục trong khoảng 4-5 năm qua, mặc cho những cảnh báo và yêu cầu từ cơ quan chức năng trước đây.

Cụ thể, chính quyền thị xã Thuận Thành từng kiểm tra và ra lệnh dừng ngay việc nuôi gia súc trong khu công nghiệp, nhưng dường như công ty không tuân thủ, tiếp tục duy trì hoạt động này. Điều này khiến cộng đồng địa phương vô cùng bức xúc, đặc biệt khi các trang trại chăn nuôi nằm sát bên Trạm trộn bê tông An Phúc Bắc Ninh, làm gia tăng mức độ ô nhiễm và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống.