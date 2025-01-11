Tài chính - Thị trường Giá vàng tối nay 31/10/2025: Giá vàng thế giới, giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn Giá vàng tối nay 31/10/2025 lúc 20h42, vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.028,1 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới tối nay 31/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 20h30 ngày 31/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.028,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 4,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,2 triệu.

Vàng lùi về mốc 4.000 USD/ounce vào thứ Sáu khi triển vọng Fed cắt giảm lãi suất tháng 12 trở nên mờ mịt, đẩy đồng USD lên đỉnh ba tháng – dù kim loại quý vẫn đang trên đà tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.009,24 USD lúc 11h47 GMT, nhưng tính chung tháng đã tăng gần 4%. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 lại nhích nhẹ 0,1% lên 4.020,80 USD.

Đồng bạc xanh vững vàng ở vùng cao nhất ba tháng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với các nhà đầu tư ngoại tệ. “Áp lực đang đè nặng lên vàng khi USD mạnh lên nhờ phát biểu diều hâu của Chủ tịch Fed Jerome Powell,” chuyên gia Ricardo Evangelista từ ActivTrades nhận định. Trước đó, thị trường từng đặt cược gần như chắc chắn vào một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12.

Thứ Tư vừa qua, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản lần thứ hai trong năm, đưa biên độ mục tiêu xuống 3,75–4,00%. Tuy nhiên, ông Powell ngay lập tức dội gáo nước lạnh: các quan chức chưa thống nhất được lộ trình chính sách phía trước và “đừng vội vàng kỳ vọng cắt giảm tiếp vào tháng 12”.

Hệ quả tức thì: xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản tháng 12 tụt từ 91,1% xuống chỉ còn 67%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Nhu cầu trú ẩn cũng nguội dần nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã đồng ý giảm thuế quan với Bắc Kinh để đổi lấy việc Trung Quốc siết chặt dòng fentanyl bất hợp pháp, nối lại mua đậu tương Mỹ và duy trì xuất khẩu đất hiếm.

Dẫu vậy, bức tranh vĩ mô dài hạn vẫn ủng hộ vàng: bất ổn địa chính trị dai dẳng ở Ukraine, Trung Đông và quan hệ Mỹ - Trung chưa có hồi kết, Evangelista nhấn mạnh.

Trong nhóm kim loại quý khác: bạc giao ngay tăng 0,2% lên 49,02 USD, bạch kim giảm 0,9% về 1.596,60 USD, còn palađi bật 1,1% lên 1.460,95 USD.

Cập nhật giá vàng tối nay ngày 31/10/2025 mới nhất

Tính đến 20h30 ngày 31/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận mức giá mua vào tăng 600 nghìn đồng, lên 146,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng tương ứng, đạt 148,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI không nằm ngoài xu hướng chung khi giá vàng hôm nay 31/10/2025 tại đây cũng tăng 600 nghìn đồng ở cả hai chiều, với giá mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có mức tăng nhẹ hơn ở chiều mua vào, với 500 nghìn đồng, đưa giá lên 147 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 600 nghìn đồng, đạt 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, cũng ghi nhận sự tăng giá tương tự, giá mua vào tăng 600 nghìn đồng lên 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng thêm 600 nghìn đồng, đứng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giống với với các thương hiệu khác, ACB hôm nay niêm yết giá bán ra tại đây cũng tăng 600 nghìn đồng, chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu tăng 400 nghìn đồng chiều mua vào, đạt 146,9 triệu đồng/lượng, và tăng 600 nghìn đồng chiều bán ra, lên 148,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý tiếp tục tiếp tục đồng hành cùng xu hướng tăng khi giá mua vào tăng 600 nghìn đồng, lên 146,4 triệu đồng/lượng, cùng với mức giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng so với phiên trước.

Cùng thời điểm vào lúc 20h30 ngày 31/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng tối nay 31/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 31/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,4 148,4 +600 +600 Tập đoàn DOJI 146,4 148,4 +600 +600 Mi Hồng 147,0 148,4 +500 +600 PNJ 146,9 148,4 +600 +600 ACB 148,4 +600 Bảo Tín Minh Châu 146,9 148,4 +400 +600 Phú Quý 146,4 148,4 +600 +600

1. DOJI - Cập nhật: 31/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.400

▲600K 148.400

▲600K AVPL/SJC HCM 146.400

▲600K 148.400

▲600K AVPL/SJC ĐN 146.400

▲600K 148.400

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 141.800

▲1100K 143.800

▲1100K Nguyên liệu 999 - HN 141.600

▲1100K 143.600

▲1100K

2. PNJ - Cập nhật: 31/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Hà Nội - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Đà Nẵng - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Miền Tây - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Tây Nguyên - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 146.400

▲600K 148.400

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 31/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,640

▲60K 14,840

▲60K Miếng SJC Nghệ An 14,640

▲60K 14,840

▲60K Miếng SJC Thái Bình 14,640

▲60K 14,840

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540

▲60K 14,840

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540

▲60K 14,840

▲60K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540

▲60K 14,840

▲60K NL 99.99 14,010

▲130K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010

▲130K - Trang sức 99.9 14,000

▲130K 14,830

▲60K Trang sức 99.99 14,010

▲130K 14,840

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 31/10/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.400

▲600K 148.400

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 146.400

▲600K 148.420

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.400

▲600K 148.430

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

- 146.200

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

- 146.200

- Nữ trang 99,99% 142.100

- 145.100

- Nữ trang 99% 139.163

- 143.663

- Nữ trang 68% 91.327

- 98.827

- Nữ trang 41,7% 53.162

- 60.662

-

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Thứ Ba (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.