Giá cà phê quốc tế hôm nay ngày 7/8/2025

Thị trường cà phê Robusta trên sàn ghi nhận biến động trái chiều ở các kỳ hạn giao dịch. Hợp đồng kỳ hạn 09/2025 giảm 5 USD, xuống còn 3.389 USD/tấn.

Các kỳ hạn tiếp theo ghi nhận mức tăng, dao động trong khoảng 3 - 22 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn 11/2025 tăng 3 USD, đạt mức 3.343 USD/tấn. Kỳ hạn 01/2026 tăng 3 USD, đạt mức 3.280 USD/tấn. Kỳ hạn 03/2026 tăng 12 USD, đạt mức 3.244 USD/tấn. Kỳ hạn 05/2026 tăng 22 USD, đạt mức 3.223 USD/tấn.

Tương tự Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận diễn biến tăng đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn gần nhất tháng 09/2025 tăng 0,35 cent, đạt mức 293,75 cent/lb.

Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 12/2025 và 03/2026 cũng đồng loạt tăng lần lượt 0,60 cent và 0,35 cent, đạt mức giá lần lượt 287,00 cent và 279,20 cent. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 05/2026 và 07/2026 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 0,35 cent và 0,50 cent, đạt mức giá lần lượt 274,00 cent và 268,95 cent.

Giá cà phê hôm nay 8/8/2025: Sàn chìm sắc xanh, vườn ngập sắc đỏ

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn là nguyên nhân chính đẩy giá cà phê lên cao. Dự báo của USDA về sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 đạt kỷ lục 178,7 triệu bao có thể sẽ làm giảm áp lực lên giá. Tuy nhiên, các yếu tố như thời tiết cực đoan, chi phí sản xuất gia tăng, thiếu hụt lao động và rủi ro logistics vẫn là những rào cản lớn.

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chưa miễn thuế 50% đối với cà phê xuất khẩu của Brazil đã gây ra những lo ngại trên thị trường. Mức thuế này có thể làm giảm doanh số bán cà phê của Brazil sang Mỹ.

Khiến lượng tồn kho tại Brazil tăng lên và gây ra những xáo trộn trong dòng chảy thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, việc Bộ trưởng Tài chính Brazil có kế hoạch đối thoại với Mỹ có thể sẽ làm dịu tình hình trong thời gian tới.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 8/8/2025

Giá cà phê trong nước ngày 08/08/2025 bất ngờ "quay xe" sau khi lập kỷ lục mới, có xu hướng giảm nhẹ trên diện rộng, dù vẫn giữ mức trên 100.000 đồng/kg. Giá cà phê hiện dao động quanh mức 100.000 - 100.700 đồng/kg.

Cụ thể:

Giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 500 đồng, đưa mức giá trung bình xuống 100.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Lâm Đồng cũng giảm 700 đồng, chốt ở mức 100.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai giảm 500 đồng, xuống mức 100.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Nông hiện đang có mức giá cao nhất trong số các địa phương, với mức giảm 500 đồng, xuống 100.700 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đắk Lắk 100,500 ▼500 Lâm Đồng 100,000 ▼700 Gia Lai 100,300 ▼500 Đắk Nông 100,700 ▼500

Tữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 6 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, tăng 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ. Tốc độ xuất khẩu mạnh mẽ này giúp thị trường có nguồn cung dồi dào, tuy nhiên, với dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ đạt mức cao nhất trong 4 năm, áp lực nguồn cung có thể sẽ được giải tỏa phần nào.

Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, giúp nâng cao giá trị sản phẩm. Đây là một tín hiệu tích cực, giúp giá cà phê Việt Nam duy trì ở mức cao trên thị trường quốc tế.