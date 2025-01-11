Thứ Bảy, 1/11/2025
Tài chính - Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/11/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

AN HỘI 01/11/2025 04:11

Giá vàng hôm nay 1/11/2025 lúc 04h00, vàng thế giới giảm về mức 4.001,1 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 1/11/2025 mới nhất

Tính đến thời điểm 04h00 ngày 1/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua vào và bán ra lần lượt ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào 147 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giữ giá vàng mua vào ở 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra vẫn được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào vẫn ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra giữ nguyên 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1 11 2025 Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

Cùng thời điểm vào lúc 04h00 ngày 1/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 1/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nayNgày 1/11/2025
(Triệu đồng)		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vàoBán raMua vàoBán ra
SJC146,4148,4--
Tập đoàn DOJI146,4148,4--
Mi Hồng147,0148,4--
PNJ146,9148,4--
ACB148,4-
Bảo Tín Minh Châu146,9148,4--
Phú Quý146,4148,4--
1. DOJI - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN146.400
-		148.400
-
AVPL/SJC HCM146.400
-		148.400
-
AVPL/SJC ĐN146.400
-		148.400
-
Nguyên liệu 9999 - HN141.800
-		143.800
-
Nguyên liệu 999 - HN141.600
-		143.600
-
2. PNJ - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ146.400
-		148.400
-
Hà Nội - PNJ146.400
-		148.400
-
Đà Nẵng - PNJ146.400
-		148.400
-
Miền Tây - PNJ146.400
-		148.400
-
Tây Nguyên - PNJ146.400
-		148.400
-
Đông Nam Bộ - PNJ146.400
-		148.400
-
3. AJC - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội14,640
-		14,840
-
Miếng SJC Nghệ An14,640
-		14,840
-
Miếng SJC Thái Bình14,640
-		14,840
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội14,540
-		14,840
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An14,540
-		14,840
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình14,540
-		14,840
-
NL 99.9914,010
-		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình14,010
-		-
Trang sức 99.914,000
-		14,830
-
Trang sức 99.9914,010
-		14,840
-
4. SJC - Cập nhật: 1/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG146.400
-		148.400
-
Vàng SJC 5 chỉ146.400
-		148.420
-
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ146.400
-		148.430
-
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ143.600
-		146.200
-
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ143.600
-		146.200
-
Nữ trang 99,99%142.100
-		145.100
-
Nữ trang 99%139.163
-		143.663
-
Nữ trang 68%91.327
-		98.827
-
Nữ trang 41,7%53.162
-		60.662
-

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 1/8/2025 đến ngày 1/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 04h00 ngày 1/11/2025 (triệu đồng/lượng):

bieu-do-duoc-tinh-den-luc-04h00-ngay-1-11-2025-trieu-dongluong-(1).jpeg

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 1/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 04h00 ngày 1/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.001,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 22,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,9-148,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,46 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 1 11 2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp
Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 1 11 2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Morgan Stanley vừa công bố nhận định đầy lạc quan về triển vọng kim loại quý: giá vàng có thể vươn tới 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.

Theo ghi chú của ngân hàng này, đà tăng gần đây đã đẩy vàng vào vùng “quá mua” theo chỉ báo RSI. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh ngắn vừa qua được xem là tích cực, giúp “làm sạch” vị thế đầu tư và đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn.

Morgan Stanley kỳ vọng làn sóng mua vàng qua các quỹ ETF sẽ tiếp tục khi lãi suất toàn cầu có xu hướng giảm. Song song đó, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì tốc độ gom vàng ổn định, dù có thể chậm hơn so với năm trước, trong khi nhu cầu trang sức dần ổn định.

Dù vậy, ngân hàng này cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu: biến động giá có thể khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các loại tài sản khác, hoặc một số ngân hàng trung ương có thể giảm dự trữ vàng nếu điều kiện kinh tế thay đổi.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 54%, liên tiếp lập đỉnh mới trong năm 2025. Động lực chính đến từ những bất ổn địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất, và lượng mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương cũng như dòng vốn ETF.

Dưới đây là bức tranh dự báo giá vàng cho giai đoạn 2025–2026 của các tổ chức tài chính lớn:

Tổ chứcDự báo 2025 (USD/oz)Dự báo 2026 (USD/oz)Mục tiêu cụ thểCập nhật
Morgan Stanley3.3984.4004.500 vào giữa 202631/10/2025
Citi Research3.4003.250Hạ mục tiêu ngắn hạn xuống 3.80028/10/2025
JP Morgan3.4684.753Trung bình 5.055 USD/oz vào quý IV/202623/10/2025
HSBC3.4554.6004.600 USD/oz vào cuối 202517/10/2025
ANZ3.4944.4454.400 cuối năm, 4.600 vào tháng 6/202616/10/2025
Bank of America3.3524.438Nâng dự báo 2026 lên 5.000 USD13/10/2025
Société Générale3.4554.7165.000 USD vào cuối 202613/10/2025
Standard Chartered3.4024.488-13/10/2025
Goldman Sachs3.4004.5254.900 USD vào tháng 12/202607/10/2025
Commerzbank4.000-4.200 USD cuối 202507/10/2025
Deutsche Bank3.2914.0004.300 USD quý IV/202617/09/2025
UBS3.3203.825Hưởng lợi từ lãi suất thực giảm, có thể chuyển sang âm09/2025

Tổng quan, các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới gần như cùng chung quan điểm: vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong giai đoạn 2025–2026. Trong khi Morgan Stanley giữ lập trường thận trọng về rủi ro điều chỉnh, hầu hết nhà phân tích đều nhìn thấy một chu kỳ tăng giá mới của kim loại quý này – được nuôi dưỡng bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất, sự bất ổn địa chính trị và xu hướng tích trữ vàng toàn cầu.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Thứ Ba (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.

    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá vàng hôm nay 1/11/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới

