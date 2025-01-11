Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 1/11: Miền Bắc giảm nhẹ, miền Trung xuống đáy mới Giá heo hơi hôm nay 1/11: Miền Bắc giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, Quảng Ninh chạm 52.000 đồng; Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuống đáy 49.000 đồng.

Biến động nhẹ tại thị trường heo hơi miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi sáng nay có xu hướng giảm nhẹ ở một số địa phương. Cụ thể, Quảng Ninh và Bắc Ninh cùng hạ 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch lần lượt ở mức 52.000 và 53.000 đồng/kg.

Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục duy trì mức cao nhất khu vực, đạt 54.000 đồng/kg. Các tỉnh như Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên ổn định quanh mức 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục duy trì mức thu mua 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động từ 52.000 – 54.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn ổn định trước đó.

Giá heo hơi hôm nay 1/11 tại miền Bắc (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Miền Trung – Tây Nguyên đồng loạt giảm giá

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều địa phương. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 49.000 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm tương tự, xuống còn 50.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì 52.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk ổn định ở mức 50.000 đồng/kg và Khánh Hòa đứng giá 51.000 đồng/kg.

Toàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên hôm nay ghi nhận giá thu mua dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1/11 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Miền Nam duy trì ổn định quanh ngưỡng 50.000 – 53.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi khu vực miền Nam sáng nay nhìn chung không có biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá thu mua tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang giữ ở mức 52.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ, giá dao động quanh 51.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức cao nhất 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Nam hôm nay vẫn ổn định trong khoảng 50.000 – 53.000 đồng/kg, cho thấy nguồn cung và cầu đang duy trì trạng thái cân bằng.

Giá heo hơi hôm nay 1/11 tại miền Nam (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng suất với mô hình chăn nuôi lợn không tiếp xúc

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp môi trường, mô hình chăn nuôi lợn không tiếp xúc, tập trung vào việc kiểm soát nguồn bệnh từ đầu, đang được nhiều hộ chăn nuôi tại Tuyên Quang triển khai một cách hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe cho đàn lợn.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Tân Trào, xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang là một trong những hộ đầu tiên áp dụng mô hình chăn nuôi này cho đàn lợn của mình.

Chị Thắm chia sẻ rằng, trong những năm qua, mỗi khi dịch bệnh xảy ra, gần như toàn bộ làng đều bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ gia đình mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con lợn. Đối với người chăn nuôi, mỗi đợt dịch bệnh là một cú sốc lớn, khiến họ mất trắng vốn và công sức. Do đó, khi Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh triển khai mô hình chăn nuôi không tiếp xúc, chị đã nhanh chóng đăng ký tham gia.

Với đàn lợn gần 100 con, gia đình chị đã tiến hành cải tạo chuồng trại, thiết lập hàng rào ngăn cách và tạo ra các khu vực riêng biệt nhằm hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa lợn với con người, động vật khác và các vật thể có thể mang mầm bệnh. Tất cả dụng cụ, thức ăn và phương tiện ra vào đều được khử trùng cẩn thận. Chuồng trại được bao bọc bằng lưới, định kỳ thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng, đồng thời kiểm soát chất lượng nước và thức ăn.

Mặc dù ban đầu việc áp dụng mô hình gặp nhiều khó khăn, nhưng hiện tại, khi nhìn thấy đàn lợn phát triển khỏe mạnh và ăn uống tốt trong khi nhiều hộ khác vẫn đang gặp khó khăn, chị Thắm cảm thấy mọi nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng. Đến nay, đàn lợn của gia đình chị đã ổn định và sẵn sàng xuất chuồng, hứa hẹn một vụ nuôi thành công.

Tại xã Trường Sinh, bà Trần Thị Hoa Dung ở thôn Phú Thịnh cũng đã trải qua những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh. Bà Dung thường xuyên duy trì đàn lợn thương phẩm với hơn 100 con và 20 con lợn nái, nhưng trong đợt dịch tả lợn châu Phi gần đây, toàn bộ đàn lợn của bà đã bị nhiễm bệnh, buộc phải tiêu hủy.